Sachbeschädigung im Rahmen der Staudernheimer Kerb

Staudernheim, Zum Sportfeld (ots) – Im Rahmen der diesjährigen Staudernheimer Kerb kam es in der Nacht von Freitag den 07.07.23, auf Samstag den 08.07.23 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnwagen.

Durch unbekannte Täter ist demnach das Kunststofffenster des Wohnwagens einer Fahrgeschäftsbetreiberin beschädigt worden. Der Wohnwagen war unweit des Festgeländes abgestellt. Der am Wohnwagen entstandene Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Kirn unter der Tel. 06752 1560 entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Hargesheim (ots) – Gegen kurz nach Mitternacht führte heute eine Streife hiesiger Dienststelle in der Ortslage Hargesheim eine Verkehrskontrolle durch. Der 33-jährige Fahrzeugführer aus der VG Rüdesheim/Nahe räumte ein, kurz zuvor alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille.

Durch die Streife wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der bundeseinheitlich geltende Bußgeldkatalog sieht für derartige Verstöße bei „Erstsündern“ ein Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot vor.

Diebstahl von Baumaschinen

Bad Sobernheim, Dornbachstraße (ots) – Im Zeitraum von Freitag 07.07.2023 ca. 17:00 Uhr bis Montag 10.07.2023, 07:00 Uhr kam es in Bad Sobernheim auf einem Privatgelände zum Diebstahl mehreren Baumaschinen. Der oder die unbekannten Täter beschädigten den Zaun des vollständig umzäunten Geländes an einer Stelle und verschafften sich durch das Beschädigen einer Tür Zutritt zu einer Lagerhalle.

Dort wurden eine Vielzahl von Baumaterialien entwendet. Der Wert des entwendeten Diebesgut beläuft sich schätzungsweise auf einen unteren 5-stelligen Betrag. Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn unter der Tel. 06752 1560 in Verbindung zu setzen.

Anrufe von sogenannten „Falschen Polizeibeamten“

Bad Sobernheim (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 07. und 10. Juli 2023 in der Ortslage Bad Sobernheim vermehrt zu Anrufen von „Falschen Polizeibeamten“. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich kriminelle Personen telefonisch als Polizeibeamte ausgeben.

In solchen Fällen ist es ratsam im Telefonat mittels gezielten Nachfragen zu eruieren, ob es sich um mögliche Betrugsversuche handeln könnte. Hier bietet es sich beispielsweise an, nach dem Namen des Polizeibeamten und dessen Dienststelle, oder der Adresse der Dienststelle zu fragen.

Bei dem Verdacht des Vorliegens eines Betrugsversuches sollte das Telefonat schnellstmöglich beendet und die örtlich zuständige Polizeiinspektion kontaktiert werden. Hierfür sollte, wenn verfügbar, ein Handy und kein Festnetztelefon genutzt werden. Weiter ist festzuhalten, dass die Polizei telefonisch keine Auskünfte über Wertgegenstände oder Bargeldbestände einholt.