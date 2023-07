Kaiserslautern – In Erinnerung an den wunderbaren und unvergleichlichen Handballfreund Heiko Benkel, der über Jahrzehnte den Dansenberger Handball geprägt und gestaltet hat, laden der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg und der TV Stelzenberg am 16. Juli 2023 zum Heiko-Benkel-AH-Turnier auf dem Rasenplatz in Stelzenberg ein. Nach dem großen Erfolg der Erstausgabe im vergangenen Jahr freuen sich die Veranstalter auf das 2. Großfeldturnier für AH-Mannschaften.

Teilnehmen werden wie im Vorjahr die HSG Kaiserslautern und der TuS Heiligenstein. Neu am Start ist die TS Rodalben. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch zwei TuS-Teams. Gespielt wird im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ auf dem Fußballplatz des TV Stelzenberg. Die Spielzeit beträgt 2x 12 Minuten. Unterbrochen wird das Turnier durch zwei Einlagespiele. Die TuS-Damen treten gegen die HSG Kaiserslautern an und die Dansenberger C-Jugend gegen den TuS Heiligenstein.

Ganz in der Tradition früherer Großfeldturmniere in der Vorderpfalz soll auch am kommenden Sonntag ab 11.00 Uhr das gemeinschaftliche Treffen und der Spaß am Handballsport im Vordergrund stehen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt! Die Organisation der Veranstaltung wird, wie schon 2022 erfolgreich praktiziert, von beiden Vereinen gemeinsam durchgeführt. Auch die Unterstützung des Pfälzer Handballverbands wurde wieder zugesagt. Pfhv-Präsident Ulf Meyhöfer wird es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, vor Ort hautnah dabei zu sein.