Schönbrunn/L 595/Rhein-Neckar-Kreis: Tierherde auf Ausflug

Schönbrunn/L 595/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 08.00 Uhr wurde

das Polizeirevier Neckargemünd über freilaufendende Schafe und Ziegen, unterhalb

des Eisbrunnen, in der Heidelberger Straße gemeldet. Am zweiten

Hochwasser-Rückhaltebecken, von Waldwimmersbach in Fahrtrichtung Haag, konnten

dann die gemeldeten Tiere festgestellt werden. Es hatten sich mehrere Ziegen und

Schafe auf und neben dem Rückhaltebecken, sowie im angrenzenden Wald, verstreut.

Bei einer Nachschau an dem umzäunten Gehege, konnten keine Unregelmäßigkeiten

festgestellt werden. Die gesamte Umzäunung war intakt, jedoch ohne Strom. Der

Halter der Tiere konnte ermittelt und verständigt werden. Das Veterinäramt wurde

ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt mutwillig Fahrzeug und flüchtet – Zeugen gesucht!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Um 03:15 Uhr wurde in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag eine 59-jährige Frau aufgrund eines lauten Knalls

geweckt. Als die Frau aus ihrem Fenster in der Schulstraße blickte, konnte sie

beobachten, wie eine dunkel gekleidete, schlanke Person in Richtung Beindstraße

davonrannte. Zeitgleich stellte die Frau Beschädigungen an ihrem Pkw fest, der

am Straßenrand geparkt war. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der unbekannte

Täter mit einem bisher unbekannten Gegenstand das Beifahrerfenster sowie das

hintere rechte Fenster ein, wodurch die Scheiben vollständig zersprangen.

Außerdem schlug der Täter auf die Frontscheibe ein, die dadurch nicht zu Bruch

ging und zerkratzte die rechte Fahrzeugseite. An dem Fahrzeug entstand ein

Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen und bittet Zeuge, die sachdienliche Hinweise geben können, sich

unter der Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in ein Einfamilienhaus – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:30

Uhr und 17:10 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt

in ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Kappisau“ und flüchtete

anschließend in unbekannte Richtung. Nachdem die Täterschaft über das Garagentor

kletterte und somit auf das Grundstück gelangte, schoben diese im weiteren

Verlauf einen geschlossenen Fensterrolladen nach oben, hebelten mit einem

unbekannten Gegenstand gewaltsam das Fenster auf und gelangten so in die

Räumlichkeiten des Hauses. Anschließend flüchteten die Unbekannten über die

Terrassentür in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden

keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte unter der Hinzuziehung

der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im näheren Umfeld um

den Tatort gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden

gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 zu

melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften an Gesamtschule

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, waren um kurz

nach 10 Uhr Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an einer

Schule in der Spoleto-Straße im Einsatz. Hier kam es im Chemieunterricht im

Rahmen eines Versuchs zu einer kleineren Verpuffung. Diese hatte zur Folge, dass

es bei 15 Schülerinnen und Schülern zu Unwohlsein kam. Zwei weitere Schüler

klagten über leichte Atemwegsreizungen und wurden vorsorglich medizinisch

versorgt. Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Schülerinnen und Schüler

konnten nach Lüften der Räumlichkeit wieder zurück in ihr Klassenzimmer kehren.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Ausflug auf Roller endet mit mehreren Anzeigen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr wurden zwei

Jugendliche in der Friedrichsstraße auf einem Roller kontrolliert. Bei der

Kontrolle stelle sich heraus, dass nicht nur das Versicherungskennzeichen seit

über 10 Jahren ungültig, sondern der 17-jährige Fahrer auch nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sein 16-jähriger Mitfahrer trug keinen

Sicherheitshelm. Während der Kontrolle kam der 16-jährige Rollerbesitzer hinzu,

der den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort ein angeblich gültiges

Versicherungskennzeichen vorzeigte. Aber auch das war schon seit einem Jahr

abgelaufen und gehörte ursprünglich auch nicht zu dem kontrollierten Roller.

Darüber hinaus wurde beim Fahrer noch eine munitionslose Schreckschusswaffe

sichergestellt, für die er keine Waffenbesitzkarte vorzeigen konnte.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden der 17-jährige Fahrer und der 16-jährige

Rollerbesitzer ihren Eltern übergeben. Beide müssen nun mit Anzeigen wegen

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Der 17-Jährige darf sich auch wegen

Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und der 16-Jährige wegen

Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoß Waffengesetz verantworten. Der

Roller wurde sichergestellt, um die tatsächlichen Besitzverhältnisse zu klären

sowie diesen durch die Verkehrspolizei Heidelberg prüfen zu lassen.

Die Jugendsachbearbeiter des Polizeirevier Sinsheim haben die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.