Landau: Die Polizei-News

Einbrüche in Schrebergärten – Zeugenaufruf der Polizei

Landau (ots) – In der Nacht zum 07.07.2023 kam es zu zwei Einbrüchen in Gartenhäuser in der Schrebergartenanlage des Kleingartenvereins Am Ebenberg in der Eutzinger Straße.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Eutzinger Straße/ehemaliges Landesgartenschaugelände gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken mit PKW unterwegs

Landau (ots) – Ein 58- jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim sollte am 07.07.2023 gegen 18:45 Uhr im Bereich Waffenstraße kontrolliert werden, da er während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte.

Im Rahmen der Kontrolle konnte dann starker Alkoholgeruch und festgestellt werden. Beim Aussteigen schwankte der Fahrer leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Die geschädigte Fahrzeughalterin stellte ihr Fahrzeug, einen blauen Opel Adam, am späten Abend des 07.07.2023 im Bereich des Kindergartens in der Cornichonstraße ab. Als sie am nächsten Morgen an ihr Auto zurückkehrte, musste sie einen frischen Streifschaden an der Fahrerseite feststellen.

Vermutlich streifte ein unbekannter PKW-Fahrer beim Vorbeifahren das Auto der Frau. Aufgrund der Spuren, dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen weißen PKW handeln.

Wer kann in dem vorliegenden Unfall Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben? Die Polizei Landau nimmt diese unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Tasche aus Einkaufswagen entwendet

Landau (ots) – Als eine 78-jährige Dame aus Landau am 08.07.2023 gegen Mittag ihren Einkauf an der Kasse eines Supermarktes in der Dammühlstraße bezahlen wollte, müsste diese feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche im Einkaufswagen lag. Zuvor war die Dame von einem unbekannten jungen Mann im Supermarkt angerempelt worden.

Der ca. 25 Jahre alte Mann trug ein blauweiß gestreiftes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.