Mit Schlagring mehrfach ins Gesicht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am späten Sonntag 09.07.2023 gegen 22:20 Uhr, kam es in einem Bistro am Berliner Platz zunächst zu einem Streit zwischen einer 3-köpfigen Personengruppe und 2 jungen Männern. Das Streitgespräch verlagerte sich auf den Berliner Platz, wo einer der beiden Männer einen Schlagring anlegte und einem 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug.

Nach einem kurzen Gerangel flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Täter wurden als circa 18-20 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben, einer habe ein blaues Oberteil getragen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ludwigshafen: Raub in Oppau – 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023, haben ein 18- und ein 19-Jähriger einen 16-Jährigen an der Endhaltstelle in Oppau gegen 08 Uhr ausgeraubt. Die beiden Beschuldigten forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Mobiltelefons und einer Spielekonsole. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Zeugen, die die Tat beobachtet hatten, informierten die Polizei und nahmen die Verfolgung der Beschuldigten auf. In der Kirchenstraße konnten Polizeikräfte die Männer antreffen und vorläufig festnehmen. Das Messer und das Raubgut wurden in unmittelbarer Nähe sichergestellt.

Bei einer Durchsuchung des 19-Jährigen stellten die Polizeikräfte außerdem ein Samurai-Schwert sicher. Da sich bei beiden Beschuldigten Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurden ihnen in der Dienststelle Blutproben zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen.

Der 19-Jährige wurde dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes.

Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Der 18-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt.

Trickdiebe erbeuten Bargeld und Goldschmuck

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Unter dem Vorwand, dass es Probleme mit einer Wasserleitung geben würde, gelangte ein Trickdieb am 07.07.2023 gegen 10:00 Uhr in die Wohnung einer 75-jährigen Frau in der Wredestraße. Der unbekannte Täter begab sich mit der Geschädigten in das Badezimmer, während ein weiterer Täter unbeobachtet in die Wohnung gelangen konnte.

Erst im Nachgang stellte die Seniorin das Fehlen von Bargeld und Goldschmuck fest. Der Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 3000 EUR. Seien sie misstrauisch und lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung, wenn sie keinen Termin mit einem Handwerker vereinbart haben. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Autofahrer unter Drogeneinfluss, Kind ohne ausreichende Sicherung mit an Bord

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am späten Nachmittag des 08.07.2023 wurde der 35- jährige Fahrer eines VW-Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sich auf dem Beifahrersitz ein Kind ohne Kindersitz befand. Während der Kontrolle konnten beim Fahrer drogentypische Anzeichen festgestellt werden, weshalb gegen ihn ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Aggressiver und alkoholisierter Fahrradfahrer

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 08.07.2023 gegen 20 Uhr, wurde eine Verkehrsteilnehmerin auf einen 54-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher die Keplerstraße in Form von Schlangenlinien befuhr. Als die Frau den Mann ansprach, wurde sie unmittelbar von diesem beleidigt. Der Mann konnte durch die hinzugerufene Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.

Gegen den Mann wurde sowohl ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr,

als auch wegen Beleidigung eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss vor der Polizei geflüchtet

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am frühen Morgen des 08.07.23 entzog sich ein 27-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in Mannheim und konnte letztlich an seiner Wohnanschrift in Ludwigshafen angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am 07.07.2023 um 16:15 Uhr, kam es im Bereich der Meckenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen. Ein 25-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden PKW auf, welcher dann auf einen davor fahrenden Pkw geschoben wurde.

Ein 65-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter aus Ludwigshafen wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Fahrkartenautomaten beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Sonntag 02.07.2023 gegen 15:45 Uhr, wurden im Stadtteil Mundenheim innerhalb weniger Minuten an den Straßenbahnhaltestellen „Hoheneckenstraße“ in der Rheingönheimerstraße und der nahegelegenen Haltestellestelle „Giulini“ in der Hauptstraße die jeweiligen Fahrkartenautomaten durch Unbekannte beschädigt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrräder aus Keller entwendet

Ludwigshafen-Süd (ots) – Im Zeitraum vom 02.07.2023, 15:15 Uhr, bis zum 03.07.2023, 06:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in der Von-Weber-Straße in einem Mehrfamilienhaus in mehrere Keller eingebrochen. Hierbei wurden ein Rennrad und ein E-Bike entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Betäubungsmittelhandel vereitelt

Ludwigshafen (ots) – Durch einen Passanten wurde der Polizei am Sonntag 09.07.2023 ein möglicher Drogendeal in einem Hinterhof eines Anwesens in der Wredestraße gemeldet. Polizeikräfte stellten an der Örtlichkeit vier Männer im Alter zwischen 25-31 Jahren fest, welche bei Erblicken der Beamten die Flucht ergriffen.

Trotz Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts setzten sie ihre Flucht zunächst fort, konnten aber schließlich gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ca. 50 Gramm Marihuana in fertig verpackten Verkaufseinheiten sowie mehrere hundert Euro Bargeld sichergestellt werden.

Die Männer verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

88-Jährige erhält Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Am 07.07.2023 erhielt eine 88-jährige Frau aus Ludwigshafen einen Anruf von einem bisher unbekannten männlichen Anrufer. Dieser schüchterte die Frau ein, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt habe und ins Gefängnis müsse, wenn keine Kaution in Höhe von 50.000 Euro bezahlt wird. Das Gespräch wurde beendet und es kam zu keinem finanziellen Schaden.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Lassen Sie zudem vorsorglich Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So machen Sie es den Tätern schwerer, Sie überhaupt ausfindig zu machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.