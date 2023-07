Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

19-Jährige stürzt im Bahnhof von Strommast – Lebensgefährlich verletzt

Hanau (ots) – Mit lebensgefährlichen Verletzungen endete heute Nachmittag

(10.7.) der ungewöhnliche Ausflug einer 19-Jährigen aus dem Rhein-Main-Gebiet.

Die Frau fiel gegen 14:30 Uhr zunächst als torkelnde Person in den Gleisen im

Bereich des Stellwerkes im Bahnhof Hanau auf. Aus Sicherheitsgründen wurde die

Sperrung der betroffenen Gleise veranlasst.

Die 19-jährige sei zunächst auf einen abgestellten Zug und später auf einen Mast

der Oberleitung (Stromleitung der Bahn) geklettert. Wie Bahnmitarbeiter der

Bundespolizei mitteilten, sei der Strom der Oberleitung (15.000 Volt) sofort

abgeschaltet worden.

Die alarmierte Feuerwehr aus Hanau bereitete die Rettung mit einem Sprungtuch

vor. Die 19-Jährige verlor offensichtlich das Gleichgewicht und stürzte wenig

später von dem Mast. Sie blieb offensichtlich an der Stromleitung hängen und

verfehlte das Sprungtuch knapp. Sie stürzte zu Boden und erlitt durch den Sturz

lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 15:45 Uhr kam die Frau mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik

Frankfurt am Main.

Einzelheiten über die Verletzungen und inwieweit Alkohol oder Drogen im Spiel

waren, sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise an Tel.-Nr. 069/130 145 1103.

Einbrüche in Mehrfamilienhaus – Obertshausen

(jm) Etwa 1,80 Meter groß mit Glatze und kräftiger Statur soll der Einbrecher gewesen sein, der am frühen Montagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in der Westendstraße (10er-Hausnummern) eingebrochen war. Eine Zeugin hatte gegen 1.35 Uhr einen Knall gehört und den Eindringling gesehen. Sie informierte umgehend die Polizei. Kurz darauf lief der Mann, der eine Kapuzenjacke mit weißen Streifen an der Seite trug, davon. Nach ersten Erkenntnissen machte der Täter keine Beute. Im weiteren Verlauf kam es im Bereich der einstelligen Hausnummern ebenfalls zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der Unbekannte hebelte die Tür zum Haus auf und gelangte in den Keller zu den dortigen Garagen. Dort entwendete er ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es im Bereich der 20er-Hausnummern. Dort hebelte zwischen Sonntag, 23.30 Uhr und Montag, gegen 1.35 Uhr, ein Täter ebenfalls die Eingangstür zum Mehrfamilienhaus auf und verschaffte sich Zugang zum Treppenhaus. Zudem versuchte er die Tür zum außenliegenden Fahrradraum aufzuhebeln. Nach derzeitigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang und bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Einbruch in Geschäft – Festnahme von zwei Verdächtigen – Langen

(jm) Polizeibeamte nahmen am Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest. Gegen 5.15 Uhr meldete eine Anwohnerin in der Bahnstraße über Notruf, dass gerade zwei Personen eine Tür eines Handyladens im Bereich der 110er-Hausnummern eingeschlagen hätten. Die ersten Streifen nahmen kurz darauf auf frischer Tat einen 29 und einen 32 Jahre alten Mann vorläufig fest. Zuvor hatten sich die beiden Verdächtigen nach ersten Erkenntnissen gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft. Im Inneren zerstörten sie wohl eine Vitrine und durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Marienstraße kam es zu mindestens einem Einbruch in ein Fahrzeug (wir berichteten) und im Laufe des Sonntags meldeten sich weitere Geschädigte, bei denen ebenfalls in die Fahrzeuge eingebrochen oder teilweise versucht wurde einzubrechen. Diese Fahrzeuge waren im Bereich der Bahnhofsanlage, Forstring und auch ebenfalls in der Marienstraße abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen könnten die beiden Festgenommen für diese Einbrüche ebenfalls in Betracht kommen. Dies wird nun geprüft und die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Verdächtigen mussten zunächst mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden wieder entlassen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer fuhr gegen den Audi Q3? – Langen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Theodor-Heuss-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein Unbekannter zwischen 16 und 12.30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den in Höhe der Hausnummer 41 geparkten schwarzen Audi Q3 und fuhr anschließend davon. Es entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Langen telefonisch unter 06103 9030-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Seligenstadt

(jm) Auf 3.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagmorgen an einem in der Weiskircher Straße geparkten Firmenwagen der Marke BMW verursacht hat und anschließend davonfuhr. Die 28-jährige Nutzerin hatte den grauen 116d gegen 1 Uhr in Höhe der 30er-Hausnummer abgestellt. Als sie gegen 11.30 Uhr in das Auto einsteigen wollte, stellte sie den Schaden am hinteren linken Radkasten und am Reifen fest. Zeugen melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

Wohnwagen entwendet – Maintal

(fg) Am Freitagabend waren Diebe in der Robert-Bosch-Straße (einstellige Hausnummern) zugange und entwendeten einen weißen Wohnwagen des Herstellers Knaus. Der Eigentümer hatte seinen Wohnwagen des Typs „Da Vinci 700 KD“ auf dem Firmengelände gesichert abgestellt. Um an den Wohnwagen zu gelangen brachen Unbekannte zunächst das Zugangstor auf, ehe das Deichsel- und Felgenschloss des Gefährts angegangen wurde. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Wohnwagendiebstahl sowie zum Verbleib des Fahrzeugs geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht: Landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger gesucht! – Bundesstraße 45/Bereich Bruchköbel

(fg) Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 45 zwischen Bruchköbel und Hanau zu einem Unfallgeschehen, infolgedessen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger davonfuhr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr befuhren ein 37 Jahre alter Mann aus Frankfurt in seinem Ford Fiesta sowie eine 68 Jahre alte Frau in ihrem blauen Skoda Fabia den mittleren der drei Fahrspuren der Bundesstraße 45 in Richtung Hanau. In Höhe der Auffahrt „Kirlesiedlung“ sei das Gespann aufgefahren, ohne auf die dort fahrenden Verkehrsteilnehmer zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern habe der Ford-Fahrer eine starke Bremsung eingeleitet; die Skoda-Fahrerin konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass diese auf den Ford auffuhr. Insgesamt entstand durch den Auffahrunfall ein Schaden von rund 2.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeuggespann fuhr in Richtung Hanau weiter. Der Anhänger sei im hinteren Bereich weinrot lackiert und im Frontbereich mit Holz verkleidet gewesen. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Nach Körperverletzung: Polizei sucht Mann in Badehose – Großkrotzenburg

(fg) Nach einer Körperverletzung am Sonntagabend am Main in Höhe der Tränkgasse ermittelt nun die Polizei in Großauheim und sucht einen Mann, der auf einem Boot unterwegs war und eine Badehose sowie Flip-Flops trug. Gegen 17 Uhr war ein 53-Jähriger aus Großkrotzenburg am Main spazieren, als er eine verbale Streitigkeit zwischen einem Mann am Ufer und einem Mann auf einem Boot bemerkte. Laut eigenen Angaben wollte der 53-Jährige den Streit schlichten. Im weiteren Verlauf legte das Boot jedoch an, der Unbekannte stieg herunter und ging den Spaziergänger unvermittelt körperlich an. Der Angreifer beruhigte sich offenbar erst wieder, als eine Frau vom Boot dazukam und diesen wieder mit auf den Bay Liner mit weißem Rumpf und blauen Streifen nahm. Danach fuhr das Boot davon. Der Unbekannte war etwa 1,90 Meter groß und 45 bis 50 Jahre alt. Er hatte eine kräftige Figur, ein rundes Gesicht und dunkelbraunes Haar mit grauen Strähnen. Zudem hatte der Mann einen Vollbart. Die Frau, welche kurzzeitig das Boot verließ, war etwa 1,65 Meter groß und trug einen roten Bikini. Das Boot, auf dem sich etwa fünf bis sechs Personen aufhielten, war etwa sechs Meter lang. Der 53-Jährige zog sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu. Hinweise zum Vorfall bitte an die Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Sachbeschädigung an Fahrzeug: Polizei sucht einen bestimmten Zeugen – Langenselbold

