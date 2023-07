Kontrollen anlässlich Open Air in Hamm

Hamm am Rhein (ots) – Anlässlich der diesjährigen Open-Air-Veranstaltung in Hamm

wurde durch die Polizei Worms mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz,

Logistik und Technik von Donnerstag bis Sonntag der An- und Abreiseverkehr

kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 358 Fahrzeuge eine Kontrolle unterzogen.

Gegen 3 Fahrzeugführer wurden Ordnunsgwidrigkeitenverfahren eingeleitet. In

einem Fall wegen dem Einfluss von Betäubungsmitteln, in zwei Fällen wegen einer

Alkoholisierung. Der Bußgeldkatalog sieht hier ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro

sowie ein Fahrverbot vor. Bei einem Großteil der kontrollierten Fahrzeuge war

nichts zu beanstanden. Insoweit freut sich die Wormser Polizei auch in diesem

Jahr über eine positive Bilanz.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Wöllstein (ots) – Am Freitag 07.07.2023, um 22:45 Uhr wird eine Streife der Polizeiinspektion Alzey auf einen 52-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher die Kreuznacher Straße in Wöllstein befährt. Hierbei kann festgestellt werden, dass der Fahrradfahrer starke Schlangenlinien fährt, weshalb die Beamten den Mann kontrollieren.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann durch die Beamten schnell festgestellt werden, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 1,59 Promille.

Aufgrund der Feststellungen der Beamten, wird der 52-jährige sodann auf die Polizeiinspektion Alzey verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Fahrradfahrer muss sich nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Mehrere Brände im Bereich der VG Wörrstadt und VG Alzey-Land

Alzey (ots) – Im Zeitraum vom 07.07.2023 – 08.07.2023 kommt es zu mehreren Brandereignissen im Bereich der VG Alzey-Land, sowie der VG Wörrstadt.

Am 07.07.2023 werden der Polizei insgesamt zwei Brände im Bereich der VG Alzey-Land gemeldet. Hierbei handelt es sich jeweils um Brände, welche auf einem Feld, bzw. einer Grünfläche entstanden sind. Durch die eingesetzten Feuerwehren können die Brände schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass keine Gefahr für Dritte besteht.

Am 08.07.2023 um 12:16 Uhr wird der Polizei ein Brand in der Gemarkung Wörrstadt gemeldet, welcher sich auf einem Weizenfeld ereignen soll. Durch die Feuerwehr kann die Brandstelle ausfindig gemacht und der Brand gelöscht werden. Hierbei sind ca. 40.000m² Fläche des Weizenfeldes von dem Brand betroffen.

Um 14:23 Uhr wird ein Brand auf einem Stoppelfeld in Albig im Bereich der K7 / L401 gemeldet, welcher jedoch ebenfalls schnell gelöscht werden kann.

Eine weitere Brandmeldung geht um 14:45 Uhr bei der Polizei ein. Der Brand ereignet sich laut Mitteilung zwischen den Ortschaften Wallertheim, Gau-Weinheim und Gau-Bickelheim. Durch die Feuerwehr kann der Brand, welcher mehrere Hektar Fläche betrifft, schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ursächlich für die Brände, sind nach jetzigem Ermittlungsstand, die bestehenden Witterungsbedingungen, sowie die an den Tagen durchgeführten Mäharbeiten.

Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt – Verursacher flüchtet

Alzey (ots) – Schwer verletzt wurde ein 74 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Unfall am gestrigen Samstag gegen 07:40 Uhr. Der Mann befuhr die Bahnhofstraße in Alzey aus Richtung Innenstadt kommend. Der Fahrer eines Kleintransporters der von einem Tankstellengelände kommend in die Bahnhofstraße einfuhr nahm dem Rollerfahrer die Vorfahrt.

Dieser musste eine Gefahrenbremsung durchführen um eine Kollision zu verhindern, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei viel er so unglücklich, dass er sich trotz Helm schwere Kopfverletzungen zuzog.

Durch den Rettungsdienst wurde er nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Unfallverursacher fuhr unterdessen weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er konnte durch die Polizei jedoch schnell ermittelt und letztlich auf einer Baustelle im Bereich Landstuhl angetroffen werden.

Nach ersten Ermittlungen ist er vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Worms

Unfallflucht WEP – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Vormittag kam es auf dem Parkplatz des WEP, im Bereich des Obi Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Pkw des 42-jährigen Geschädigten entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 EUR. Da zu diesem Zeitpunkt reger Besucherverkehr auf dem Parkplatz herrschte sucht die Polizei Worms Zeugen des Verkehrsunfalles.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.