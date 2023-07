Korbach: Die Polizei-News

Allendorf/Eder – Zwei teure Pedelecs gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach

Am Freitag haben unbekannte Täter zwei teure Pedelecs von einem Parkplatz in der Schäferstraße in Allendorf/Eder gestohlen.

Die beiden Pedelecs waren mit Schlössern an einem Fahrradständer gesichert. Die Besitzer hatten sie morgens zwischen 06.00 und 07.00 Uhr dort abgestellt. Nach Arbeitsende gegen 14.00 Uhr mussten sie feststellen, dass die Bikes und die Schlösser gestohlen worden waren. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Scott, Typ Strike eRide 930 sowie um eines der Markes Bulls, Typ Sonic Evo in Blau.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Kassel: Die Polizei-News

Mithilfe der aufmerksamen Bevölkerung: Polizei nimmt nach Fahrraddiebstählen gleich zweifach Verdächtige fest und stellt Räder sicher

Kassel: Gleich zwei Mal führte die erhöhte Aufmerksamkeit von Kasseler Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf Fahrraddiebstähle am gestrigen Sonntag zu Fahndungserfolgen der Polizei und zu Festnahmen. Zunächst hatte gegen 21:00 Uhr ein aufmerksamer Kasseler die Polizei alarmierte, da er in der Holländischen Straße drei Männer beim Einladen von Fahrrädern in einen weißen Transporter beobachtet hatte. Aufgrund dieser Beobachtung gelang Polizeistreifen im Rahmen der Fahndung die Festnahme des bereits mit Haftbefehl gesuchten Fahrers des Transporters sowie die Sicherstellung von sieben hochwertigen und mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern im Gesamtwert von schätzungsweise 20.000 Euro. Nur wenig später am Abend, gegen 22:50 Uhr, meldete sich eine Frau aus dem Bereich der Uni, der ihr Pedelec gestohlen worden war. In diesem Fall führte ein am Rad verbauter GPS-Tracker nur wenige Augenblicke später zur Festnahme des mutmaßlichen Fahrraddiebs, der noch mit dem gestohlenen Rad unterwegs war.

Bestohlene Rennradbesitzer konnten Räder wieder in Empfang nehmen

Die Fahndung nach dem weißen Transporter, die sofort nach der Mitteilung des aufmerksamen Zeugen durch die Polizei gegen 21 Uhr eingeleitet worden war, führte dazu, dass das Fahrzeug nur wenige Minuten später durch Beamte des Polizeireviers Nord im Bereich der Halteranschrift in Espenau im Landkreis Kassel festgestellt werden konnte. Der 48 Jahre alte Fahrer wurde bereits mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gesucht, weshalb die Beamten ihn festnahmen und zur Dienststelle brachten. In dem Transporter fanden die Polizisten zudem drei Rennräder, zwei Mountainbikes und zwei Pedelecs. Zwei der drei Rennräder konnten sie umgehend Diebstählen zuordnen, die am gleichen Tag in der Menzelstraße in Kassel passiert waren und erst eine Stunde vor der Sicherstellung der Räder von den Bestohlenen entdeckt und zur Anzeige gebracht worden waren. Entsprechend erfreut zeigten sich die zwei Rennradbesitzer, als sie ihre Räder bereits kurze Zeit nach der Anzeigenerstattung und noch am selben Abend wieder durch die Polizei übergeben bekamen. Die Ermittlungen zu den weiteren fünf sichergestellten Rädern dauern aktuell an. Der 48-Jährige muss sich nun erneut wegen Hehlerei verantworten.

GPS-Tracker wurde 28-Jährigem zum Verhängnis

Die Polizei gibt bei den Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstählen immer auch den Hinweis, dass versteckt verbaute GPS-Tracker ein sehr gutes Mittel sein können, um einen Fahndungserfolg zu erzielen und gestohlene Räder zeitnah zurückzubekommen. Genau so erging es gestern einer 24-Jährigen aus Kassel, deren hochwertiges Pedelec im Wert von ca. 4.500 Euro im Bereich der Uni gestohlen wurde. Die Frau hatte gegen 22:50 Uhr aufgrund des verbauten GPS-Trackers eine Mitteilung auf ihr Handy bekommen, dass sich ihr Rad in Bewegung gesetzt habe. Als sie draußen nachschaute, stellte sie fest, dass das Pedelec tatsächlich gestohlen worden war und alarmierte sofort die Polizei. Aufgrund der weiteren Ortung des Rades nahm die eingesetzte Streife des Reviers Nord nur kurz nach der Tat den mutmaßlichen Dieb unweit der Moritzstraße in Empfang, als er den Beamten auf einem Fußweg an der Ahne auf dem gestohlenen Pedelec entgegengeradelt kam. Den 28-Jährigen aus Kassel nahmen die Beamten fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Die 24-Jährige konnte sich dank des GPS-Trackers, ihrer schnellen Mitteilung und der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei bereits kurz nach der Tat darüber freuen, ihr hochwertiges Pedelec zurückzubekommen.

Schwelbrand in Stadtteilzentrum: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel-Wesertor: Am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Stadtteilzentrum in der Weserstraße in Kassel gemeldet. Verletzt wurde durch den Schwelbrand niemand, allerdings entstand durch die Verrußung in dem Gebäude ein geschätzter Schaden von ca. 5.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Montagmorgen die Brandstelle aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Stapel Plastikstühle in einem Lagerraum in Brand geraten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Stühle vorsätzlich angesteckt worden waren. Wie der oder die unbekannten Täter zuvor in das Gebäude gelangt waren und wann genau im Laufe der Nacht zum Samstag der Schwelbrand gelegt wurde, ist bislang noch nicht abschließend bekannt.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich Weserstraße/ Magazinstraße gemacht haben und den Ermittlern des K 11 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fahrer von grünem Kleinwagen bringt 14-jährigen Radfahrer zu Fall und beleidigt ihn: Zeugen gesucht

Kassel-Kirchditmold: Der bislang unbekannte Fahrer eines grünen Kleinwagens hat am Freitagabend auf der Wolfhager Straße in Kassel-Kirchditmold einen 14-jährigen Fahrradfahrer seitlich touchiert und ihn dadurch zu Fall gebracht. Anschließend wendete der unbekannte Autofahrer, beleidigte den verletzten Jugendlichen sogar noch und suchte das Weite. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich am Freitagabend gegen 21:35 Uhr auf der Wolfhager Straße, zwischen der Zentgrafenstraße und dem Frasenweg, ereignet. Wie der 14-Jährige aus Kassel den Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war er auf seinem Rad in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als ihn der in gleiche Richtung fahrende Kleinwagen seitlich touchierte. Er stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich am Bein. Nach Angaben des 14-Jährigen wendete der Autofahrer nach dem Zusammenstoß und beleidigte ihn, bevor er in Richtung „Drei Brücken“ davonfuhr. Es soll sich um einen hellgrünen Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, der von einem 30 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen blonden/braunen Haaren gesteuert wurde.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Gewaltattacke im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen!

In einer körperlichen Auseinandersetzung endete Samstagabend

(8.7. /18:15 Uhr) ein Streit zwischen zwei Männern in der Regionalbahn 24027.

Ein 47-jähriger Mann aus Wetter soll zunächst grundlos einen 30-Jährigen und

eine 27-Jährige auf der Zugfahrt von Göttingen nach Kassel mehrfach beleidigt

haben. Als der 47-Jährige zudem einen im Zug befindlichen Jugendlichen

beleidigte, stellte der 30-Jährige aus Sontra den 47-Jährigen zur Rede und

forderte ihn auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Bei Ankunft im Kasseler

Hauptbahnhof soll der 47-jährige den 30-Jährigen dann angegriffen und ins

Gesicht geschlagen haben. Ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter am

Bahnsteig 10 beobachtete den Vorfall und griff sofort ein. Er legte dem

Angreifer Handfesseln an, um weitere Angriffe zu unterbinden. Anschließend

verständigte er die Bundespolizeiinspektion Kassel. Für weitere polizeiliche

Maßnahmen musste der 47-jährige Mann die Beamten zum Revier begleiten. Nach

Abschluss der Maßnahmen kam er wieder frei.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt nun wegen

Körperverletzung. Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel-Nr. 0561/81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.