Erfolgreiche Notlandung eines Leichtflugzeuges auf der Kollerinsel

Speyer (ots) – Am Samstag 08.07.2023 um 12:10 Uhr, musste ein einmotoriges Leichtflugzeug der Marke Cessna aufgrund eines technischen Defektes auf der Kollerinsel bei Speyer notlanden. Der 63-jährige Pilot schaffte die erfolgreiche Landung auf einer Wiese, ohne Schäden zu verursachen. Er und ein weiterer Insasse blieben glücklicherweise unverletzt.

Unfall zwischen Fahrradfahrern

Speyer (ots) – Am 09.07.2023 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Fahrrad die Hetzelstraße in Fahrtrichtung Mausbergweg, um im weiteren Verlauf in diesen nach rechts einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad den Mausbergweg in Fahrtrichtung Hetzelstraße, um in diese nach links einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Radfahrerinnen und beide stürzten zu Boden.

Die 15-Jährige war vor dem Unfall mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt und nahm daher die andere Radfahrerin zu spät wahr. Beide Radfahrerinnen wurden leicht verletzt.

Die Polizei warnt immer wieder vor der Benutzung des Handys während der Fahrt. Generell gilt dies als Ordnungswidrigkeit. Das Fahrverhalten wird durch die Benutzung des Handys stark beeinträchtigt, da die Radfahrer abgelenkt sind, was vor allem im Großstadt- und Feierabendverkehr eine ernsthafte Gefahr darstellt, wie man bei diesem Unfall sieht.

Versuchter Betrug durch Manipulationen an Kleidungsstücken

Speyer (ots) – Am Samstag 08.07.2023 um 15:13 Uhr, versuchte eine 47-jährige Frau aus Speyer bei einem Einkauf in der Innenstadt zu betrügen. Nach der Auswahl von mehreren Bekleidungsgegenständen in einem Geschäft in der Fußgängerzone nähte sie in der dortigen Umkleidekabine kurzerhand andere Etiketten in die Kleider und tauschte die angebrachten Preisschilder aus.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei der Frau noch weitere Kleider mit veränderten Etiketten finden, welche einem anderen Geschäft in Speyer zugeordnet werden konnten. Gegen die Täterin wurden Strafverfahren eingeleitet.

Einbruchsdiebstahl in ein Lebensmittelgeschäft

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen noch unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in Speyer ein. Die Täter stiegen über eine von ihnen eingeschlagene Fensterscheibe ein und durchwühlten im Innern die Räumlichkeiten. Angaben zur Schadenshöhe und dem Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum im Bereich der Auestraße etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Während der Streifentätigkeit konnte am Freitagabend ein Kleinkraftrad in der Franz-Kirrmeier-Straße festgestellt werden. Der Fahrer trug keinen Helm, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde sein Führerschein in amtliche Verwahrung genommen.

Einbruch in ein Wohnhaus

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 24-01:40 Uhr kam es in einem Wohnhaus auf einem Firmengelände in der Lönneberga-Straße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die bisher unbekannten Täter über den rückwärtigen Bereich Zugang zum Gelände und letztlich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus. Im Haus entwendeten die Täter ein Wandtresor.

Der Gesamtschaden dürfte im 5-stelligen Bereich liegen.

Auffällig hierbei waren zwei weiße Lieferwagen, die während der Tatzeit vor dem Gelände abgestellt waren. Die beiden Lieferwagen konnten jedoch nach der Tat nicht mehr festgestellt werden.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum im Bereich der Lönneberga-Straße etwas beobachtet oder kann Angaben zur Personen oder den Lieferwagen machen? Jede noch so unbedeutende Wahrnehmung während des Tatzeitraums könnte der Polizei den entscheidenden Hinweis liefern. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Am 07.07.2023 gegen 18:13 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Richtung Gilgenstraße. Auf Höhe des Postplatzes wollte er links auf diesen abbiegen. Hinter ihm fuhr ein Mann mit einem Lastenfahrrad, der versucht habe, am PKW während dessen Abbiegevorgangs rechts vorbei zu fahren. Dabei stieß der Fahrer des Lastenfahrrads mit dem hinteren Radkasten des PKW’s zusammen.

Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50-60 Jahre alt, trug eine graue lange Arbeitshose mit einem grauen T-Shirt, kurze braune Haare.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum im Bereich des Postplatzes etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )