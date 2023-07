Ein Herz im Lack der Motorhaube

Kaiserslautern (ots) – Alles andere als „romantisch“ fand ein Autobesitzer die

Botschaft, die unbekannte Täter an seinem Pkw hinterlassen haben: Am

Samstagnachmittag stellte der Mann fest, dass jemand ein Herz in den Lack der

Motorhaube geritzt hat. Darüber hinaus wurden weitere Kratzer im Fahrzeuglack

gefunden. Alles in allem dürfte der angerichtete Sachschaden bei rund 1.000 Euro

liegen.

Hinweise auf die Verursacher gibt es derzeit nicht. Zeugen, die gesehen haben,

wer sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag an dem schwarzen BMW X2 zu

schaffen gemacht hat, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631

369-2150, Kontakt aufzunehmen. |cri

Rätsel um verletzten Hund

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein verletzter Hund ist der

Polizei am Freitagabend aus Enkenbach-Alsenborn gemeldet worden. Zeugen

entdeckten das blutende Tier gegen 19 Uhr in der Schorlenberger Straße.

Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, kümmerte sich die Tierrettung

bereits um den verletzten Vierbeiner und nahm ihn für die weitere Behandlung

mit. Die Hundehalterin konnte ausfindig gemacht und informiert werden. Sie holte

das Tier in der Klinik ab.

Einer späteren Rückmeldung zufolge hatte der Hund einen Bruch eines Hinterbeines

erlitten. Wie es zu der Verletzung kam, ist unklar. Zeugen, die hierzu Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Dunkel gekleidet nachts unterwegs

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine „dunkle Gestalt“ hat die Polizei

in der Nacht zu Montag auf der B48 eingesammelt. Eine Streife entdeckte den

„nächtlichen Spaziergänger“ kurz nach 2 Uhr bei seinem Fußmarsch in Richtung

Fischbach und sprach ihn an.

Der 35-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck und gab an, auf der Kerwe

in Enkenbach gewesen zu sein und jetzt nach Fischbach laufen zu wollen. Da der

Mann dunkel gekleidet und dadurch schlecht zu erkennen war, stellte er eine

„Gefahrenstelle“ dar – sowohl für andere Verkehrsteilnehmer als auch für sich

selbst. Mangels Gehweg neben der Bundesstraße wurde der Fußgänger kurzerhand im

Streifenwagen in den nächsten Ort gebracht.

Unser dringender Appell: Am besten schon vor einem Veranstaltungsbesuch klären,

wie man nach Hause kommt – entweder eine Mitfahrgelegenheit vereinbaren, sich

abholen lassen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder ein Taxi bestellen. Bei

Nacht und dunkel gekleidet zu Fuß an der Straße entlanglaufen, ist jedenfalls

keine gute Idee! |cri

Streit nach Kerwebesuch

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Gleich aus mehreren Gründen

ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis. Der 28-Jährige

war am Sonntag nach dem Besuch der Kerwe mit seiner Freundin in Streit geraten.

In der Folge kam es – nach den derzeitigen Erkenntnissen – zu einer

Sachbeschädigung, einem Diebstahl sowie einer Körperverletzung.

Die Familie der jungen Frau schaltete die Polizei ein, weil der 28-Jährige

anfing, in der Wohnung zu randalieren. Dabei wurde auch eine Tür eingetreten und

eine weitere beschädigt.

Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, hatte der Mann das Haus allerdings

in unbekannte Richtung verlassen. Die Beamten fanden ihn erneut auf dem

Kerwegelände. Ein iPhone, das seiner Freundin gehört, rückte er freiwillig

heraus. Darüber hinaus wurde ihm ein Platzverweis für die Wohnung der Partnerin

erteilt.

Keine zwei Stunden später tauchte der 28-Jährige dort jedoch wieder auf und

sorgte erneut für Ärger. Als sich die Mutter seiner Freundin ihm in den Weg

stellte, schlug er der Frau mehrmals ins Gesicht. Ein weiterer Zeuge, der

helfend eingreifen wollte, wurde ebenfalls am Arm verletzt. Der Täter flüchtete

anschließend. Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Auto mit Steinen beworfen

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte

Täter am Wochenende in der Walter-Gropius-Straße angerichtet. In der Nacht von

Samstag auf Sonntag malträtierten die Unbekannten einen Pkw, der in Höhe des

Hauses Nummer 34 abgestellt war.

