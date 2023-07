Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023, haben ein 18- und ein 19-Jähriger einen 16-Jährigen an der Endhaltstelle in Oppau gegen 08 Uhr ausgeraubt. Die beiden Beschuldigten forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Mobiltelefons und einer Spielekonsole. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Zeugen, die die Tat beobachtet hatten, informierten die Polizei und nahmen die Verfolgung der Beschuldigten auf. In der Kirchenstraße konnten Polizeikräfte die Männer antreffen und vorläufig festnehmen. Das Messer und das Raubgut wurden in unmittelbarer Nähe sichergestellt.

Bei einer Durchsuchung des 19-Jährigen stellten die Polizeikräfte außerdem ein Samurai-Schwert sicher. Da sich bei beiden Beschuldigten Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurden ihnen in der Dienststelle Blutproben zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen.

Der 19-Jährige wurde dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes.

Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Der 18-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt.