Kaiserslautern: Circus Rolina vom 15. bis 30. Juli 2023

Kaiserslautern – ROLINA – Das Circus-Event für die ganze Familie kommt nach Kaiserslautern (Parkplatz Entersweiler Straße). Familie Ortmann freut sich, ein traditionelles und mitreißendes Zirkusprogramm mit den drei klassischen Säulen des Circus: Tiere, Artistik & Clownerie präsentieren zu können.

„Circus Rolina zeigt ein sehr vielseitiges Programm mit edlen Friesen, schmucken Arbaern, vielen exotischen TIeren wie Zebras oder Kamelen. Moderne Clownerie und Artistik die nicht überall so gezeigt wird, besuchen Sie unseren Manegencocktail und die Besucher werden nicht entäuscht werden.“ PRESSESPRECHER TIMO KÖPPEL

TIERE

Andy Ortmann präsentiert einen großen Exotenzug mit bis zu 21 Tieren in der Manege. Darunter Kamele Zebras Wasserbüffel Schottische Hochlandrinder, Esel und Lamas in einer Dressur, die man in einem Circus dieser Größenordnung wohl kein 2.Mal finden wird. Nico und seine Partnerin entführen die Besucher in die Spannende Welt der Reptilien: Bartagame, Schlangen, Schildkröten und viele andere Krabbeltiere werden dem Besucher Haut- und Publikumsnah präsentiert. Reptilien-Fans werden hier besonders begeistert sein.

Toni führt die Edlen Rassepferde, Temperamentvolle welsch Araber und Ponys aus dem großen Marstall des Circus Rolina in der Manege vor. Typische Trickfolgen und Knickser werden dargeboten.

Foto: MOGO-FOTO/ Isabel Jasnau

ARTISTIK

Levinia führt Schönheit und Können am Ring Trapez vor, was man so in der Luft vollführen kann.

POWER POWER POWER Miss Cindy zeigt sich mit ihren tanzenden Hulla Hoop Reifen dabei verzichtet sie nicht auf Schönheit und Eleganz. Bis zu 25 Reifen rotieren grazil um Ihren Körper und verformen sich zu allerhand Kombinationen. Die Rolina Sisters bringen zum Abschluss in moderner Aufmachung alles in die Luft, was man zum Jonglieren braucht, Keulen, Ringe oder Bälle. Die hohe Kunst des Jonglierens sehen die Zuschauer bei der Gruppenjonglage oder auch im Wechsel der Partnerjonglage der Gebrüder Ortmann deutlich.

CLOWNERIE

Die letzte der 3 Säulen der klassischen Circuskunst ist die Clownerie. Nicht zu unterschätzen: Alwin und sein Partner bringen getreu dem Motto „Lachen ist gesund“ mit kurzweiligen Reprisen oder mit Traditionellen Clown Darbietungen in moderner Verpackung unsere Gäste zum Lachen.

Kartenvorverkauf

An der Circuskasse von 10 bis 12 Uhr sowie jeweils eine halbe Stunde vor Show Beginn.

Täglich ab 10 Uhr ist der Besuch der großen Tierschau möglich. Über 60 Tiere warten auf Ihren Besuch!

Infotelefon: +49 157 76349187

http://www.circusrolina.de