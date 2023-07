Tödlicher Badeunfall an Badesee

Heddesheim (ots) – Am Sonntag 09.07.2023, ereignete sich am Badesee in Heddesheim ein tödlicher Badeunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überschätzte ein 22-jähriger Mann seine schwimmerischen Fähigkeiten und ertrank wenig später in einiger Entfernung zum

Ufer. Nach Angaben von Zeugen hatte sich der Mann alleine und unbeobachtet in den See

begeben.

Gegen 17.00 Uhr sei er Badegästen, deutlich vom Ufer entfernt, durch hektische Armbewegungen aufgefallen, die sofort den Schwimmmeister alarmierten. Der Mann konnte,

im Rahmen des umgehend eingeleiteten Rettungseinsatzes, kurze Zeit später durch einen Rettungstaucher geborgen werden.

Sofortige Reanimationsmaßnahmen des Notarztes und Rettungsdienstes blieben aber leider

ohne Erfolg. An dem Rettungseinsatz waren Kräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr

und Rettungsdienste beteiligt.

Körperverletzung in Diskothek – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Am Sonntag gegen 05 Uhr kam es in einer Weinheimer Diskothek zu einer Körperverletzung, bei dem ein 20-Jähriger eine gebrochene Nase davontrug. Der 20-Jährige begab sich nach dem körperlichen Angriff zunächst in ein Krankenhaus um die Verletzung zu behandeln, und anschließend auf das Polizeirevier Weinheim zur Anzeigenerstattung.

Dort teilte er mit, dass ein bislang unbekannter männlicher Täter ihm unvermittelt angegriffen hatte.

Täterbeschreibung:

Blonde, kurze Haare, 190 cm groß, ca. 19-20 Jahre alt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Übung Höhenrettung der Feuerwehr (siehe Foto)

Feuerwehr Brühl (cb) – Aufgrund der Besonderheiten von Turmdrehkränen und der aktuellen Bausituation in Brühl, haben wir uns heute in einer Kleingruppe auf dem Baufeld Am Schrankenbuckel getroffen.

Ziel der Übung war es, die Sicherheitseinrichtungen eines Turmdrehkranes kennenzulernen und auf etwaige Einsatzsituationen wie z.B. medizinische Notfälle des Kranführers oder Personen, die sich aus suizidaler Absicht auf einem Turmdrehkran befinden, vorbereitet zu sein.

Auf dem Kran wurden die Grundlagen der Absturzsicherung angesprochen und praktisch am Ausleger geübt. Wir bedanken uns bei den beteiligten Firmen für die Möglichkeit unsere Übung dort durchzuführen.

54-Jähriger wird Opfer eines Raubdelikts

Weinheim (ots) – Ein 54-jähriger Hirschberger wurde am Freitagabend gegen 22.40 Uhr am alten OEG-Bahnhof in Weinheim Opfer eines Raubdelikts. Nach vorangegangenen Meinungsverschiedenheiten mit einer Gruppe Jugendlicher in einem Schnellrestaurant folgten diese dem Mann auf den Bahnsteig. Während mehrere aus der Gruppe ihn in ein Gespräch verwickelten, näherten sich von hinten 3 Täter, die den Rucksack des Geschädigten entwendeten.

Als der Mann den Diebstahl bemerkte und intervenierte, setzten die Täter Pfefferspray gegen ihn ein und konnten so mit der Beute fliehen. Der Mann wurde durch das Pfefferspray leicht

verletzt. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 100 Euro. Die Jugendlichen sollen ca. 15 Jahre alt gewesen sein. Näher konnte der Geschädigte die Täter nicht beschreiben.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wildernder Hund reißt mehrfach Rehwild – Zeugen gesucht

Sinsheim-Adersbach (ots) – Am Freitag 07.07.2023, fand ein Jagdpächter im Bereich Neuwiesenstraße, beim Feldweg zum dortigen Kindergarten, ein totes Reh auf. Das Tier wies nach Aussage des Jägers deutliche Bissspuren durch einen Hund auf. Bereits Mitte Juni wurde unweit dieser Örtlichkeit schon einmal ein gerissenes Reh gefunden, mit nahezu identischen Verletzungen.

Es ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich ein freilaufender Hund das Rehwild jagt und

reißt. Zeugen, welche solch einen Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu einem freilaufenden Hund im dortigen Bereich geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter 07261-6900 in Verbindung zu setzen. *mk

Radfahrer mit Pfefferspray attackiert – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots) – Am Freitag traten gegen 23 Uhr zwei junge Männer einem 37-jährigen Radfahrer entgegen, der auf der Schwetzinger Straße unterwegs war. Durch die plötzliche Annäherung der Beiden, erschrak der 37-Jährige und kam zu Fall. Die Männer näherten sich dem am Boden Liegenden und sprühten ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht.

Nach ersten Erkenntnissen geschah dies aufgrund vorausgegangener familiärer Streitigkeiten. Ein 24-jähriger Passant bemerkte den Vorfall und eilte dem Angegriffenen zu Hilfe,

woraufhin er ebenfalls angesprüht wurde. Die beiden Täter flüchteten dann in unterschiedliche Richtungen. Der Passant verfolgt einen bis zu einer Tankstelle, wo er ihn einholen konnte. Spontan solidarisierten sich dort mehrere Personen mit dem Täter, woraufhin sich der beherzt einschreitende Passant in Sicherheit bringen musste.

