Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Heidelberg-Hauptbahnhof (ots) – Am späten Samstagabend 08.07.2023 ist es am

Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 34-jährigen Mann

gekommen. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung im Zug. Die Bundespolizei

sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 19:45 Uhr attackierte der 34-jährige polnische Staatsangehörige unmittelbar nach dem Ausstieg aus der S3 von Mannheim kommend den Geschädigten am Bahnsteig 8. Hierbei trat der Tatverdächtige dem 27-Jährigen ohne Vorwarnung mit dem beschuhten Fuß in den Bauch. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Laut Zeugenaussagen ging dem Angriff eine Auseinandersetzung im Zug voraus. Demnach habe der Tatverdächtige bereits in der S3 auf der Fahrt von Mannheim nach Heidelberg eine Familie mit Migrationshintergrund beleidigt. Der 27-jährige Geschädigte schritt hierbei ein.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 34-Jährigen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang, insbesondere zur Situation im Zug, geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer: 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Heidelberg (ots) – Am Samstagnachmittag verschafften sich gegen 14.30 Uhr zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaars in der Dossenheimer Landstraße. Der demente Mann ließ die angeblichen Handwerker zunächst in die Wohnung ein, holte dann jedoch seine Ehefrau hinzu, die beide Tatverdächtige in der Wohnung antraf, als diese angeblich die Wasserleitungen überprüfen wollten.

Sie verwies beide Männer geistesgegenwärtig aus der Wohnung. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle, kurze Haare, sprach akzentfreies Deutsch, europäisches Erscheinungsbild. Er trug ein dunkelblaues Oberteil mit weißer Aufschrift auf der Brust und eine dunkelblaue Hose.

Täter 2: Ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, leicht untersetzte Figur, blond-graue

Haare, europäisches Erscheinungsbild. Er soll entweder ein graues Oberteil und eine sandfarbene Hose oder aber ein sandfarbenes Oberteil und eine graue Hose getragen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder womöglich selbst geschädigt wurden, sich unter der Tel: 06221-45 690 zu melden.

Auffahrunfall mit Verletztem

Heidelberg (ots) – Am Samstag um 23.30 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem 31-jährigen Beifahrer die Speyerer Straße in Richtung Autobahn. In Höhe der Pleikatsförster Straße musste sie aufgrund der Ampel halten. Ein 20-Jähriger, welcher sich mit seinem Mercedes ebenfalls auf der Speyerer Straße in Richtung Autobahn aufhielt, übersah die 25-jährige Opelfahrerin, welche gerade im Begriff war, bei Grün wieder anzufahren.

Hierdurch fuhr er auf das Heck des Opels auf. Der Beifahrer im Opel wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, außerdem entstand jeweils ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Mercedes-Fahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Unfall zwischen Pkw und Linienbus

Heidelberg (ots) – Am Sonntag um 17.15 Uhr, befuhr eine 26-Jährige die Sofienstraße und beabsichtigte, den Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah sie den Linienbus und touchierte diesen. Der Busfahrer leitete daraufhin eine Bremsung ein, wodurch sich von

10 Passagieren 2 Personen verletzten.

Eine Person, die leicht am Kopf verletzt wurde, ließ sich an der Unfallörtlichkeit

medizinisch vom Rettungsdienst versorgen und verließ dann die Unfallstelle selbstständig. Die zweite verletzte Person wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert, um die leichte Verletzung am Bein zu versorgen.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit, jedoch wies der Pkw einen

Schaden im niedrigeren 4-stelligen Bereich auf, der Bus wies einen Schaden im höheren 4-stelligen Bereich auf. Aufgrund der Unfallaufnahme musste bis 18.15 Uhr Ersatzverkehr eingerichtet werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim aufgenommen.

Schüsse bei Hochzeitskorso – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Sonntag führte gegen 17 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eine Verkehrskontrolle an der Rohrbacher Straße auf Höhe eines Schnellimbissrestaurants durch, als sie auf Grund lauten Hupens

zahlreicher Fahrzeuge und zweier Schussgeräusche auf den Autokorso einer

Hochzeit aufmerksam wurde. Ungefähr 14 Autos blockierten den Verkehr rund um den

Bismarckplatz und hinderten so Andere an der Weiterfahrt. Rund um die Fahrzeuge

versammelten sich knapp 100 Schaulustige. Die Polizei stellte die Personalien

der Störenden fest und verwies sie der Örtlichkeit.

Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Verstöße gegen das Waffengesetz

und der Behinderung von Verkehrsteilnehmern, wurden eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, die durch den

Korso an der Weiterfahrt gehindert oder durch diesen gefährdet wurden, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/

1857-0, zu melden.

Verletzter bei Verkehrsunfall mit E-Scooter – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend befuhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter gegen 23 Uhr die Theodor-Heuss-Brücke vom Bismarckplatz kommend in Richtung Neuenheim. Da er seine Aufmerksamkeit auf andere Verkehrsteilnehmer richtete, bemerkte er einen entgegenkommenden Radfahrer nicht rechtzeitig.

Der Jugendliche wich abrupt aus und kollidierte mit einem Fahnenmast. Bei dem Zusammenstoß und dem folgenden Sturz zog er sich blutige Schürfwunden und eine Schwellung oberhalb des Auges zu und verlor zudem einen Schneidezahn.

Eine Atemalkoholüberprüfung ergab bei ihm 0,47 Promille. Der junge Mann wurde zur

Versorgung seiner Verletzungen in die Chirurgische Klinik nach Heidelbeberg gebracht, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste.

Betrunkener Rollerfahrer verliert – Kontrolle und kollidiert mit geparktem Pkw

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 19.10 Uhr, konnte eine Anwohnerin in der Straße Am Waldrand einen 61-jähriger Rollerfahrer beobachten, wie dieser aus einem Grundstück in Schlangenlinien auf die Straße fuhr. Bereits nach kurzer Strecke verlor der 61-Jährige die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, stürzte und prallte gegen einen geparkten Mitsubishi.

Dabei hatte der 61-jährige Unfallverursacher Glück und blieb unverletzt. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von 500 Euro und am geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von ca.

1.000 Euro. Weniger Glück hatte 61-Jährige bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Diesen war schnell klar warum der 61-Jährige die Kontrolle verlor. Den Beamten schlug erheblicher Atemalkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest förderte den stolzen Wert von

3,06 Promille zu Tage.

Dem 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er sieht sich nun einer Anzeige

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.