Unfall mit Radfahrer

Großenlüder. Am Sonntag (09.07.) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Garmisch-Patenkirchen befuhr die Straße „Mährecke“ in Richtung Wiesenweg. In der dortigen Rechtskurve wollte er nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf einen Feldweg abbiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 28-jährigen BMW-Fahrer aus Neuhof. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

Alleinunfall

Fulda. Am Sonntag (09.07.) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Eine 19-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin aus Fulda befuhr die B27 und beabsichtigte nach derzeitigen Erkenntnissen diese über die Abfahrt Kaiserwiesen zu verlassen. Im linksverlaufenden Kurvenbereich der Abfahrt kam sie jedoch aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Kleinkraftrad rutschte unter die Leitplanke und die 19-Jährige verletzte sich leicht.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall beim Überholen

Breitenbach am Herzberg. Am Freitag (07.07.), gegen 11 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Görlitz mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger und eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Alsfeld in dieser Reihenfolge die B62 von Breitenbach a.H. kommend in Richtung Gehau. Verkehrsbedingt musste der Lkw-Fahrer seine Geschwindigkeit verringern. Daraufhin leitete die Pkw-Fahrerin nach momentanem Kenntnisstand einen Überholvorgang ein. Zeitgleich entschied sich auch der Lkw-Fahrer dazu, das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen, sodass der Pkw und der Lkw kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und suchte nach dem Unfall eigenständig einen Arzt auf.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wildeck-Obersuhl. Am Sonntag (09.07.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck mit ihrem Ford-Kombi die Eisenacher Straße in Richtung Wildeck-Bosserode. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Im Anschluss wurde sie von der Mauer abgewiesen und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum. Die Fahrerin wurde leichtverletzt. Zudem entstand Gesamtschaden von rund 5.200 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Freitag (07.07.), gegen 14.30 Uhr, bis Samstag (08.07.), gegen 18 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen weißen Audi in einer Parkbucht in der Friedrichstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde vermutlich beim Ausparken der Audi im hinteren linken Bereich beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jugendliche im Zug angegriffen – Zeugen gesucht!

Ludwigsau-Friedlos (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) – Opfer einer Gewalttat

wurde eine 17-Jährige aus Ludwigsau Sonntagabend (9.7. / 18:10 Uhr) im Bahnhof

Ludwigsau-Friedlos. Die 17-Jährige gab an, von einer bislang unbekannten Person

beim Ausstieg aus der Cantusbahn 24241 von hinten am Hals angegriffen worden zu

sein. Anschließend wurde sie am Bahnsteig gegen eine Mauer geschubst.

Glücklicherweise konnte sie sich abfangen und so größere Verletzungen

verhindern. Durch die Angriffe erlitt die Jugendliche Schürfwunden an den

Händen. Der Angreifer beleidigte sie noch und entfernte sich in unbekannte

Richtung.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Kiosk

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Freitag (07.07.) brachen Unbekannte in ein Kiosk eines Schwimmbads in der Straße „Am Schwimmbad“ ein. Ob etwas aus dem Verkaufsraum gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht klar. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug über Messenger-Dienst – Ihre Polizei warnt

Bad Hersfeld. Mitunter geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

In diesem Zusammenhang bedienen sich die Schwindler mittlerweile auch immer öfter des Messenger Dienstes WhatsApp: Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Die Forderungen belaufen sich nach derzeitigen Erkenntnissen zumeist auf einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Am Freitag (07.07.) kontaktierten Schwindler eine 63-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit dieser Masche. Die Dame glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und überwies einen vierstelligen Gelbetrag an ein ihr unbekanntes Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen.

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren.

