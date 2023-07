Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht / Schaden in vierstelliger Höhe

Viernheim – Am 10.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:30

Uhr auf dem Parkplatz des Rossmann-Drogeriemarktes in Viernheim

(Janusz-Korczak-Allee) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde vermutlich beim Ein-/Ausparken ein geparkter VW Kleinwagen

beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise werden von der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der 06206 /

9440-0 entgegengenommen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim – Am 10.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und

13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs (Ringstraße) in Lampertheim zu einer

Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde vermutlich beim Ein-/Ausparken ein geparkter Seat beschädigt.

Hinweise werden von der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der 06206 /

9440-0 entgegengenommen.

Bensheim: Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Bensheim – Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Samstagmittag (08.07.) und Montagmorgen (10.07.) in die

Geschwister-Scholl-Schule in der Eifelstraße ein. Nachdem sich die Unbekannten

unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, hielten sie in

der Cafeteria Ausschau nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie

diverse Lebensmittel. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss unerkannt.

Insgesamt könnte der von den Einbrechern angerichtete Schaden rund 2000 Euro

betragen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41)

nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamtinnen und Beamten sind

unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

Viernheim: Leichtkraftrad gestohlen (HP-EU 424)

Viernheim – Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend (08.07.) und

Montagmorgen (10.07.) ein auf dem Gehweg abgestelltes und mit Lenkerschloss

gesichertes schwarzes Leichtktraftrad der Marke Lifeng „Regal Raptor“ mit dem

amtlichen Kennzeichen HP-EU 424. Das motorisierte Zweirad hat einen Wert von

rund 4000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen

Leichtkraftrades geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei

in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Lorsch: Container aufgebrochen-Werkzeuge entwendet/Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Lorsch – In der Zeit zwischen Freitagabend (07.07.) und Montagmorgen

(10.07.) haben Kriminelle aus einem Container auf einer Baustelle an der A 67,

zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Lorsch, unter anderem eine

Verdichtungsmaschine und eine Akku-Flex entwendet. Für den Abtransport ihres

Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem

Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06151/8756-0 zu erreichen.

Lorsch: Zivilfahnder stellen Rauschgift sicher/37-Jähriger in Haft

Lorsch – Mit Rauschgift waren ein 37 Jahre alter Autofahrer und seine

46-jährige Beifahrerin am Samstagabend (08.07.) auf der Autobahn 67 im Bereich

Lorsch unterwegs. Von zivilen Verkehrsfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen

gestoppt, müssen sich beide nun strafrechtlich verantworten.

Bei der Kontrolle bemerkten die Fahnder, dass am Fahrzeug gestohlene Kennzeichen

angebracht waren, der 37-Jährige keinen Führerschein hatte und zudem unter

Drogeneinfluss am Steuer saß. Bei ihm fanden sie neben mehreren Gramm Crystal

Meth ein griffbereites Beil. Bei seiner Begleiterin stießen die Ordnungshüter

auf eine Ecstasy-Pille, über 1000 Euro Bargeld und unter ihrem Sitz lagerten

zudem rund 50 Gramm Crystal Meth.

Die Drogen, das Geld und die gestohlenen Kennzeichen wurden von der Polizei

beschlagnahmt und der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Er wurde nach einer richterlichen Vorführung per Haftbefehl in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Seine Beifahrerin wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Heppenheim: Reizgas versprüht/Fünf Verletzte

Heppenheim – Nachdem ein 21-Jähriger mit Pfefferspray wahllos mehrere

Personen attackiert haben soll, hat die Polizei die Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zu der Tat kam es in der Nacht zum Sonntag (09.07.), gegen 1.30 Uhr, in der

Ortsstraße, im Bereich der Mehrzweckhalle in Erbach. Durch den Vorfall wurden

insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren verletzt, von denen

anschließend drei im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Tatverdächtige

flüchtete vom Tatort. Er wurde im Rahmen der Fahndung von der Polizei vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet

nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Viernheim: Schwarzer Mercedes gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Viernheim – Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (07.07.) und

Sonntagmittag (09.07.) haben Kriminelle einen schwarzen Mercedes S 500 im Wert

von rund 70.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-LS

381 war in der „Neuzenlache“ abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall

betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise

zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Lampertheim: Auto brennt/Kripo ermittelt

