Frankfurt – Gallusviertel: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt – (th) Am Sonntag, den 9. Juli 2023 kam es gegen 5.20 Uhr an

einem Kiosk im Bereich der Galluswarte zu einer Auseinandersetzung unter

mehreren Personen, im Rahmen derer 3 Männer im Alter von 33 bis 46 Jahren teils

schwer, unter anderem an Kopf und Arm, verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 41-Jähriger mit einer mutmaßlichen Hieb-

und Stichwaffe auf eine Gruppe von vier Männern losgegangen sein und dabei drei

von ihnen teils schwer verletzt haben; ein Mann konnte sich dem Angreifer

entziehen. Im Anschluss an die Tat flüchtete er. Ermittlungen führten zu dem

41-jährigen Tatverdächtigen, der an der Wohnanschrift seiner Lebensgefährtin in

Oberrad festgenommen werden konnte.

Der Tat vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung der 34-jährigen

Lebensgefährtin mit einem Mann aus der Vierergruppe ca. eine Stunde zuvor. Alle

Beteiligten waren stark alkoholisiert. Auch die Lebensgefährtin wurde

festgenommen. Stand jetzt ist nicht mit Ableben der Opfer zu rechnen.

Bislang konnte die Tatwaffe, bei der es sich dem äußeren Anschein nach um eine

Machete, einen Krummsäbel oder ähnliches gehandelt haben soll, nicht aufgefunden

werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und / oder eine solchen

Gegenstand aufgefunden haben, werden gebeten sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51199 oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatverlauf und zu den genauen Hintergründen,

dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl

Frankfurt – (lo) Gestern Mittag (9 Juli 2023) gegen 13.00 Uhr meldete ein

Zeuge der Polizei, dass er im Bereich des Güterplatzes zwei Männer beim

Diebstahl eines Fahrrades beobachtet habe. Der Zeuge beobachtete die gesamte Tat

und verfolgte die beiden Männer nach dem erfolgreichen Aufbrechen des Schlosses

in Richtung Innenstadt. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Täter

(37 und 47 Jahre) in der Nähe festnehmen. Der 47-jährige Tatverdächtige führte

ein Fahrrad der Marke „Rider“ mit sich. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die

beiden Langfinger nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Raub

Frankfurt – (lo) Gestern Morgen (9 Juli 2023) wurden zwei Männer im

Heinrich-Kraft-Park von einer ihnen unbekannten Gruppe tätlich angegriffen. Die

beiden Männer wurden verletzt. Die Täter flüchteten.

Gegen 04.15 Uhr kam es im Heinrich-Kraft-Park zu einer zunächst verbalen und

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Im Verlauf der

Auseinandersetzung wurden zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren durch

Schläge und Tritte verletzt. Am Boden liegend raubten die Täter den Geschädigten

mehrere Wertgegenstände. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den Tätern

durch die alarmierten Einsatzkräfte verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern

an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt – (th) Am Sonntag, den 9. Juli 2023, kam es gegen 17.45 Uhr im

Bereich der Elbestraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines

55-jährigen Mannes. Der 31-jährige Täter wurde festgenommen.

Der unter Drogeneinfluss stehende 31-Jährige schlug auf das Fahrzeug des

Geschädigten ein, als dieser in Begriff war auszuparken. Als der Geschädigte das

Fahrzeug verließ und den Beschuldigten darauf ansprach, griff dieser ihn

unvermittelt mit einem Schraubenzieher an. Der 55-Jährige wehrte sich, wurde

jedoch dabei am Handgelenk verletzt. Der 31-Jährige lies nicht von seinem Opfer

ab, er versuchte weiter mit dem Schraubenzieher auf den 55-Jährigen einzuwirken.

In diesem Moment wurde eine Zivilstreife auf die Situation aufmerksam. Unter

Androhung des Schusswaffengebrauchs konnte die Situation unter Kontrolle, und

der 31-Jährige festgenommen werden. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete er

gegenüber den Polizeibeamten heftigen Widerstand. Sowohl der 31-Jährige als auch

ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt. Der 55-Jährige wurde zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, der Beschuldigte mangels

Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Drogen statt Zitronen – GER Hessen stellt rund eine Tonne Haschisch und Marihuana sicher, fünf mutmaßliche Drogendealer in Haft

Frankfurt am Main/Wiesbaden – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Wiesbaden, des Hessischen Landeskriminalamts und des

Zollfahndungsamts Frankfurt am Main.

Zwei große unauffällige Holzkisten, gut umwickelt mit Frischhaltefolie, wurden

Ende Juni an eine Firmenadresse in Wiesbaden geliefert. Dass sich in den beiden

Kisten insgesamt rund 70 Kilogramm Marihuana befinden, wussten die

Ermittlerinnen und Ermittler des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) und des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main (ZFA) zu diesem Zeitpunkt längst. Wenig

später konnten sie in den Räumlichkeiten der besagten Firma zwei mutmaßliche

Drogendealer festnehmen und weitere 30 Kilogramm Marihuana sicherstellen. Ende

vergangener Woche gelang dann der große Coup: In einer Lagerhalle in

Bischofsheim konnten rund 320 Kilogramm Haschisch und knapp 540 Kilogramm

Marihuana sichergestellt werden. Ein Großteil der Drogen war unter Paletten

voller Zitronen versteckt. Drei weitere Männer konnten festgenommen werden.