Die beiden Täter werden als ungefähr 18 Jahre alt beschrieben. Einer soll knapp

170 cm groß sein und trug ein weißes T-Shirt sowie einen Anglerhut. Der andere

Täter war mit ungefähr 185 cm deutlich größer, trug eine dunkle Hose sowie eine

Basecap. Auffällig waren bei ihm die seitlich sehr kurz rasierten Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0, zu melden.

Mehrere Spinde im Freibad aufgebrochen

Hockenheim (ots) – Am Sonntag wurden zwischen 13-15 Uhr mehrere Spinde im Bereiche des Freibads in der Beethovenstraße aufgebrochen und durchwühlt. Durch eine Zeugin wurde der Sachverhalt bei der Polizei gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass mehrere Spinde geöffnet waren.

Ein 34-Jähriger stellte fest, dass sein Geldbeutel aus dem Spind entwendet wurde. Andre Wertsachen hingegen wurden von den bislang unbekannten Tätern zurückgelassen. In einer Herrentoilette konnte schließlich die entwendete Geldbörse mitsamt Inhalt aufgefunden werden. Einzig das Bargeld fehlte und konnte auch nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Hockenheim aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Hockenheim zu melden, unter Tel: 06205-28600.

Geldbeutel aus Gartenhaus entwendet

Weinheim (ots) – Am Sonntag entwendete gegen 22:30 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft den Geldbeutel einer 30-Jährigen aus einem Gartenhaus einer Kleingartenanlage an der Hertzstraße. Kurze Zeit später fielen einem Autofahrer in der Konrad-Adenauer-Straße mehrere, auf der Straße verstreut liegende, Dokumente auf.

Diese stammten, wie sich herausstellte, aus dem zuvor entwendeten Geldbeutel. Eine Streife des Polizeireviers Weinheim suchte die Umgebung ab und sammelte die Dokumente ein. Der eigentliche Geldbeutel, das Bargeld sowie eine Bankkarte konnten jedoch nicht aufgefunden werden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Bankkarte mehrere Male zum kontaktlosen Bezahlen

kleinere Beträge verwendet wurde. Die Geschädigte ließ daraufhin ihre Karte

sperren. Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Diebstahl und Betrug ein.

Flächenbrand – Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Plankstadt (ots) – Aufgrund eines zwei Hektar großen Flächenbrandes auf einem Feldstück zwischen Plankstadt und Eppelheim kommt es aktuell zum Einsatz von Feuerwehr und der Polizei. Die Löscharbeiten hierbei dauern noch an.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte bereits einer der Brandherde schnell gelöscht werden. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Brandursache ist bisher noch nicht bekannt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde die K 4147 kurzzeitig gesperrt.

Unter Einfluss von Medikamenten, Drogen und Alkohol Roller gefahren

Schwetzingen (ots) – Am Sonntag um 20.05 Uhr fiel einer aufmerksamen Streife des Polizeirevier Schwetzingen zunächst ein Rollerfahrer auf, welcher auf dem Feldweg entlang der B 36 in Schlangenlinien fuhr. Hierauf wurde der 55-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Währenddessen ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von Alkohol, Drogen und Medikamenten. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Der Urintest bestätigte den Verdacht und wies ein positives Ergebnis auf Amphetamin und Benzodiazepine auf. Der Rollerfahrer wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm Blut genommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Die selbe Streife des Polizeirevier Schwetzingen stellte gegen 23.20 Uhr in der Straße

„In den Auwiesen“ einen 40-Jährigerigen mit seinem Pkw fest und unterzogen ihn ebenfalls einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der 40-Jährige wurde auf die Wache gebracht, wo ihm zunächst Blut und dann der Führerschein abgenommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Lebensmittelautomat aufgebrochen und Bargeld im 3-stelligen Bereich entwendet

Schwetzingen (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:45 Uhr und Samstag, 12:30 Uhr brach eine bisher unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise einen Lebensmittelautomaten in der Kurfürstenstraße auf und entwendete hieraus einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Täterhinweise sind nicht bekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel: 06202/288-0 entgegen.

Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden ein 21-Jähriger und

ein 19-Jähriger von einer bisher unbekannten 3-köpfigen männlichen Gruppe aus nicht bekannten Gründen zunächst im Zug provoziert. Die beiden jungen Männern waren um 03:30 Uhr mit dem Zug von Mannheim-Neckarau in Richtung Schwetzingen unterwegs, als diese durch die unbekannte Gruppe verbal provoziert wurden.

Um einer möglichen Eskalation aus dem Weg zu gehen, stiegen die beiden jungen Männer am Bahnhof in Schwetzingen aus. Die unbekannte Gruppe jedoch stieg ebenfalls aus dem Zug. Am Bahnhof kam es seitens der Gruppe zu weiteren Provokationen in Richtung des 19-Jährigen und 21-Jährigen.

Aus der Gruppe heraus rannte plötzlich einer der Unbekannten den beiden jungen Männern hinterher und schlug dem 21-Jährigen mehrfach gezielt in den Nacken, woraufhin seine Brille zu Boden fiel und beschädigt wurde. Die Gruppe entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

Brand einer Scheune

Sinsheim (ots) – Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Sonntag gegen 11.20 Uhr in der Siedlung Im Krebsgrund aufgrund eines technischen Defektes an einem in einer Scheune abgestellten Transporter zum Ausbruch eines Feuers. Die Flammen griffen schnell auf die Scheune über.

Die Feuerwehr, die mit 78 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein Abbrennen des Gebäudes nicht verhindern. Das THW unterstützte mit Baggern und Radladern vor

Ort und zog Trümmerteile auseinander, sodass sie gelöscht werden konnten. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden dürfte im 6-stelligen Bereich liegen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen übernommen.