(jm) Nach einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug am Samstagmorgen in der Ringstraße (20er-Hausnummern) sucht die Polizei den unbekannten Täter sowie einen ganz bestimmten Zeugen. Kurz vor 11.30 Uhr hörte der Eigentümer eines Opel Antara einen Schlag und lief nach draußen. Hierbei stellte er die Beschädigungen an der Windschutzscheibe seines im Hof stehenden Fahrzeuges fest. Ein Zeuge, der mit seinem schwarzen Audi vorbeifuhr, teilte mit, dass ein Unbekannter offenbar einen Stein auf die Windschutzscheibe geworfen habe und anschließend wegrannte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann mit schwarzen kurzen Haaren gehandelt haben. Er soll barfuß unterwegs gewesen sein und ein hellblaues T-Shirt sowie eine kurze Hose getragen haben. Die Polizei bittet nun den unbekannten Audi-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Sechs Unfallbeteiligte: Polizei sucht Zeugen – Autobahn 66/Schlüchtern

(fg) Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 66 am frühen Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern Nord und Süd in Fahrtrichtung Frankfurt. Gegen 6.20 Uhr wurde die Autobahn nach einer Kollision, an der fünf Fahrzeuge und ein Lastkraftwagen beteiligt waren, voll gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen sich fünf Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Vollsperrung kam es bis zur Freigabe der Autobahn gegen 10.30 Uhr teils zu erheblichem Rückstau. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Schlüchtern Nord abgeleitet. Nebst der Polizei waren die zuständige Autobahnmeisterei, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr vor Ort. Zur Klärung der Unfallursache bitten die Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

Schneppenhausen/Gräfenhausen/Egelsbach: Nach Überholvorgang verfolgt und bedroht – Wem ist die Fahrt von Porsche und Taxifahrer aufgefallen?

Männlich, circa 1,80 Meter groß, dunkler Hauttyp, weiße Bekleidung und eine Brille mit schwarzem Gestell. Das sind die bislang bekannten Detailbeschreibungen eines noch unbekannten Taxifahrers, der am Samstag (8.7.) einen Porsche, ab einer Ampelkreuzung auf der Landstraße 3113 von Schneppenhausen nach Gräfenhausen bis nach Egelsbach und dort auf dem Flugplatz Parkplatz in der Hans-Fleissner-Straße gefolgt sein soll. Dort soll der noch unbekannte Fahrer ausgestiegen und mit einer Glasflasche bedrohlich auf die Insassen des Porsches zugelaufen sein, der daraufhin seine Fahrt fortsetzte. Dem Geschehen soll ein Überholvorgang im Ampelbereich bei Schneppenhausen vorausgegangen sein, woraufhin sich der Taxifahrer mutmaßlich veranlasst fühlte, dem Porsche zu folgen. Doch dem nicht genug. Auf der Fahrstrecke soll der Unbekannten mehrfach dicht aufgefahren, die Lichthupe betätigt und sich brüllend aus dem Fenster heraus gelehnt haben. Weil die Polizei nicht ausschließt, dass beide Fahrzeuge und diese Manöver, insbesondere auch im Bereich des Bornwegs bei Erzhausen und auf einer Brücke, die über die A5 führte, von weiteren Zeugen beobachtet werden konnte, wendet sich die Polizei an diese Verkehrsteilnehmer, mit der Bitte, sich zu melden.

Die Polizei in Langen hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr, übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06103/90300 entgegen. Aber auch das 3. Polizeirevier ist für Zeugenhinweise zu erreichen (Rufnummer 06151/9690).

