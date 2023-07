Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Carlsberg: Randalierer auf Kerwe kommt ins Polizeigewahrsam

Carlsberg (ots) – Am späten Freitagabend (07.07.2023) wurde auf der Carlsberger Kerwe ein betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen. Dem Ordnungsamt Leiningerland fiel ein junger Mann auf, der Mülltonnen umgeworfen hatte und Flaschen an eine Hauswand schmiss. Durch Weglaufen versuchte er sich der Personenkontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgung wehrte sich der 23-Jährige gegen die Kontrolle und stieß die Ordnungsbeamten von sich und schlug in ihre Richtung. Schließlich konnte er gefesselt werden, doch ließ er sich noch lange nicht beruhigen. Durch die Polizeistreife wurde der Randalierer in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.

Grünstadt: E-Scooter ohne Versicherungsschutz und unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 07.07.2023 gegen 15:00 Uhr wurde ein 26-jähriger aus Grünstadt im Bereich des Bahnhofes in Grünstadt fahrend auf einem Elektroroller festgestellt. Wie sich herausstellte war der E-Roller nicht versichert. Weiterhin ergaben sich bei dem Mann während der Kontrollen Auffälligkeiten, welche auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Neuleiningen: PKW unter Alkoholeinfluss geführt

Neuleiningen (ots) – Am 06.07.2023 gegen 23:30 Uhr wurde eine 46-jährige BMW-Fahrerin in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der Frau Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und zum Zwecke eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

