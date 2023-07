Unfall auf dem Flugplatz Schweighofen

Schweighofen (ots) – Glück im Unglück hatten am gestrigen Samstag, den 08.07.2023, ein 75-jähriger Pilot und sein 51-jähriger Passagier, beide aus Baden-Württemberg stammend. Um 16:25 Uhr wollte der Pilot den Motorsegler zur Landung bringen, wobei er ca. 30-50 Meter vor der Landebahn aufsetzte. Nachdem das Flugzeug zum Stillstand gekommen war, konnten beide Insassen aus eigenen Kräften aussteigen.

Beide Personen blieben unverletzt. Am Fluggerät entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 50.000 EUR. Ob ein Flurschaden entstanden ist und was ursächlich für die missglückte Landung war, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen der zuständigen Behörden.

Schwer verletzte Radfahrerin

Hainfeld (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin kam es am heutigen Morgen (10.07.2023, 10 Uhr) auf der K 56, Roschbacher Straße zwischen Hainfeld und Roschbach. Eine 39 Jahre alte Rennradfahrerin erkannte zu spät den Abbiegevorgang eines vorausfahrenden Traktorfahrers und fuhr auf dessen Anhänger auf.

Hierbei erlitt sie eine Gehirnerschütterung sowie Frakturen am gesamten Körper.

Mit dem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 8.000 Euro.

Durchfahrtskontrollen Fußgängerzone

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag den 08.07.2023 wurden aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrere Durchfahrtskontrollen durch die Polizei Bad Bergzabern in der Fußgängerzone durchgeführt. Hierbei konnten 6 Radfahrer festgestellt und verwarnt werden.

Kapsweyer – Unfallflucht

Kapsweyer (ots) – In der Zeit von 24.06.-26.06.2023, wurde in der Bahnhofstraße die Hausfassade des Eckanwesen Nummer 11 beschädigt. Beim Abbiegen richtete ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Radfahrer

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 08.07.23 um 13:25 Uhr, gingen bei der Polizei Zeugenhinweise auf einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer ein. Er wurde anschließend im Klingweg in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Radfahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Diebstahl aus LKW

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende (Tatzeit nicht eingrenzbar) ein I-Pad und eine Kernbohrmaschine mit Zubehör im Gesamtwert von 6.500 Euro aus einem abgestellten LKW in der Bahnhofstraße entwendet. Ob das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen war, bedarf weiteren Ermittlungen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Betrunken durch den Kreisverkehr

Essingen Dreihof (ots) – Nachdem ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße am 08.07.2023 kurz vor Mitternacht mit quietschenden Reifen den Kreisverkehr am Dreihof Essingen befuhr, wurde dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Aussprache des Mannes während der Kontrolle war deutlich lallend und verwaschen.

Aufschluss brachte der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,33 Promille ergab. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Seinen Führerschein musste er abgeben.

Motorradfahrer nach Unfall geflüchtet

Insheim (ots) – Die 67-jährige Geschädigte befuhr am 07.07.2023 gegen 17:00 Uhr mit ihrem PKW die Strecke von Offenbach kommend in Richtung Insheim. Auf ca. halber Strecke kam dieser ein Motorradfahrer entgegen. Kurz bevor beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, löste sich auf einmal ein Koffer am Motorrad.

Die Geschädigte konnte nicht mehr ausweichen, sodass der Koffer auf der Fahrzeugfront einschlug. Der bislang unbekannte Motorradfahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Am PKW der Frau entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Hinweise zum flüchtigen Motorradfahrer nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener Radfahrer gestürzt

Roschbach,K56- 08.07.2023, 01:00 Uhr (ots) – Zu viel Weinschorle, um sicher Fahrrad zu fahren, konsumierte ein 63-jähriger Mann im Laufe des Freitagabends. Bei der Heimfahrt stürzte der Mann mit seinem Mountainbike auf der K56 zwischen Hainfeld und Roschbach. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Der Mountainbikefahrer musste mit dem Verdacht auf eine Nasen- und Rippenfraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Seinem Begleiter, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, wurde aufgrund seiner Alkoholisierung die Weiterfahrt untersagt.

In den letzten Tagen und Wochen fallen immer wieder Fahrradfahrer mit hohen Alkoholwerten auf, welche sich der Folgen nicht bewusst sind. Nach derzeitig geltender Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich nach § 316 StGB strafbar. Bereits mit einem Alkoholwert zwischen 0,3 Promille und 1,59 Promille ist eine Strafbarkeit nach § 316 StGB möglich, wenn eine „relative Fahruntüchtigkeit“ vorliegt.

Ein Fahrzeugführer ist, im Gegensatz zu der „absoluten Fahruntüchtigkeit“ ab 1,6 Promille, „relativ Fahruntüchtig“ wenn zu der Alkoholisierung eine sogenannte Ausfallerscheinung, wie z.B. das Fahren in Schlangenlinien oder die Verursachung eines Verkehrsunfalls hinzukommt.

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.