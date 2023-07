Gewaltattacke gegen Frau im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Schwalmstadt-Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) – Wegen Körperverletzung gegen

eine 34-Jährige aus Schwalmstadt ermittelt seit heute (8.7.) die

Bundespolizeiinspektion Kassel. Die Frau aus Äthiopien fuhr heute (8.7.) gegen 5

Uhr im Regionalexpress von Kassel in Richtung Frankfurt am Main.

Kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Schwalmstadt-Treysa soll es zu dem Übergriff

gekommen sein. Der Tatverdächtige, ein 31-Jähriger aus Eritrea, soll die Frau

gewürgt und gegen die Zugwand gedrückt haben.

Der 31-Jährige konnte durch Beamte der Polizei Treysa gefasst werden. Nach

Zeugenaussagen soll es bereits mehrfach zu Handgreiflichkeiten durch den Mann

gegenüber der Frau gekommen sein.

Das Opfer sei nach Halt des Zuges sofort ausgestiegen und hätte den Bahnhof

verlassen.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

PKW-Kontrolle – Fahrer versucht zu flüchten – Festnahme

Tatzeit: Sonntag, 09.07.2023, 00:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:50 Uhr, wird eine Streife der Polizeistation Fritzlar im Stadtgebiet auf einen Renault Twingo aufmerksam und will den Pkw einer Kontrolle unterziehen.

Die Streife wollte den Pkw bereits im Bereich der Geismarstraße in Fritzlar kontrollieren, doch der Fahrer gab Gas und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Schlussendlich erstreckte sich die Verfolgungsfahrt bis in die Ortschaft Geismar, wo der Fahrer des Renault Twingo im Bereich eines geteerten Feldweges unvermittelt eine Vollbremsung einleitete, aus dem Pkw sprang und zu Fuß in ein angrenzendes Weizenfeld flüchtete. Nach wenigen Metern gelang es den Einsatzkräften den Fahrer und alleinigen Insassen des Renault Twingo festzunehmen.

Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um einen 40-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz handelte, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er wurde anschließend zur Polizeistation Fritzlar transportiert, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Da auch der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige den Renault Twingo unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt hatte, wurde noch in der Nacht eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen durchgeführt.

Weiterhin wurde bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen ein verbotenes Messer sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Zu guter Letzt, war der Festgenommene noch zur Fahndung ausgeschrieben, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Bei näherer Betrachtung des Renault Twingo stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für den Renault ausgegeben waren und der Pkw über keine gültige Zulassung verfügte. Die Ermittlungen hierüber dauern derzeit noch an.

Der 40-jährige Tatverdächtige wird sich nun wegen mehrere Verstöße verantworten müssen. Er wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Exhibitionist entblößt sein Geschlechtsteil – Polizei sucht Zeugen

Schwalmstadt-Treysa

Tatzeit: Samstag, den 08.07.2023 um 02:49 Uhr

Eine 30-jährige Schwalmstädterin ging am Samstagabend den Töpferweg in Richtung Mainzer Brücke in Schwalmstadt Treysa entlang. Dabei bemerkte sie aus einiger Entfernung, wie einen Mann in Motorradbekleidung und komplett heruntergelassener Hose am Ende des Töpferweges vor einem Schaufenster stand und offensichtlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend ging der Tatverdächtige auf die andere Straßenseite des Töpferweges, schaute in Richtung der Bahnhofsstraße und manipulierte erneut an seinem Geschlechtsteil. Als die Zeugin den Mann daraufhin ansprechen wollte, zog dieser seine Hose hoch und lief in Richtung Innenstadt davon. Die Zeugin konnte den Tatverdächtigen als circa 170 cm-180 cm großen Mann mit kurzen Haaren beschreiben. Weiterhin trug er zur Tatzeit Motorradbekleidung die nicht näher beschrieben werden konnte. Eine Strafanzeige wegen exhibitionistischen Handlungen wurde gefertigt. Die zuständige Kriminalpolizei aus Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Aufgebrochener Pkw

Tatzeit: Samstag, 08.07.2023, 11:30 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 11:40 Uhr

Auto auf Parkplatz des Friedhofs aufgebrochen

Innerhalb einer sehr kurzen Tatzeit brachen unbekannte Täter einen Pkw auf dem Parkplatz des „Neuen Friedhofs“ in der Straße „Geismarrain“ in Fritzlar auf.

Die unbekannten Täter schlugen hierbei die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und hatten somit Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum. Hieraus entnahmen die unbekannten Täter die Handtasche einer 66-jährigen Fritzlarerin. In der Handtasche befand sich auch eine Geldbörse mit entsprechenden Dokumenten sowie der EC-Karte.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 400,- EUR. Zur Höhe des Stehlgutes können derzeit keine genauen Angaben getätigt werden.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Rundballenpresse geriet während der Arbeit in Flammen

Oberaula

Zeit: Sonntag, den 09.07.2023 um 14:38 Uhr

An der L 3161 zwischen Oberaula und Olberode verrichtete ein 23-jähriger aus Haunetal landwirtschaftliche Arbeiten auf dem dortigen Feld. Inmitten seiner Arbeit stellte er plötzlich eine unklare Rauchentwicklung aus der Ballenpresse fest. Da sich das Feuer zügig auf die gesamte Arbeitsmaschine ausbreitete, wurde die Maschine komplett zerstört. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 90.000 Euro. Während der Löscharbeiten, durch die umliegenden Wehren, musste die L 3161 zeitweise gesperrt werden. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.