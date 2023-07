Landau (ots) – Stand 10.07.2023 – In der Nacht auf Samstag 08.07.2023 gegen 01:40 Uhr, brach in der August-Croissant-Straße, in einem Autohaus ein Feuer aus. Im Zuge der Löscharbeiten ergab es sich, dass in dem Gebäude Asbest verbaut sein könnte. Auf Grund der sich daraus ergebenden potentiellen Gefährdung für die Einsatzkräfte, kann der Brandort derzeit nicht begangen werden.

Es muss zunächst das Untersuchungsergebnis der SGD Süd abgewartet werden.

Ersten Schätzungen zu Folge dürfte ein Schaden im 1-stelligen Millionenbereich entstanden sein. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur Ermittlung der Brandursache wird, auf Anordnung der StA Landau, ein Sachverständiger eingesetzt.

Der Großbrand ist unter Kontrolle

Landau (SD) – Stand 08.07.2023 – Die Bevölkerung wird gebeten, Gartenmöbel etc. zur Sicherheit abzuspritzen“ möchte ich Sie über folgende aktuellen Entwicklungen informieren: Die Brandstelle und auch die angrenzende Straße bleiben gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Landau beregnet die Brandstelle, um mögliche Asbestfasern zu binden.

Die Straßen, Radwege und Häusereinfahrten wurden von den Einsatzkräften mehrfach gereinigt und abgespritzt.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme verteilt die Stadt Landau an die Anwohnenden in der unmittelbaren räumlichen Nähe der Brandstelle einen Informationszettel. Dieser informiert die Anwohnenden noch einmal über die aktuelle Situation und gibt Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand, etwa:

„Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, bevor Sie Ihre Wohnung betreten.“ und

„Essen Sie Obst und Gemüse aus Ihrem Garten nur gewaschen.“

Ein Experte prüft derzeit, ob in dem abgebrannten Gebäude tatsächlich Asbest verbaut war und in welchem Maße dieses bei dem Brand freigesetzt wurde.

Mit dem Ergebnis dieses Gutachtens rechnen wir am kommenden Montag, 10. Juli.