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Pkw beschädigt

Künzell. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag (08.07.) in der Mecklenburger Straße im Ortsteil Bachrain einen weißen BMW X1. Die Täter zerkratzen die Fahrertür des am Straßenrand stehenden Autos. Es entstand rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Am 09.07.2023, um ca. 19:53 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Kradfahrer aus Unterfranken mit einer Motorradgruppe, die L 3176 aus Hilders kommend in Fahrtrichtung Frankenheim. Kurz hinter dem Wanderparkplatz Rhönwald kam der Kradfahrer aus Unachtsamkeit vermutlich mit einem Fahrfehler, jedoch ohne Fremdeinwirkung in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer kam auf die Bankette, sprang von dem Motorrad ab und schlitterte in das Geäst über die Landesgrenze nach Thüringen. Das Krad schlitterte ebenfalls in das Gebüsch und kam zum Stehen. An dem Krad entstand ein Totalschaden im Wert von ca. 15000,-EUR. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt vom RTW in das Klinikum Fulda verbracht.

Verkehrsunfall in Gläserzell

Am Samstag, den 08.10.202 ereignete sich gegen 23:27 Uhr auf der Landstraße 3143 bei Fulda ein Alleinunfall. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus Poppenhausen befuhr mit seinem SUV die Schlitzer Straße von Gläserzell kommend in Richtung Horas. In Höhe des Ortseinganges Horas kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen geparkten PKW und kam anschließend nach ca. 100m in einer Grünfläche zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, welcher sich auf ca. 30.000EUR beläuft. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall in Poppenhausen

Am Samstag, 8. Juli, gegen 11:00 Uhr, befuhren ein 60jähriger VW-Fahrer aus Poppenhausen und ein 46-jähriger polnischer BMW-Fahrer hintereinander mit ihren PKWs die Straße „Am Forsthaus“ in Poppenhausen in Richtung Ortsausgang. Während der VW Fahrer seine Geschwindigkeit an einer Engstelle verkehrsbedingt verringerte, erfasste der BMW-Fahrer die Situation nicht und fuhr ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000EUR; Personen wurden nicht verletzt. Da bei dem BMW-Fahrer Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe an der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Poppenhausen im Einsatz.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin

Hilders – Am Samstag 08.07.2023, um 14:54 Uhr, ereignete sich im Bereich der Stadt Gersfeld, Ortsteil Mosbach, auf der L 3396 ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein Kraftrad kam in der Steigung in Richtung Parkplatz Schwedenwall aus Unachtsamkeit und ohne Fremdeinwirkung in einer leichten Linkskurve nach rechts auf die Bankette. Die Fahrerin fuhr eine ca. 3 Meter abfallende Böschung hinunter und stürzte hierbei An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die 54-jährige Fahrerin des Kraftrades aus dem Raum Würzburg, wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshelikopter ins Uniklinikum Würzburg geflogen.

Verkehrsunfall (Alleinunfall) mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der Bundesstraße 62, Höhe Kirtorf

Auf der Bundesstraße 62 in kam es am Freitag Nachmittag (07.07.), gegen 14.25 Uhr, zu einem Motorradunfall bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Der 48 Jahre alte und aus Antrifttal stammende Mann befuhr zunächst mit seiner Maschine die Bundesstraße aus Kirtorf kommend in Richtung Alsfeld. In Höhe der Ortseinfahrt Ober-Gleen geriet der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Er stieß dabei mit der am Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke und einem Straßenschild zusammen. Durch den Aufprall zog sich die Person schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ersten Schätzungen nach wird der entstandene Sachschaden derzeit mit rund 1.000 Euro beziffert. Die Unfallaufnahme und Ursachenermittlung erfolgte durch Beamte der Polizei Alsfeld.

Autokorso als Friedens-Veranstaltung im Vogelsberg und in Fulda

Am Freitag (07.07.) fand zwischen 15 und 20 Uhr ein Autokorso unter dem Motto „Freie Menschen für Frieden Osthessen“ statt. Insgesamt nahmen rund dreißig Personen mit siebzehn Pkw und einem Lkw an der Veranstaltung teil. Die Fahrt begann in Freiensteinau – Ober Moos, ging dann über Lauterbach – dortiger Marktplatz – bis nach Fulda zur Ochsenwiese. Von der Ochsenwiese fuhr der Autokorso dann nochmals durch die Fuldaer Innenstadt, bevor er gegen 20 Uhr wieder an der Ochsenwiese endete. Die Fahrzeugkolonne wurde durch mehrere Polizeikräfte begleitet, wobei es im gesamten Verlauf zu keinen besonderen Vorkommnissen kam.