Am Sonntagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass Steine auf sein Auto

geworfen wurden. Dabei wurde sowohl die Windschutzscheibe zerstört als auch die

Motorhaube beschädigt.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Von

den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen

bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Mazda gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend in der

Freiherr-vom-Stein-Straße einen Unfall beobachtet haben. Gegen 23.25 Uhr wurde

hier ein abgestellter Mazda 5 von einem anderen Pkw gerammt und auf der

Fahrerseite beschädigt.

Der Verursacher machte sich unerkannt aus dem Staub. Von seinem Fahrzeug ist

lediglich bekannt, dass sein Kennzeichen die Ortskennung ALZ (Alzenau in Bayern)

hatte. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein

E-Scooter-Fahrer, den Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt

aus dem Verkehr zogen. Als die Streife den Mann gegen 6.40 Uhr in der

Fischerstraße stoppte, gab er direkt zu, Alkohol getrunken zu haben. Ein

Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,88 Promille.

Der 31-Jährige musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

|cri

Rentnerin verursacht Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Auf der Brandenburger Straße stieß am Sonntagnachmittag

ein Pkw mit einem Fahrrad zusammen. Ein 27-jährige Biker befuhr den Radweg. Als

der Mann von diesem auf die Fahrbahn wechseln wollte, kam es zu dem Zusammenstoß

mit einem VW Golf. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Radler umgehend ins

Krankenhaus. Nach aktuellen Ermittlungen war der Grund für den Unfall die

Unachtsamkeit der 85-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Ermittlungen der Polizei dauern

an. |ksr

Schwerer Diebstahl von zwei Elektrofahrrädern

Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden

auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße zwei

Elektrofahrräder gestohlen. Es handelte sich um ein silberfarbenes E-Bike von

„Riese & Müller“ und ein schwarzes E-Bike von „Telefunken“ mit weißen und blauen

Aufklebern. Die beiden Räder standen an einem Treppenaufgang im Hinterhof des

Anwesens und waren an den Rahmen mit einem Schloss gesichert. Der Wert der

beiden Räder wurde im unteren fünfstelligen Bereich angegeben. Die Polizei

ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok

Körperverletzung unter Freunden

Kaiserslautern (ots) – In der Innenstadt lieferten sich zwei Freunde am

Sonntagnachmittag eine handfeste Auseinandersetzung. Die beiden Männer waren

damit beschäftigt, gemeinsam Baumaterialien in ein Haus zu tragen. Als sich

einer der Freunde beim Abladen verletzte, gab dieser dem 25-Jährigen die Schuld

daran. Daraus resultierte ein verbaler Streit. Als jedoch der 35-jährige

Verletzte versuchte, seinen Freund mehrmals mit der Faust ins Gesicht zu

schlagen, eskalierte die Situation. Der 25-jährige Mann schlug eine Glasflasche

auf den Boden. Er nahm den abgebrochenen Flaschenhals mit der Absicht, in

Richtung seines Freundes zu stechen. Dieser konnte jedoch ausweichen. Im

Anschluss flüchtete der 25-Jährige. Eine Streife konnte den Mann kurze Zeit

später festsetzen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. |ksr

In Möbelgeschäft eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag Zutritt zu einem Möbelgeschäft in der Karl-Marx-Straße. Im Inneren

des Geschäfts hebelten die Täter verschiedene Schränke auf. Eine Stahltür hielt

den Hebelversuchen stand, sodass keine weiteren Räume mehr betreten werden

konnten. Insgesamt wurde bei dem Einbruch ein dreistelliger Geldbetrag

entwendet. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die zu der genannten Tatzeit etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |kfa

Trotz Anwesenheit der Polizei Drogen konsumiert

Kaiserslautern (ots) – Eine 22-jährige Frau muss sich in einem Strafverfahren

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt rechtfertigen. Aber wie

kam es dazu? Polizeistreifen führten am frühen Donnerstagabend

Personenkontrollen am Rathausvorplatz durch. In Sicht- und „Riechweite“ setzten

sich zwei junge Frauen auf die angrenzende Wiese. Trotz der Anwesenheit der

Beamten steckte sich eine der beiden einen sogenannten „Joint“ an und wurde

prompt kontrolliert. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Polizisten

