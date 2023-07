Mannheim, Neckarstadt: Unfallflucht durch Lkw – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, missachtete ein

Lkw-Fahrer an der Kreuzung Carl-Benz-Straße / Geibelstraße die Vorfahrt eines

Linienbusses der RNV. Hierdurch musste dieser eine Gefahrenbremsung einlegen, um

einen Zusammenstoß des von rechts kommenden Lkw zu verhindern. In der Folge

wurde ein Fahrgast im Bus nach vorne geschleudert und verletzte sich hierbei

leicht. Der Lkw-Fahrer indessen setzte seine Fahrt fort, und bog dann in die

Fratrelstraße ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Lkw-Fahrer verlief

ergebnislos. Der verletzte Fahrgast begab sich selbständig in ärztliche

Behandlung. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die

Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und/oder dem Lkw-Fahrer machen

kann. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.: 0621/174-4222.

Mannheim: Beauftragung der Leitung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt

Mannheim (ots) – Polizeidirektor Michael Reichert übernimmt die Leitung des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Heute Vormittag fand im Mutterhaus des Polizeipräsidiums Mannheim in L6 die

offizielle Amtsübergabe bei einer feierlichen Veranstaltung statt.

Mannheims Bürgermeisterin Frau Prof. Dr. Pretzell eröffnete die Feierlichkeit

mit einem Grußwort und freute sich über die neue und sehr kompetente Besetzung

durch Polizeidirektor Michael Reichert. Sie bezeichnete die übergreifende

Zusammenarbeit der Stadt Mannheim mit der Polizei als sehr wichtig und

konstruktiv.

Nachdem zuletzt in Weinheim und Schwetzingen die Polizeireviere mit

Revierleiterinnen besetzt wurden, beauftragte Polizeipräsident Siegfried Kollmar

mit Polizeidirektor Michael Reichert in diesem Jahr erstmals wieder einen Mann

mit der Leitung einem seiner Reviere. In seinem Grußwort bezeichnet der

Polizeipräsident den neuen Revierleiter u.a. als sehr zielstrebig, fleißig und

erfahren. Er sei der richtige Mann an der richtigen Stelle. Man merke ihm

bereits in den ersten Wochen an, wieviel Spaß ihm die neue Arbeit bereitet. Dies

sieht er als wichtige Voraussetzung, um nicht nur den Ansprüchen der Mannheimer

Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden, sondern auch seinen eigenen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit ca. 3500-4000 Straftaten, die das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt jährlich zu bearbeiten hat, ist dies sicherlich

eine herausfordernde Aufgabe die auf den neuen Leiter Michael Reichert zukommt.

Als große Wertschätzung und schöne Geste der bislang sehr guten Zusammenarbeit

mit der Stadt Mannheim bezeichnete Siegfried Kollmar die Anwesenheit und die

Glückwünsche der Bürgermeisterin Frau Prof. Dr. Pretzell. Auch das Kommen

mehrerer Vertreter des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und

Kommunen Baden-Württemberg, zeigt den engen und guten Austausch zwischen dem

Innenministerium und dem Regionalpräsidium Mannheim.

Polizeidirektor Michael Reichert trat bereits am 01.06.2023 sein neues Amt als

Revierleiter des Polizeireviers Mannheim-Oststadt an. Zuvor befand er sich

jahrelang im Landespolizeipräsidium in Stuttgart und unterstützte im Referat 31.

Hier bekam er viel Handwerkszeug mit und konnte seinen Werkzeugkoffer für sein

zukünftiges Aufgabenfeld füllen. Er fühlt sich gut vorbereitet und tritt sein

Amt mit dem notwendigen Respekt an. „In der Krise beweist sich der Charakter“,

zitierte er den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und ist sich sicher,

dass er gemeinsam mit seinem sehr gut aufgestellten Team alle Krisensituationen

meistern wird.

Michael Reichert, geboren 10.09.1980 in Buchen

01.07.2000 Eintritt in die Landespolizei Baden-Württemberg

31.03.2004 Abschluss an der Fachhochschule der Polizei in

Villingen-Schwenningen

31.03.2004 Einstellung bei der PD Heidelberg, Polizeirevier

Heidelberg-Süd

01.10.2005 Umsetzung zum Polizeirevier Heidelberg-Nord

02.05.2007 Umsetzung zum Polizeirevier Schwetzingen

10.01.2011 Abordnung zum Regierungspräsidium Karlsruhe

10.01.2011 Abordnung zum Polizeipräsidium Mannheim

01.08.2012 Abordnung zum Landeskriminalamt Baden-Württemberg

01.01.2013 Abordnung zum Ministeriums des Inneren,

für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg

01.04.2013 Abordnung zum Regierungspräsidium Karlsruhe

01.10.2013 Abordnung zur Hochschule für Polizei

Baden-Württemberg

01.01.2014 Versetzung zum Polizeipräsidium Mannheim

01.10.2014 Abordnung zur Deutschen Hochschule der Polizei in

Münster

01.10.2015 Abordnung zum Ministeriums des Inneren, für

Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg,

Referat 31

01.06.2023 Versetzung zum Polizeipräsidium Mannheim und

Bestellung zum Leiter des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt

Mannheim: 19-Jähriger nach Würfen von Gegenständen auf fahrende Fahrzeuge wegen Verdachts des versuchten Mordes und weiterer Delikte in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Nachdem im Zeitraum zwischen dem 12.05.2022 und dem 28.07.2022 in zahlreichen

