Ludwigshafen (ots) – Am 07.07.2023 durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Wohnung eines 31-Jährigen in Ludwigshafen. Intensive und umfangreiche Ermittlungen, hatten zuvor ergeben, dass der Mann in den vergangenen 2 Jahren mit Marihuana, Amphetamin und Kokain im Wert von über 600.000 Euro gehandelt haben soll.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten rund 130 Gramm Marihuana und Haschisch, 36 Tilidin-Tabletten und ca. 2 Gramm Amphetamin sicher.

Gegen den 31-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Der Mann wurde verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.