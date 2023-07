Hausbrand in Saulheim

Saulheim (ots)

Am Donnerstag, 06.07.2023, wurde gegen 14.00 Uhr der Brand einer Gartenhütte in Saulheim, Professor-Neeb-Straße, gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort standen eine Gartenhütte und Anbauten eines Einfamilienhauses bei starker Rauchentwicklung in Flammen. Das Feuer griff bereits auf das Wohnhaus und eine Gartenhütte auf dem Nachbaranwesen über. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Die Hausbewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Anwesen. Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Das Anwesen ist zunächst nicht bewohnbar. Die Freiwillige Feuerwehren Wörrstadt, Saulheim und Partenheim waren mit 71 Kräften im Einsatz. Ein 19-jähriger Feuerwehrmann musste sich im Anschluss an die Löscharbeiten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation in ärztliche Behandlung begeben. Ebenfalls waren 11 Kräfte des THW Wörrstadt, drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ohne Fahrerlaubnis aber mit Messern unterwegs

A 63/Freimersheim (ots) – Bei der Kontrolle eines PKW am 7.7.2023 gegen 03:20

Uhr durch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Mitfahrerparkplatz

Freimersheim an der A 63 stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer über

keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Zudem fanden die Beamten bei ihm zwei

verbotene Einhand-Messer. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW fanden die

Beamten noch einen Schlagring und eine Präzisionsschleuder. Ein weiteres

Einhand-Messer wurde beim 33-jährigen Beifahrer gefunden. Sämtliche Messer, der

Schlagring sowie die Schleuder wurden sichergestellt. Den beiden Männern drohen

nun entsprechende Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen

das Waffengesetz. Da der 33-Jährige über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte,

konnten die Herren ihre Fahrt anschließend fortsetzen.