76-Jährige im Krankenhaus verstorben

Waldsee (ots) – Am Sonntag 09.07.2023 gegen 15:15 Uhr meldeten Zeugen, dass eine leblose Person aus dem Altrhein in Waldsee geborgen wurde. Bei der Person handelte es sich um eine 76-Jährige, die zuvor mit einer Luftmatratze im Altrhein gebadet hatte. Ersthelfer hatten die Frau reanimiert.

Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Montag 10.07.2023 verstarb. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes aufgenommen.

Unfall zwischen Radfahrer und abbiegendem PKW

Otterstadt (ots) – Am 09.07.2023 gegen 17:22 Uhr befuhr eine 45-Jährige Frau mit ihrem Pkw die Speyerer Straße vom Kreisel kommend in Richtung Ortsmitte. Sie bog in Höhe eines dortigen Parkplatzes nach rechts auf diesen ab und übersah hierbei den ordnungsgemäß auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 27-jährigen Radfahrer.

Trotz eingeleiteter Bremsung des 27-Jährigen kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte vorwärts über den Lenker und fiel zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung in einem Krankenhaus verweigerte er.

Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Neuhofen (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei einer Fahrzeugführerin eine Verpackung mit „Pep/Speed“ aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich um illegale Betäubungsmittel aus der Gruppe der Amphetamine. Diese haben meist eine stark stimulierende und aufputschende Wirkung. Eine aktuelle Beeinflussung der Fahrerin, zum Zeitpunkt der Fahrt, war nicht gegeben, dennoch erwartet die Beschuldigte nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Einnahme von Betäubungsmitteln dieser Art immer Risiken mit sich bringt, die Wirkung häufig sehr unberechenbar ist, und sich eine schnelle psychische Abhängigkeit entwickeln kann.

Zudem riskiert man auch vielseitige psychische und körperliche Folgeschäden wie Krampfanfälle, Halluzinationen, komatöse Zustände bis hin zum Atemstillstand.

Verkehrsüberwachung

Waldsee (ots) – Am Freitag 07.07.2023 wurden im Zeitraum von 11:30-13:30 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen auf der K13 in Waldsee durchgeführt. Es wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wovon einer der Betroffenen die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h um 25 km/h überschritt.

Dieses Verhalten hat für den Fahrer ein Bußgeld, sowie einen Eintrag mit einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg zur Folge.

Des Weiteren wurde ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welcher den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, was mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert wurde.