Drogenpakete auf dem Weg nach Wiesbaden

Den Einsätzen waren umfangreiche Ermittlungen im Auftrag der Wiesbadener

Staatsanwaltschaft vorangegangen. Bereits Ende Juni hatten die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Hessen (GER Hessen)

des HLKA und des ZFA von ihren Kolleginnen und Kollegen aus Stuttgart einen

Hinweis bekommen, in einer ortsansässigen Spedition war eine dort gelagerte

Sendung sichergestellt worden. Darin: rund 30 Kilogramm Marihuana. Das Paket

sollte mittels des Speditionsunternehmens an eine Firmenanschrift in Wiesbaden

geliefert werden. Zudem erlangten die Ermittlerinnen und Ermittler Kenntnis über

ein weiteres Paket mit derselben Lieferadresse, in dem sich 40 Kilogramm

Marihuana befanden. Wenige Tage später konnten im Rahmen von

Durchsuchungsmaßnahmen an besagter Firmenanschrift nochmals 30 Kilogramm, also

in Summe 100 Kilogramm Marihuana, und eine größere Summe Bargeld sichergestellt

werden. Zudem wurden vor Ort zwei Männer festgenommen.

Die beiden Beschuldigten im Alter von 49 und 57 Jahren wurden dem Haftrichter

beim Amtsgericht Wiesbaden vorgeführt und befinden sich aktuell wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Eine weitere mutmaßlich

tatbeteiligte Frau im Alter von 25 Jahren wurde nach ihrer Festnahme gegen

Auflagen wieder entlassen.

Obstkisten voller Drogen

Durch weitere Ermittlungen gelang Ende vergangener Woche dann der eingangs

geschilderte massive Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel: Drei

Beschuldigte im Alter von 27, 43 und 59 Jahren wurden beim Entladen eines

LKW-Auflegers in einer Lagerhalle in Bischofsheim festgenommen. Im Fahrzeug:

Zitrusfrüchte. Die 24 Paletten voller Zitronen wurden durchsucht, in den

Obstkisten versteckt fanden die Ermittlerinnen und Ermittler rund 300 Kilogramm

Haschisch und rund 140 Kilogramm Marihuana. Bei der anschließenden Durchsuchung

der Lagerhalle konnten nochmals rund 15 Kilogramm Marihuana und ein Blaulicht

sichergestellt werden. In einem in der Halle abgestellten Kleintransporter waren

zudem 250 Kilogramm Marihuana in Umzugskartons gelagert.

Umfangreicher Abtransport der Drogen

Damit nicht genug: In den angrenzenden Büroräumen der Lagerhalle wurden in

Taschen und Umzugskartons nochmals über 130 Kilogramm Marihuana und 20 Kilogramm

Haschisch aufgefunden. Die Ermittlerinnen und Ermittler beschlagnahmten zudem

einen hochwertigen Audi A8, der dem Firmeninhaber zuzurechnen ist. In einem

Leasing-Fahrzeug der mutmaßlichen Drogendealer konnte zudem die Kutte eines

Motorrad- und Rockerclubs aufgefunden werden. Insgesamt wurden bei der

Tätergruppierung rund eine Tonne Drogen sichergestellt, davon der Großteil in

Bischofsheim. Entsprechend benötigten die Ermittlerinnen und Ermittler gleich

mehrere Fahrzeuge zum Abtransport.

Ein weiterer Verdächtiger, der sich kurz vor dem Polizeieinsatz auf dem Gelände

der Lagerhalle in Bischofsheim aufgehalten hatte, konnte im Nachgang der

Maßnahme ausfindig gemacht werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden

gefälschte Ausweise und Führerscheine sichergestellt. Der 28-Jährige blieb auf

freiem Fuß, entgegen der in Bischofsheim festgenommenen mutmaßlichen

Drogendealer, die dem Haftrichter vorgeführt wurden und sich derzeit in

Untersuchungshaft befinden.

Zusatzinformation:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Hessen wurde im Jahr 2012 als

Zusammenschluss von Ermittlerinnen und Ermittlern des Hessischen

Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main gegründet. Ziel

der GER Hessen ist die Bekämpfung der hessenweiten und grenzüberschreitenden

Rauschgiftkriminalität. Als Expertendienststelle führt die GER Hessen besonders

umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten

Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

Frankfurt: Erfolgreiche Auftaktveranstaltung „Gemeinsam Sicher in Hessen“

Frankfurt – Unter dem Motto „Gemeinsam Sicher in Hessen“ begrüßten

Staatsminister Peter Beuth und Polizeipräsident Stefan Müller am gestrigen

Samstag (8. Juli 2023) interessierte Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zur

Auftaktveranstaltung der hessenweiten Präventionsoffensive im Polizeipräsidium

Frankfurt am Main.

