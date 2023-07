Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Gefährliche Körperverletzung auf dem Eselshautfest – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 07.07.2023, kam es gegen 23:45 am Rande des Eselshautfestes zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen rempelte der 26-Jährige Geschädigte aus dem Großraum Landau, versehentlich eine männliche Person auf der Toilette an. Anschließend drehte sich der noch unbekannte Täter um und schlug dem Geschädigten ein Schoppenglas, dass er in der Hand hielt, ins Gesicht. Hierdurch erlitt der Geschädigte Schnittverletzungen im Gesicht und im Nacken. Der Beschuldigte entfernte sich anschließend vermutlich in einer vierköpfigen Gruppe von der Tatörtlichkeit. Eine Identitätsfeststellung war nicht mehr möglich. Der Geschädigte wurde aufgrund der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da zu dem Beschuldigten bislang keine Erkenntnisse vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Täter können der Polizeiinspektion Neustadt/W. jederzeit mitgeteilt werden.

Neustadt: Körperverletzung auf dem Eselshautfest

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf dem Eselshautfest in Neustadt-Mußbach ereignete sich in der Nacht vom 08. auf den 09.07.2023 Punkt Mitternacht eine Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen, nachdem es zuvor zu einer Beleidigung gekommen wäre. Einer der Jugendlichen wurde leicht verletzt.

Durch Mitarbeiter des Jugendamtes und der Polizei wurden weiterhin Jugendschutzkontrollen auf dem Fest durchgeführt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an einer Ausschankstelle Wein an Jugendliche abgegeben wurde.

Neustadt: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss bei Neustadt-Geinsheim

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Nachmittag des Samstags (08.07.2023), ereignete sich gegen 16.13 Uhr auf der B 39, in Höhe der Ortslage Neustadt-Geinsheim, ein Verkehrsunfall bei welchem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 22jähriger aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem Ford vom Ortsteil Geinsheim kommend von der K22 auf die B39, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Pkw, die in unterschiedlichen Richtungen die Bundesstraße befuhren. Durch den Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt. Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Unfallverursacher nicht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B39 zeitweise gesperrt und der Verkehr über Geinsheim umgeleitet. Durch die Straßenmeisterei mussten im Nachgang Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):