Fällen Wurfgeschosse wie Hantelscheiben, Steine und Werkzeug auf stadteinwärts

fahrende Fahrzeuge im Bereich der Untermühlaustraße geworfen worden waren, die

in den meisten Fällen Fahrzeugscheiben durchschlugen (siehe auch die Links zu

bisherigen Pressemitteilungen im Anhang), konnten das Dezernat 9.1 der

Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim und die Staatsanwaltschaft

Mannheim nun zwei Tatverdächtige ermitteln. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger

wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Fahndung zur

Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen, einem 18-Jährigen, läuft auf Hochtouren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen beide Tatverdächtige zumindest in sechs

Fällen in den frühen Morgenstunden die Gegenstände auf die mit ungefähr 50 km/h

stadteinwärts fahrenden Fahrzeuge geworfen haben. In vier Fällen wurden Scheiben

an den Fahrzeugen durchschlagen, wobei ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.

Trotz des Schocks war es den Fahrzeugführern in allen Fällen möglich, die

Kontrolle über ihre Fahrzeuge so zu behalten, dass Folgeunfälle vermieden werden

konnten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.700 Euro. Die

intensiv geführten Ermittlungen sowie die Auswertung der gesicherten Spuren,

insbesondere DNA-Spuren, führten zu dem Tatverdacht gegen den 18- und den

19-Jährigen.

Am 05.07.2023 wurden Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgericht Mannheim gegen die

zwei Tatverdächtigen vollstreckt. Dabei konnte der 19-Jährige festgenommen

werden. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden weitere Beweismittel

sichergestellt. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch, den 05.07.2023, der Haft- und

Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach Erlass eines

Haftbefehls wegen mittäterschaftlich begangenen versuchten Mordes in vier Fällen

und versuchter gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr in allen sechs Fällen anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei des

Polizeipräsidiums Mannheim – insbesondere zur Ergreifung des zweiten Täters –

dauern an.

Mannheim-Innenstadt: Personensuche am Rheinufer

Mannheim (ots) – Nach Zeugenhinweisen auf eine im Rhein schwimmende Person,

wurden am frühen Donnerstagabend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Zuvor

konnte durch Zeugen um 20.30 Uhr eine Person im Rhein – auf Höhe der Mannheimer

Rheinkaistraße – gesichtet werden, die kurz darauf außer Sicht geriet. Trotz der

umgehend zu Wasser und Land eingeleiteten Suchmaßnahmen, an denen neben

Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst auch ein

Rettungshubschrauber beteiligt war, konnten keine weiteren Hinweise auf die

Person erlangt werden. Die Suchmaßnahmen wurden um 23.00 Uhr erfolglos

eingestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mannheim: Unfall auf der B44 mit vier Fahrzeugen, eine leicht verletzte Person

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet (

www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5552089 ) ereignete sich am 06.07.2023 um

15:30 Uhr im Bereich Mannheim -Schönau auf der Lilienthalstaße/ B44 ein

Verkehrsunfall, bei dem letztendlich vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim, nahm die

51-jährige Unfallverursacher irrtümlicher Weise an, dass der

vorfahrtsberechtigte Verkehr auf der B44 warten würde, weshalb sie mit ihren

PKW, Toyota in die Kreuzung einfuhr. Hier kam es zum zum Zusammenstoß mit einer

53-jährigen Fahrzeugführerin eines PKW, Smart. Dieser wurde durch den

Zusammenprall so abgelenkt, dass er im weiteren Verlauf mit einem Citroen und

einem Mercedes kollidierte. Durch den Unfall wurde die 53-jährige Fahrerin des

Smart leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen

Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbraucht, wo sie nach kurzer

Behandlung bereits wieder entlassen werden konnte. Bei dem Unfall entstand ein

Gesamtschaden von ca. 22.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung

der Unfallstelle kam es zu kleineren Verkehrsstörungen die gegen 17:00 Uhr

erledigt waren. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst

Mannheim durchgeführt.

Mannheim/City-Airport: Ultraleichtflieger kommt bei Landung von Landebahn ab

Mannheim (ots) – Am späten Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr kam ein

Ultraleichtflieger am City-Airport Mannheim bei der Landung von der Rollbahn ab

und kam an einer Böschung zum Stehen. Der Pilot konnte das Flugzeug

selbstständig verlassen. Er wurde lediglich leicht verletzt. Weitere Personen

befanden sich nicht in dem Fluggerät. Der Kriminaldauerdienst hat die

Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden ist bislang nicht

bekannt.