„Prävention ist der vornehmste und anspruchsvollste polizeiliche Auftrag:

Straftaten verhindern, bevor sie passieren! Prävention ist eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jede und jeder seinen Beitrag leisten

kann. Durch einen intensiven Austausch mit den Frankfurter Bürgerinnen und

Bürgern versuchen wir, Kriminalitätsphänomenen und den damit verbundenen

Sicherheitsherausforderungen zielgruppenorientiert zu begegnen. Prävention

betrifft uns alle, denn leider ist niemand davor gefeit, Opfer einer Straftat zu

werden.“

Mit diesen Worten eröffnete Polizeipräsident Stefan Müller die

abwechslungsreiche Veranstaltung, in deren Rahmen die Ansprechpartnerinnen und

Ansprechpartner aus dem Bereich der polizeilichen Prävention sowie ihre

Netzwerkpartner interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen und Anliegen

rund um das Thema im direkten Austausch zur Verfügung standen und dabei tiefe

Einblicke in die vielfältige Präventionsarbeit der hessischen Polizei

ermöglichten. Schwerpunkte bildeten unter anderem die Seniorenprävention,

Prävention in Bezug auf Cyberkriminalität, Fahrraddiebstahlsprävention und

Gefahrensensibilisierung für weiterführende Schulen.

Einen besonderen Programmpunkt bot die Belobigung von 17 Bürgerinnen und Bürgern

durch Herrn Polizeipräsident Müller. Alle Geehrten hatten in Gefahrensituationen

gedankenschnell gehandelt und so anderen Menschen geholfen.

Die positive Resonanz auf die Veranstaltung und das rege Interesse der

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, wie wichtig das Thema Sicherheit für die

Frankfurter Bürgerinnen und Bürger ist.

Sie haben die Veranstaltung verpasst? Kein Problem, denn in diesem Sommer folgen

noch sechs weitere Präventionsroadshows in ganz Hessen. Weiter geht es am

Samstag, den 15. Juli, im Polizeipräsidium Mittelhessen. Wir freuen uns auf Sie!

Frankfurt – Eckenheim: Geldautomatensprengung

Frankfurt – (th) In der Nacht von Samstag (08. Juli 2023) auf Sonntag (09.

Juli 2023) kam es gegen 03.30 Uhr zu einer Geldautomatensprengung im Bereich der

Hügelstraße. Die Täter sind flüchtig.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem umfriedeten

Geldautomaten und sprengten diesen. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie mit

einem weißen SUV in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße. Laut Zeugenaussagen handelte

es sich insgesamt um vier maskierte Täter; die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Sowohl die durch die Sprengung verursachte Schadenshöhe, als auch die Höhe des

Stehlgutes sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755-52199 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Unterliederbach: Festnahme nach Fahrerflucht

Frankfurt – (th) In der Nacht von Freitag (7. Juli 2023) auf Samstag (8.

Juli 2023) kam es gegen 03.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher

flüchtete, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden.

Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes CLS die Zuckerschwerdtstraße aus

Richtung Auerstraße kommend in Richtung Palleskestraße, als er in Höhe der

Hausnummer 25 mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Skoda Oktavia

kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in ein weiteres

geparktes Fahrzeug, einen Opel Astra, geschoben. Ohne den Unfall zu melden

entfernte sich der 24-Jährige mit seinem schwer beschädigten Fahrzeug vom

Unfallort. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, diese verständigten die

Polizei.

Da durch den Aufprall auch ein Reifen an dem Mercedes beschädigt wurde,

hinterließ dieser bei der Flucht eine durch die Felge verursachte Schleifspur

auf dem Asphalt. Dieser Umstand führte die Polizei im Rahmen der unmittelbar

eingeleiteten Fahndung zu dem Fahrzeug, welches in der Kasinostraße abgestellt

war. Auch der 24-jährige Fahrer war beim Eintreffen der Streife noch zugegen.

Der Grund für seine Flucht war schnell gefunden: er ist nicht in Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis, zudem ergab ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest einen

Wert von knapp 1,3 Promille. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der geschätzte

Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Frankfurt – Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt – (th) Am Freitag, den 7. Juli 2023, kam es gegen 22.25 Uhr zu

einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16 Monate alten

Kleinkindes. Das Kind trug keine schwereren Verletzungen davon. Der Täter wurde

in Gewahrsam genommen.

Die Eltern gingen zum besagten Zeitpunkt mit dem Kleinkind am Mainkai im Bereich

des Eiserenen Stegs spazieren, als plötzlich ein 56-jähriger Mann einen mit

Glasflaschen gefüllten Müllbeutel in Richtung des Kindes warf, und dieses am

Kopf traf. Passanten gelang es, den alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der

Polizei festzuhalten, er wurde in Gewahrsam genommen. Das Kind wurde vor Ort

durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens untersucht,

glücklicherweise konnten keine schwereren Verletzungen festgestellt werden.