Lampertheim – An einem in der Ostendstraße geparkten Mini Cooper schlugen

Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (09.07.), gegen 2.00 Uhr, eine Scheibe ein

und entzündeten anschließend den Fahrzeuginnenraum. An dem Auto entstand nach

erster Schätzung ein Schaden von rund 10.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen

Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass zudem an einem davor geparkten

Fahrzeug ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen wurde. Eine von der Polizei

eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Rimbach-Zotzenbach: Schmierereien an Wohncontainern rufen Polizei auf den Plan/Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Rimbach – Fremdenfeindliche Parolen, geschmiert auf unterschiedliche

Stellen an den Wohnungscontainern am Zotzenbacher Kreisel, haben die Polizei auf

den Plan gerufen. Die derzeit noch unbewohnten Container sind für die künftige

Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen.

Am Sonntagmittag (09.07.) waren die Farbschmierereien entdeckt und im Nachgang

Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Die Tatzeit kann derzeit nicht exakt

eingegrenzt werden. Weil die Schmierereien fremdenfeindliche Inhalte darstellen,

hat der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt

die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die

Beamten alle sachdienlichen Hinweise zu dem Fall entgegen.

Gestohlener Smart wieder aufgetaucht

Wald-Michelbach – Der am Donnerstag, 06.07.2023 von der Geschädigten bei

der Polizei Wald-Michelbach als gestohlen gemeldete schwarze Smart, HP-SV 1602

(wir hatten am 07.07.2023 darüber berichtet), ist wieder aufgetaucht.

Der Smart war in unmittelbarer Nähe vom Polizeirevier Weinheim auf den dortigen

Bedienstetenparkplätzen geparkt aufgefunden worden. Der Smart wies keine

Beschädigungen auf. Wie der Smart dorthin gelangte ist derzeit noch nicht

bekannt.

Darmstadt

Darmstadt: Mehrere Autos im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Mehrere Autos gerieten im Verlauf des vergangenen Wochenendes

im Stadtgebiet Darmstadt in das Visier Krimineller.

In der Nacht zum Sonntag (8.-9.7.) verschafften sich die noch unbekannten Täter

gewaltsam Zugang zu einem in der Hoffmannstraße geparkten braunen Citroen

Berlingo und ließen daraus unter anderem eine Scheckkarte mitgehen.

Zwei weitere Fahrzeuge, ein blauer Dacia und ein Renault Clio, geparkt in der

Pädagogstraße, wurden ebenfalls nach Beute durchwühlt. Hier wurden die Spuren

der Täter am Sonntagnachmittag (9.7.) entdeckt und Anzeige bei der Polizei

erstattet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist Gegenstand der

Ermittlungen.

In einer Tiefgarage am Luisenplatz hatten sich Diebe an einem weißen Mercedes

Cabrio zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen zerschnitten sie das Dach

und schnappten sich aus dem Innenraum Geld und Dokumente. Die Tat wurde am

Freitagnachmittag (7.7.) entdeckt und der Tatzeitraum, zurückreichend bis zum

Freitag (30.6.), datiert.

Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer im Zusammenhang der beschriebenen

Taten, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den

Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Darmstadt-Ost: Schmuck und Geld bei Einbruch erbeutet

Darmstadt – Der Wohnraum eines Mehrfamilienhauses in der

Heinrich-Fuhr-Straße geriet in der Zeit zwischen Samstag (8.7.) und Sonntag

(8.7.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang

zu der Wohnung im ersten Obergeschoss, durchwühlten dort die Schränke sowie

Schubladen und flüchteten mit ihrer Beute, darunter Geld und Schmuck. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer

06151/969-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Bei Einbruch gestört und geflüchtet / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg – Nachdem ein bislang Unbekannter bei seinem kriminellen Vorhaben

in der Nacht zum Sonntag (9.7.) gestört wurde und im Anschluss geflüchtet ist,

hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der unbekannte Kriminelle ins Innere eines

Restaurants in der Frankfurter Straße. Dort hatte er es unter anderem auf

diverse Getränkeflaschen abgesehen. Als der Besitzer des Restaurants gegen 4 Uhr

auf den ungebetenen Gast traf, ergriff dieser umgehend die Flucht und suchte in

Richtung Römerstraße das Weite.

