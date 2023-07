Mit Trike überschlagen

Germersheim (ots) – Eine an diesem Fahrzeug ungeübte 34-jährige Frau zog am Samstag gegen 17 Uhr beim Anfahren in der Kirchstraße zu fest am Gashebel. Hierdurch beschleunigte das Trike so stark, dass die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Sie fuhr zunächst an eine Hauswand und ein Straßenschild, bevor sich das Fahrzeug überschlug. Die Fahrerin zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde ambulant behandelt.

Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

Germersheim (ots) – Am frühen Montagmorgen wurde ein 30-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befuhr mit seinem PKW die L550 von Germersheim aus kommend in einem auffällig, langsamen Tempo.

Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Marihuana. Der 30-Jährige wurde zur Polizeiinspektion in Germersheim gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Die Autofahrt war somit beendet.

Erhitzte Gemüter

Wörth (ots) – Ein Autofahrer wollte am 08.07.2023 gegen 12 Uhr mit seiner Familie auf einen Großraumparkplatz eines Supermarktes im Bereich Wörth Dorschberg fahren. Auf der Zufahrtsstraße stand jedoch ein Fahrzeug eines Paketdienstes mit eingeschalteter Warnblinkanlage.

Als der Familienvater an den Transportfahrzeug links vorbeifahren wollte, fuhr der Lieferdienstfahrer ebenfalls an. Es kam zu einem Wortgefecht der beiden Autofahrer bei den sommerlichen Temperaturen. Diese endeten darin, dass ein derzeit noch unbekannter Paketzulieferer den Familienvater verbal beleidigte und sogar bedrohte.

Nach dem Wortgefecht bestieg der ca. 40-jährige Paketzusteller sein Lieferfahrzeug und fuhr weiter um offensichtlich seiner Arbeit nachzugehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Ermittlungen bei der Halterfirma bezüglich dem Zusteller geführt.

Betrunkene Autofahrerin

Rheinzabern (ots) – Am 08.07.2023 meldet um 02:14 Uhr eine aufmerksame Anwohnerin eine weibliche Person, welche auf der Hauptstraße in ihrem PKW sitze und versuche einen Gang im gestarteten PKW einzulegen. Die Fahrzeuglenkerin erschien der Anruferin aufgrund ihrer unkoordinierten Handlungen als betrunken. Die Anwohnerin konnte die Autofahrerin gut beschreiben.

Die Streife vor Ort konnte nur noch den betreffenden PKW mit eingeschaltetem Warnblinker feststellen, von der Autofahrerin fehlte zunächst jede Spur. Entsprechende Befragungen ergaben jedoch den Aufenthaltsort in Jockgrim. Dort konnte die 60-jährige Autofahrerin stark alkoholisiert angetroffen und zweifelsfrei identifiziert werden.

Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da die 60-jährige Frau unter Verdacht stand das Auto im alkoholisierten Zustand von Jockgrim nach Rheinzabern gefahren zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Organisierte Ladendiebe

Hagenbach (ots) – Am 08.07.2023 betraten um 16:30 Uhr, 2 weibliche Personen den Supermarkt in Hagenbach. Zunächst gaben sich die 19- jährige Frau und die 29-jährige Frau als normale Kunden aus. Sie legten Waren im Wert von 680 Euro in den mitgeführten Einkaufswagen. Dann versuchten sie in einem vermeintlich unbeobachteten Moment durch den gesicherten Eingangsbereich des Supermarktes mit dem gefüllten Einkaufswagen zu gelangen.

Dies wurde jedoch von aufmerksamen Mitarbeitern beobachtet und die Flucht mit Diebesgut konnte verhindert werden. Die beiden Täterinnen flüchteten dann ohne Diebesgut zu Fuß auf den Großraumparkplatz Richtung Berg. Sie konnten jedoch durch die Mitarbeiter und die verständigte Polizeistreife gestellt werden.

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, da die beiden Frauen bereits mehrfach aufgefallen sind, wurde sie zur Dienststelle gebracht. Dort wurde eine erkennungsdienstliche Erfassung durchgeführt, um weitere strafbare Handlungen in Zukunft hoffentlich zu verhindern. Das Strafverfahren wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Germersheim (ots) – Gestern Abend gegen 20:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger mit seinem Motorrad die Bellheimer Straße in Fahrtrichtung der August-Keiler-Straße. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin wollte aus der Berliner Straße in die Bellheimer Straße abbiegen und missachtete dabei ihre Wartepflicht. Trotz des Bremsvorgangs des Motorradfahrers kam es in der Einmündung zur Kollision infolgedessen sich der Motorradfahrer überschlug und mehrere Meter weiter zum Liegen kam.

Das Motorrad fuhr führerlos 140 Meter weiter und kam erst nach einem Aufprall an einem Verkehrsschild und einem Baum zum Stehen. Der Motorradfahrer erlitt unter anderem eine Fraktur am Bein und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Motorradhelm verhinderte schlimmere Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf circa 35000 Euro geschätzt. Die PKW-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Gutachten soll klären, ob der Motorradfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten hat.

PKW aufgebrochen

Germersheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag 06.07.2023, auf Freitag 07.07.2023, wurde im Ortsteil Sondernheim von Germersheim ein PKW aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem Backstein eine Seitenscheibe ein und entwendeten den Geldbeutel der Fahrzeugeigentümerin aus dem Handschuhfach.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Täter- und sonstige Hinweise bitte telefonisch oder per E-Mail an die Polizei Germersheim.

Geschwindigkeitsmessung

Bellheim (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim wurde am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr im Bereich der Postgrabenstraße Verkehrssicherheitsarbeit geleistet und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden vier Fahrzeugführer in der 30er-Zone mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Zudem wurden an zwei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.