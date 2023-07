Neuhofen (ots) – Am 09.07.2023 um 14:15 Uhr geriet aus unbekannten Gründen an der B9 der Grünstreifen zwischen der Aus- sowie Auffahrt Neuhofen/Limburgerhof in Brand.

Durch die Feuerwehr Neuhofen und Limburgerhof wurde das brennende Gras von mehreren Seiten bekämpft. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Aus- sowie Auffahrt zur B9 von 14:25 Uhr – 16:00 Uhr voll gesperrt werden.