Der Flüchtige soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß

gewesen sein. Er trug eine dunkelblaue Jacke und eine weite Hose.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche

Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim

Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Unfallflucht – Decke einer Ausfahrt stark beschädigt

Darmstadt – Am 06.07.2023 zu einer nicht bekannten Uhrzeit kam es zu einer

Unfallflucht im Bereich der Dieburger Straße 18 in Darmstadt.

Vermutlich touchierte ein LKW oder höheres Transportfahrzeug die Decke der

Grundstücksausfahrt und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne den

Schaden zu melden.

An der Decke der Grundstücksausfahrt konnte ein Schaden in Höhe von etwa 5000EUR

festgestellt werden.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151/96941110 entgegen.

Gross-Gerau

Büttelborn-Worfelden: Golfclub im Visier Krimineller

Das Gebäude des Golfclubs am Golfplatz „Im Bachgrund“ geriet in der Nacht zum Montag (10.07.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Büro- und Empfangsräume und durchsuchten anschließend verschiedene Behältnisse. Nach erster Einschätzung flüchteten die ungebetenen Besucher wohl ohne Beute, hinterließen aber durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 2500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06152/1750.

Bischofsheim: Haschisch sichergestellt/Anzeige gegen zwei 19-Jährige

Nach einer Polizeikontrolle in der Nacht zum Sonntag (09.07.) an der Fußgängerbrücke „Am Flurgraben“ müssen sich zwei 19-Jährige nun in einem eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Kurz nach Mitternacht überprüften die Ordnungshüter das Duo. Bei der Durchsuchung eines der Männer beschlagnahmten sie zunächst eine Kleinstmenge Haschisch. Seinem Begleiter konnten sie anschließend einen Plastikbeutel mit über 80 Gramm der Droge zuordnen. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnten später zwar keine weiteren Drogen mehr aufgefunden werden aber Utensilien, die auf Drogenkonsum hinwiesen.

Rüsselsheim: Nach Streit wegen Parkplatz/Polizei sucht Geschädigten

Nach einer Auseinandersetzung wegen eines Parkplatzes vor dem Freizeitbad „An der Lache“, gerieten am Sonntagabend (09.07.), gegen 18.20 Uhr, zwei 61 und 57 Jahre alte Männer mit einem bislang unbekannten Kontrahenten aneinander. Die Streithähne wurden anschließend von einem Sicherheitsdienst getrennt. Der Unbekannte soll sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen am Oberkörper zugezogen haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht zur weiteren Klärung des Sachverhalts nach dem beteiligten Mann. Er soll Mitte 20 und sehr schlank sein. Er trug eine kurze, blaue Badehose. Nach dem Streit fuhr der Unbekannte mit einem Auto mit dem Teilkennzeichen GG-AA davon.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Riedstadt-Goddelau: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete/27-Jähriger in Klinik

Aus offenbar nichtigem Anlass gerieten am Sonntagabend (09.07.), gegen 20.00 Uhr, zwei 27 und 28 Jahre alte Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete „Im Entenbad“ aneinander. Im Zuge des Streits soll der 28 Jahre alte Bewohner nach derzeitigem Ermittlungsstand seinen jüngeren Kontrahenten angegriffen haben. Der 27-Jährige erlitt hierbei Verletzungen im Kopfbereich und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der 28-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung Blessuren leichterer Art zu.

Die Polizeistation Groß-Gerau hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem genauen Hergang des Geschehens aufgenommen.