bei der 22-Jährigen weitere Betäubungsmittel. Die Schutzleute stellten die

Drogen sicher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. |kfa

Auf Betrugsversuch nicht reingefallen

Kaiserslautern (ots) – Mit einem sogenannten „Schockanruf“ versuchten unbekannte

Täter am Donnerstagnachmittag, eine Frau aus dem Stadtgebiet hinters Licht zu

führen. Als die 75-Jährige einen Telefonanruf entgegennahm, meldete sich

lediglich eine weinerliche Stimme. Die Person wiederholte immer nur, dass etwas

Schlimmes passiert sei und sie Hilfe benötige. Die Seniorin ging zunächst davon

aus, dass es sich um ihre Schweigertochter handeln würde. Aber ein paar gezielte

Fragen in Richtung der unbekannten Anruferin entlarvten die Betrügerin. Das

Telefongespräch wurde sofort unterbrochen und die 75-jährige Frau erstattete

Anzeige wegen versuchten Betrugs. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der

Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie

unsicher sind, wählen Sie selbst die Nummer 110. Nutzen Sie dafür

nicht die Rückruftaste.

Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie selbst die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft,

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über

den Notruf 110 die Polizei!

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer

vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. |kfa

Schlägerei an der Mall

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagabend ist es im Bereich der Mall in

Kaiserslautern zu einer größeren Schlägerei gekommen, an der offenbar auch

grundsätzlich Unbeteiligte die „Gunst der Stunde“ nutzten und auf wehrlose Opfer

einschlugen. Mehrere Notrufe informierten die Polizei gegen 20 Uhr über eine

Schlägerei. Die Örtlichkeit wurde sofort mit starken Kräften angefahren. Vor Ort

konnten die Beamten noch drei Personen feststellen, die offenbar an der

Auseinandersetzung beteiligt waren. Eine weitere Person war bereits geflüchtet,

konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Zunächst waren drei Personen in

verbalen Streit geraten, eine davon wurde aber durch zwei Freunde „unterstützt“,

die dann ohne Vorwarnung die Kontrahenten auch körperlich angriffen.

Rund einhundert zumeist jugendliche Schaulustige filmten und betrachteten sich

nach Zeugenangaben das Spektakel. Einige griffen sogar in das Geschehen ein,

indem sie zu den Personen rannten, auf die am Boden liegenden Opfer eintraten

und wieder wegrannten.

Alle ursprünglich in Streit geratenen Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, Beweismittel wurden sichergestellt.

Kaiserslautern (ots) – Weil der CO2-Melder Alarm schlug, musste die Feuerwehr am

Freitagnachmittag in die Kaiserslauterer Innenstadt ausrücken.

Im Keller eines Gastronomiebetriebes wurden erhöhte CO2-Werte gemessen, weshalb

die Berufsfeuerwehr in die innerstädtische Fußgängerzone ausrückte. Das Lokal

musste geräumt und alle Gäste ins Freie gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Als Ursache für den Gasaustritt machte die Feuerwehr eine defekte CO2-Flasche an

der Zapfanlage aus. Diese wurde ausgetauscht und der gesamte Bereich

durchlüftet. Als die Werte wieder deutlich im grünen Bereich waren, gab die

Feuerwehr die Gaststätte frei und der Betrieb konnte wie gewohnt fortgesetzt

werden.|PvD

Beweismittel wurden sichergestellt.

Kleinkind verursacht Küchenbrand

Meisenheim (ots) – Am Samstagmorgen wurde durch ein spielendes Kleinkind der

Küchenherd eingeschaltet, wodurch sich die darauf befindlichen Gegenstände

entzündeten. Durch die verständigte Feuerwehr konnte der kleine Brand schnell

gelöscht werden. Laut ersten Erkenntnissen entstand lediglich leichter

Sachschaden an der Küche. |pilek

Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer

verursacht am Freitagabend einen Verkehrsunfall und entfernt sich unerlaubt von

der Unfallstelle.

Ein 43-jähriger Mann aus Kaiserslautern kam mit seinem Pkw von Bann gefahren und

überholte am Ortseingang Queidersbach einen Pkw, der gerade zum Linksabbiegen

angesetzt hatte. Trotz Kollision setzte er seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn

fort. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte gerade noch ausweichen und kam von

der Fahrbahn ab. Dadurch wurde auch sein Fahrzeug beschädigt. Alle

Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Umfangreiche Ermittlungen führten die

Polizeibeamten zum Verursacher. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt, seinen

Führerschein musste er abgeben. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.|PvD

