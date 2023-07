Bruchsal – 34-jährige Ehefrau nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Eine 34-jährige Frau soll am Donnerstagnachmittag versucht haben, ihren

36-jährigen Ehemann zu töten. Sie wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die alkoholisierte Frau gegen 17:40 Uhr

in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser auf ihren Ehemann eingestochen

und dabei tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt. Dem Mann gelang es

trotz seiner Verletzungen, die Ehefrau bis zum Eintreffen der Polizei

festzuhalten.

Der 36-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er erlitt eine

Stichverletzung im Thorax-Bereich. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen

Kenntnissen nicht mehr.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Versuchter Wohnungseinbruch – Polizeihubschrauber im Einsatz

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Freitag versuchten bislang Unbekannte in ein

Wohnhaus in Eggenstein einzubrechen.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schumannstraße bemerkte gegen 01:45

Uhr zwei Unbekannte auf seinem Grundstück und wählte den Polizeinotruf. Die

beiden Männer machten sich in der Folge offenbar an der Haustür des Anwesens zu

schaffen. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, ergriffen die Unbekannten die

Flucht. Eine anschließend eingeleitete Fahndung, in welche auch ein

Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Der entstandene

Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Karlsruhe – Einladung / Veranstaltungshinweis – Uniform-Day Karlsruhe – vier Behörden, unzählige Karrieremöglichkeiten – Infotag am Samstag, 15. Juli 2023 in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Ein Informationstag mit einer Karriereberatung der besonderen

Art findet auf dem Marktplatz Karlsruhe am Samstag, 15. Juli 2023 von 11 bis 17

Uhr statt. Hieran beteiligen sich die Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei

Baden-Württemberg und der Zoll.

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind herzlich eingeladen, an den

Ständen vorbeikommen, Fragen stellen und sich von unseren Beraterinnen und

Berater wertvolle Infos für Bewerbung und Auswahlverfahren abzuholen. Wer sich

für einen Beruf in Uniform entscheidet, der will nicht einfach nur einen Job

machen. Oft übernimmt man damit direkte Verantwortung für unsere Gesellschaft.

Eine bewusste Entscheidung, die aufregend, herausfordernd und sinnstiftend für

das ganze Leben sein wird. Darum stellen sich vier Behörden erstmals gemeinsam

den wichtigen Fragen rund um Bewerbung, Einstieg und Karrieremöglichkeiten bei

Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei Baden-Württemberg und dem Zoll. Auch

Quereinsteiger und Berufswechsler sind willkommen.

Malsch – Ein Leichtverletzter nach Unfall auf A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen den

Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd am frühen Freitagmorgen wurde

ein 30 Jahre alter Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt

vorläufigen Schätzungen zu Folge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr der 30-Jährige mit einem

VW Tiguan samt Anhänger gegen 04:35 Uhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen

der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe Muggensturm fuhr der Pkw aus

bislang ungeklärter Ursache offenbar einem vorausfahrenden Sattelzug nahezu

ungebremst auf das Heck des Sattelaufliegers auf. Durch die Wucht der Kollision

löste sich der Anhänger vom Pkw, schleuderte anschließend über alle drei

Fahrstreifen und kam letztlich an der Mittelleitplanke zum Stehen. Bei dem

Unfall erlitt der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren

Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des

Sattelzugs blieb unverletzt, weitere Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Unfall

nicht zu Schaden. Während der Unfallaufnahme mussten der rechte und mittlere

Fahrstreifen der BAB 5 für circa 2 Stunden gesperrt werden. Hierdurch kam es im

morgendlichen Berufsverkehr zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen und

Rückstaus.

Unter falscher Identität im Bundesgebiet unterwegs

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag (7. Juli) stellte die Bundespolizei am Karlsruher

Hauptbahnhof einen 31-jährigen Mann fest, welcher bereits seit längerer Zeit mit

falschen Personalien in Deutschland lebt.

Gegen 02:15 Uhr kontrollierten die Beamten den 31-jährigen algerischen

Staatsangehörigen routinemäßig. Der Mann wies sich dabei mit einem spanischen

Identitätsdokument aus. Dieses wies augenscheinlich Fälschungsmerkmale auf, aus

diesem Grund überprüfte eine Urkundenfachkraft das Identitätspapier vor Ort. Der

Verdacht auf eine Fälschung erhärtete sich hierbei.

Bei einer Durchsuchung der Person stellten die Bundespolizisten zudem verbotene

Betäubungsmittel fest.

Die Beamten nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest und verbrachten ihn zur Wache

am Hauptbahnhof. Mittels polizeilicher Hilfsmittel stellten die Bundespolizisten

die rechtmäßige Identität des Tatverdächtigen fest.

Wie lange sich der Mann bereits unerlaubt in Deutschland aufhält ist Gegenstand

der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung,

des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet sowie wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.