Mörfelden-Walldorf: Exhibitionist im Wald/Polizei ermittelt

Am Freitagabend (07.07.), gegen 20.20 Uhr, hat ein noch unbekannter Mann im Wald im Bereich des Anglerteichs in der Dürrbruchschneise eine 60-jährige Joggerin belästigt und sein Genital entblößt. Die Frau informierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat mit einem tarngrünen Fahrrad der Marke Cube mit orangefarbenem Schriftzug. Er ist 35 bis 40 Jahre alt, schlank und hat lockige, schwarzglänzende lange Haare. Der Mann trug rosafarbene Shorts.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Ungebetene Gäste suchen Wohnung heim/Zeugen gesucht

In einem Mehrfamilienhaus in der Flughafenstraße haben ungebetene Gäste am Freitag (07.07.), zwischen 7.00 und 14.45 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Die Täter gelangten in das Haus und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Dort entwendeten sie unter anderem Geld. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden, der sich auf mehrere Tausend Euro beläuft.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) zu melden (Rufnummer 06142/6960).

Ginsheim: Taxifahrer attackiert und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Ein 46 Jahre alter Taxifahrer beförderte in der Nacht zum Samstag (08.07.), gegen 2.15 Uhr, einen jungen Mann von der Kostheimer Brücke in die Ulmenstraße/Ecke Holzweg. Dort angekommen traten aus dem Dunkeln zwei maskierte Unbekannte an das Taxi heran und stachen drei Reifen des Fahrzeugs platt. Zudem wurde der 46-Jährige mittels Reizgas attackiert. Das Trio flüchtete anschließend mit der Umhängetasche des Taxifahrers samt Bargeld zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend ergebnislos. Der Taxifahrer wurde von der Besatzung eines Rettungswagens an Ort und Stelle medizinisch versorgt.

Zur Personenbeschreibung des Fahrgastes ist bekannt, dass er 20 bis 25 Jahre alt sein dürfte, 1,70 bis 1,75 groß ist und dunkel gekleidet war. Der Mann war schlank und trug eine schwarze Basecap. Die beiden anderen Unbekannten können aufgrund der Maskierung nicht weiter beschrieben werden.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Polizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Biebesheim: Schwarzer BMW gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (08.07.) und Sonntagabend (09.07.) haben Kriminelle einen schwarzen BMW X1 im Wert von über 20.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen BIN-C 1046 war in der Ludwigstraße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/696-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau

Am Sonntag den 09.07.23 ereignete sich in Groß-Gerau gegen 18:44 Uhr am Kreisel Breslauer Straße/Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein PKW musste verkehrsbedingt halten und das nachfolgende Fahrzeug reagierte zu spät und fuhr auf den stehenden PKW auf. Im Anschluss entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Durch den Geschädigten konnte noch ein Teilkennzeichen abgelesen werden. Trotz des Teilkennzeichen blieben erste Fahndungsmaßnahmen erfolglos. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich auf der Polizeistation in Groß-Gerau zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau

Im Zeitraum von Donnerstag den 06.07.2023 16:40 Uhr bis Samstag dem 08.07.2023 10:00Uhr, kam es in Groß-Gerau, Weingartenstraße Höhe Hausnummer 6 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer Opel Zafira an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden und seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Opel beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Büttelborn

Am Samstag den 08.07.2023 ereignete sich in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr in Büttelborn im Berkacher Weg 2, auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Audi A4 an der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden und seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Gustavsburg Verkehrsunfall mit Flucht/Polizei sucht Zeugen

Gustavsburg – Am Donnerstagabend (06.07.) gegen 23:45 Uhr wollte eine

Streife der Polizeistation Bischofsheim in Gustavsburg, Darmstädter Landstraße

einen silbernen Pkw kontrollieren. Als die Streife Anhaltesignale setzte,

beschleunigte die 36-jährige Fahrerin aus Wiesbaden und wollte sich der

Kontrolle durch Flucht entziehen. Mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr

das Fahrzeug die Darmstädter Landstraße in Richtung Rüsselsheim. In Höhe eines

Kioskes, Darmstädter Landstraße 83 wollten 5 Personen die Straße überqueren.

Aufgrund der rasanten Fahrweise des Fahrzeuges mussten drei Passanten die

Überquerung abbrechen und zwei mussten zur Seite gehen. Das Fahrzeug fuhr

weiter, bis es schließlich an der Auffahrt von der B43 zur A 672 verunfallte.

Hierbei wurde keiner verletzt. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin keine

Fahrerlaubnis hatte und an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht wurden.

Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen des Vorfalls, besonders die 5 oben

genannten Passanten, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation

Südhessen unter 06151/87560 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.