Zeugen eines Autoaufbruchs gesucht – Langen

Wer sah die beiden schlanken Verdächtigen mit weißen OP-Masken und roten Applikationen daran am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr, als sie sich in Langen in der Marienstraße an einem grauen Daimler zu schaffen machten? Während der Eine mit hellem Oberteil und braunem Kurzhaarschnitt wohl Schmiere stand, hatte der Zweite in grauer Arbeiterhose und mit dunklen kurzen Haaren offensichtlich die Türe des parkenden Fahrzeugs in einer Hofeinfahrt geöffnet. Auffällig war dabei die Taschenlampe in seiner Hand, als der Langfinger das Fahrzeug durchsuchte. Ob sie vor der Flucht in Richtung Bahnhofstraße noch Beute machen konnten ist noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen unter der 069 – 8098 1234.

Bereich Main-Kinzig

Tödlicher Verkehrsunfall – Gründau

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Samstagnacht gegen 23:30 Uhr auf der L3271 zwischen Mittel-Gründau und Niedergründau. Aus unbekannten Gründen kam die 19jährige Fahrerin nach links von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Obwohl zügig Ersthelfer vor Ort waren und versuchten die junge Frau zu retten, konnte bei der Fahrerin nur noch der Tod festgestellt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße wurde hierfür etwa 4 Stunden gesperrt. Hinweise zu den Ermittlungen zum Unfall nimmt die Polizeistation Gelnhausen unter der 06051-827120 entgegen.

Brand einer Gartenhütte – Maintal-Wachenbuchen

Eine Vielzahl an Notrufen gingen Sonntagfrüh gegen 1 Uhr bei Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Bachstraße in Maintal-Wachenbuchen ein. Tatsächlich geriet dort eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage sowie ein Teil der angrenzenden Wiese in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Ursache und die genaue Höhe des Sachschadens sind noch völlig unbekannt. Die Polizeistation Maintal ermittelt und bittet um Hinweise unter der 06181-43020.

Treppenhaus in Brand gesetzt – Mühlheim

Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Dieselstraße wurde am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, Ziel einer Brandstiftung. Im Treppenhaus des Gebäudes übergossen Unbekannte Papier mit Benzin und zündeten dieses an.

Der Sachschaden an Hausflur und Aufzug wird laut Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt, da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in den Wohnungen aufgehalten hatte.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Raub auf Bistro – Mühlheim

Zwei maskierte Täter betraten am Samstagmorgen, gegen 02.19 Uhr, ein Bistro in der Schillerstraße. Während der eine mit der Pistole im Eingangsbereich stehen blieb, griff der andere in die Kasse und entwendete hieraus Bargeld.

Beide Räuber sollen circa 170cm groß und schlank gewesen sein und trugen bei Tatausführung dunkle Kleidung sowie Jogginghosen.

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat Unfall beobachtet? – Mühlheim

Am Freitag, zwischen 08 und 17 Uhr war auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse Langen-Seligenstadt in der Dietesheimer Straße ein silberner Mercedes geparkt. Dieser wurde in diesem Zeitraum von einem möglicherweise roten Fahrzeug touchiert, so dass hierbei die Heckstoßstange, der Kotflügel und ein Seitenschweller beschädigt wurden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 60000 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Raub missglückt – Hanau

Mit einer Machete und einer Schusswaffe bewaffnet, versuchten am frühen Samstagmorgen, gegen 01 Uhr, in der Gärtnerstraße vier männliche Täter einen 19-jährigen Hanauer zu überfallen. Die Täter forderten zunächst Bargeld, später dann seine Bankkarte. Als der Geschädigte plötzlich angerufen wurde, ließen die Räuber, von denen lediglich zwei beschrieben werden können, von ihm ab.

Der mit der Machete war dunkel bekleidet, hatte längere Haare und trug eine Sonnenbrille mit goldenem Rand. Die Person mit der Schusswaffe war dick und hatte einen dunklen Pullover mit rot/grünen Streifen an den Ärmeln.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Baucontainer aufgebrochen – Maintal, Dörnigheim

Bereits in der Nacht auf Freitag, zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitagmorgen, 07.40 Uhr, wurde in der Berliner Straße, in Höhe der 60er Hausnummern, durch Unbekannte ein Baucontainer aufgebrochen. Hierbei wurden Werkzeuge im Wert von etwa 8.000 EUR entwendet.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.