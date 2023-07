Rollstuhlfahrer körperlich angegangen – weitere Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Sonntag gegen 19:15 Uhr wurde ein 60-jähriger Rollstuhlfahrer am Paradeplatz von einem 55-jährigen Mann körperlich angegriffen. Aus bislang noch unbekannten Gründen schlug und trat der 55-Jährige mehrfach auf den Rollstuhlfahrer ein. Durch hinzueilende Zeugen wurde der 55-Jährige von dem 60-Jährigen weggezogen.

Der 55-Jährige ließ jedoch von seinem Vorhaben nicht ab und ging erneut auf den Mann los. Als der 55-Jährige gerade im Begriff war einen Mitarbeiter der RNV anzugreifen, gelang es den hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Mannheim-Innenstadt weitere Schläge des 55-Jährigen zu unterbinden und den Mann festzunehmen.

Der Rollstuhlfahrer trug durch den Angriff leichte Verletzungen am Oberarm, der Wange und am Bein davon. Der 55-jährige Mann musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Nach

Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die genauen Hintergründe der Tat

sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

Fahrgast greift Straßenbahnfahrer an

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 20.45 Uhr wurde ein Straßenbahnführer von einem Fahrgast angegriffen. Der Straßenbahnführer stand mit der Straßenbahn abfahrbereit an der Haltestelle Universitätsklinikum und wartete auf das Signal zur Weiterfahrt in Richtung Vogelstang. Die Türen der Bahn waren bereits geschlossen, was den späteren Angreifer jedoch wenig zu interessieren schien.

Er öffnete die Türe manuell, um einen Fahrgast einsteigen zu lassen. Als der Straßenbahnführer den Mann auf sein Fehlverhalten ansprach und ihn der Bahn verwies, griff er den Straßenbahnführer unvermittelt mit Schlägen an und bespuckte ihn. Durch das beherzte Eingreifen weiterer Fahrgäste konnte schlimmeres verhindert werden und der Mann letztendlich der Bahn verwiesen werden.

Die Polizei wurde verständigt, der Angreifer hatte sich jedoch bereits von der Tatörtlichkeit entfernt. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos, jedoch konnten gute Ermittlungsansätze zur Feststellung der Identität des Angreifers erlangt werden. Der Straßenbahnführer erlitt leichte Blessuren im Gesicht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-33010 in Verbindung zu setzen.

Goldkette durch Trickdiebstahl entwendet

Mannheim (ots) – Ein 36-Jähriger befand sich am Sonntag gegen 20 Uhr vor einem Imbiss in der Mittelstraße. Hier wurde er durch einen 23-Jährigen angesprochen und unmittelbar umarmt. Er klopfte ihm auf die Brust und zeigte sich freundlich und kumpelhaft.

Anschließend ging der 23-Jähige in Richtung „Alter Meßplatz“.

Kurz darauf stellte der 36-Jährige das Fehlen seiner Goldkette fest, welche er um den Hals getragen hatte. Er ging dem 23-Jährigen hinterher und traf auf diesem Wege auf Polizeibeamte, die er ansprach und um Hilfe bat. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz konnte der 23-Jährige von den Polizisten ausfindig gemacht und angesprochen werden.

Der Tatverdächtige sollte noch auf dem Parkplatz festgenommen werden, wogegen er sich körperlich zur Wehr setzte. Nach kurzer Rangelei konnte der 23-Jährige festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht werden. Das Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren 3-stelligen Betrages. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.

Unbekannter beschädigt Stromverteilerkasten

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag zu einer bislang unbekannten Uhrzeit am ‚Alten Messplatz‘ einen Stromverteilerkasten. Dieser wurde vermutlich durch Tritte aus der Verankerung gerissen und hierbei beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen sowie die Täter geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter Tel:

0621-33010.

Wohnungsbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Mannheim (ots) – Am frühen Montag gegen 01.20 Uhr, ging bei der Berufsfeuerwehr Mannheim die Meldung ein, dass im Mannheimer Stadtteil Wallstadt, im Bereich der Amorbacher Straße, eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten sei. Beim Eintreffen von Polizei und

Feuerwehr konnte ein Wohnungsbrand in einer im 2 Obergeschoss befindlichen Wohnung festgestellt werden.

Der Mieter der Wohnung, wie auch 7 weitere Hausbewohner konnten sich bereits selbständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so

dass Schlimmeres verhindert wurde.

Der entstandene Gebäudeschaden und der Wohnungseinrichtung wird auf insgesamt

ca. 75.000€ geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt werden.

66-Jähriger fällt Messenger-Betrug zum Opfer

Mannheim (ots) – Am Sonntag um 14 Uhr erstattete ein 66-Jähriger beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau Anzeige wegen Betrugs. An den Tagen zuvor hatte er eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer erhalten, welche vermeintlich von seinem Sohn stammte.

Der angebliche Sohn teilte in der Nachricht mit, eine neue Handynummer zu besitzen und forderte im weiteren Verlauf des Chats den 66-Jährigen auf, mehrere Geldbeträge zu überweisen. Dem vermeintlichen Sohn gelang es so, mehrere tausend Euro im 4-stelligen Bereich zu erlangen.

Weitere Aufforderungen von insgesamt fast 8.00 EUR zu überweisen, schlugen aufgrund eines aufmerksamen Mitarbeiters bei der Bank fehl. Die Überweisungen wurden seitens der Bank abgelehnt, weshalb kein weiterer Schaden entstand.

Wie sie sich, ihre Verwandten und Freunde schützen können, erfahren sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/