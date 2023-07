Flächenbrand

Gemarkung Odernheim (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Flächen-, bzw. Wiesenbrand in der Gemarkung Odernheim am Glan, Nähe Charlottenhof / L234. Dort brannte eine Wiesenfläche. Durch das Feuer verbrannten mehrere Rundballen Heu sowie etwa 500 qm Wiesengelände. Ebenso verbrannte ein etwa 30 Meter langer Heckenstreifen welcher an die Brandfläche angrenzt. Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehren aus Odernheim, Staudernheim, Bad Sobernheim und Waldböckelheim konnte ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Äcker verhindert worden. Die Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Eine Selbstentzündung durch Gärung ist nicht auszuschließen, erscheint aber in der Gesamtbetrachtung des Brandverlaufes und der Nähe zur Straße / Wirtschaftsweg eher wenig wahrscheinlich.

Zeugen, welche Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall im Begegnungsverkehr

Monzingen, Landesstraße 229 (ots)

Am heutigen Vormittag befuhr gegen 06:30 Uhr ein Omnibus eines regional ansässigen Reiseunternehmens die Landesstraße 229 von Monzingen in Richtung Langenthal. Im Verlauf der Fahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden an der jeweils linken Fahrzeugseite. Es kam zu keinen Personenschäden; in dem Bus befanden sich keine Fahrgäste. Unmittelbar vor dem Unfall sollen zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer dem Bus begegnet sein. Diese beiden Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Brandereignis in einem Mehrparteienhaus – Täter identifiziert

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 14.35 Uhr kam es in der Innenstadt von Bad Kreuznach zu einem Brandereignis. Dabei zündete ein Einzeltäter in einer Waschküche eines Mehrparteienhauses Papierstapel an. Durch einen zufällig hinzukommenden Bewohner des Hauses kann die Tat videografiert und die Papierstapel aus dem Haus gebracht werden. Durch die Tat wird niemand verletzt, der Brand hat aber nach Einschätzung der vor Ort ermittelnden Brandursachenermittler die Qualität gehabt, auf das Gebäude, das mehrere Familien beherbergt, überzugreifen. Der Täter konnte im Nachgang aufgrund des Videos eindeutig identifiziert werden, ein tatsächlicher Schaden am Gebäude entstand nicht.

Waldbrandgefahr

Schöneberg (ots)

Bedingt durch die anhaltende heiße und trockene Witterung ist die Vegetation im Landkreis Bad Kreuznach sehr trocken. Die Feuerwehren verzeichnen vermehrt Flächenbrände, nicht selten verursacht durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder z.B. unerlaubte Lagerfeuer in der freien Natur. In den letzten Wochen häufen sich diese kleinen Flächenbrände im Soonwald in der Gemarkung rund um die Gemeinde Schöneberg.

Aus diesem Grund bitten wir alle Waldbenutzer um ein verantwortungsbewusstes Verhalten und erhöhte Aufmerksamkeit.

Ungenehmigte Feuer und das Rauchen generell sind im Wald untersagt und können zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 10.000 Euro führen.

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg und die Polizei Bad Kreuznach werden in den nächsten Tagen vermehrt präsent sein, das Gespräch mit Ihnen suchen und Kontrollen durchführen.

Sprechen Sie uneinsichtige Mitmenschen an oder melden Sie Beobachtungen an das Ordnungsamt oder die Polizei.

