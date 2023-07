Frankfurt – Bornheim: Auseinandersetzung unter mehreren Personen

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 7. Juli 2023 kam es gegen Mitternacht zu

einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich eines

Kiosks in der Rohrbachstraße, bei der mindestens eine Person verletzt wurde.

Obgleich mögliche Täter und Opfer derzeit nicht bekannt sind, deuten Blutspuren

auf dem Gehweg und der Straße auf zumindest eine Verletzung hin. In diesem

Zusammenhang kam es an dem Kiosk auch zur Beschädigung der Schaufensterscheiben.

Im Anschluss an die Auseinandersetzung flüchteten mehrere Personen mit

Fahrzeugen in unbekannte Richtung.

Vor diesem Hintergrund kam es im Laufe des heutigen Tages auf Grund von

Spurensicherungsmaßnahmen im Bereich der Rothschildallee / Rohrbachstraße zu

temporären Straßensperrungen.

Die Ermittlungen zu einem möglichen Tatablauf, zu den Beteiligten sowie zu den

Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Geprüft wird auch, ob das

aktuelle Ereignis im Zusammenhang mit dem gewaltsamen, öffentlich ausgetragenen

Konflikt zweier rivalisierender Gruppierungen in der jüngsten Vergangenheit

steht. Vor dem Hintergrund dieser meist in der Öffentlichkeit ausgetragenen

Auseinandersetzungen und den damit verbundenen Gefahren, richtete das

Polizeipräsidium Frankfurt am Main am 5. Mai 2023 die Sonderkommission 2804 ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beteiligten Personen und / oder dem

Geschehensablauf machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 53110 in Verbindung zu setzen

oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Nordend: Mann belästigt Frauen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Donnerstagabend, den 6. Juli 2023, kam es im

Günthersburgpark zu einem Vorfall, bei dem drei junge Frauen von einem

unbekannten Mann belästigt wurden.

Die drei 17 bis 19 Jahre alten Frauen hielten sich gegen 18.55 Uhr in der

Parkanlage auf, als ein Mann auf sie zuging, sich in die Hose griff und

offensichtlich begann sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Frauen

verständigten umgehend die Polizei, was auch der Unbekannte mitbekam und sich in

Richtung Hallgarten-Straße entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem

Täter verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, kurze blonde Haare,

mitteleuropäisches Erscheinungsbild, markantes Gesicht mit auffallenden

Wangenknochen; bekleidet mit einer blaugrauen Kappe, einem schwarzen T-Shirt,

einer dunklen Hose, weißen Sneakern; trug eine Sonnenbrille und führte eine

Schwarze Stofftasche mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755

51399 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Frankfurt – Gallus: Verkehrsunfallflucht mit Fahrrad

Frankfurt (ots) – (dr) Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, kam es in der Mainzer

Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der sich ein Radfahrer unerlaubt

von der Unfallstelle entfernte. Ein 20-jähriger Autofahrer und eine 51-jährige

Fußgängerin wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 20-Jährige mit einem Audi gegen 13.15

Uhr die Mainzer Landstraße in Richtung Innenstadt. Ein Radfahrer war zu diesem

Zeitpunkt auf der Mainzer Landstraße stadtauswärts unterwegs und wendete

unerlaubt in Höhe der Hausnummer 95. Dabei geriet der Radfahrer auf die Fahrbahn

des Audi-Fahrers. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 20-Jährige mit dem

Pkw nach rechts aus und kollidierte mit zwei seitlich geparkten Fahrzeugen,

einem Mini und einem Opel. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht

verletzt. Durch umherfliegende Fahrzeugteile verletzte sich auch eine 51-jährige

Fußgängerin. Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht

mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt.

Der bislang unbekannte Radfahrer flüchtete nach dem Unfall über die Mainzer

Landstraße stadteinwärts in Richtung Taunusanlage. Bei diesem soll es sich um

einen 30 bis 40 Jahre alten, kleinen Mann mit dunkler Hautfarbe und schmaler

Statur gehandelt haben. Bekleidet war er mutmaßlich mit einem T-Shirt und einer

hellen Hose. Er trug zudem einen grauschwarzen Rucksack und war auf einem grünen

Fahrrad unterwegs.

Die Frankfurter Polizei bitte Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

geflüchteten Radfahrer machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400

zu melden.

Frankfurt – Nordend: Fußgänger bei Zusammenstoß schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag (6. Juli 2023) kam es an der Kreuzung

Eckenheimer Landstraße / Nibelungenallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Eine 36-jährige Frau lief gegen 15.38 Uhr auf dem Gehweg der Nibelungenallee in

Richtung Adickesallee. Sie überquerte die Eckenheimer Landstraße und missachtete

mutmaßlich das Rotlicht der dortigen Ampel. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein

27-jähriger Mann mit seinem BMW die Eckenheimer Landstraße stadtauswärts und

erfasste die Fußgängerin, welche durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen

davontrug. Die 36 Jahre alte Frau kam zur medizinischen Behandlung in ein

Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Gallus: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Donnerstag (6. Juli 2023) entwendete ein

21-Jähriger einem 32-jährigen Mann im Hauptbahnhof die Geldbörse. Doch der

Bestohlene lief dem Täter hinterher.

Der 32 Jahre alte Mann befand sich zunächst in der U-Bahn-Anlage „Am

Hauptbahnhof“, als der 21-Jährige auf ihn zuging und den Reisverschluss seines

Rucksacks öffnete. Anschließend entnahm der 21-Jährige eine Geldbörse und nahm

die Beine in die Hand. Der 32-Jährige bemerkte allerdings den Dieb, drehte sich

um und eilte diesem hinter. Auf der Flucht ließ der 21-Jährige die entwendete

Geldbörse fallen. Dem 32-Jährigen gelang es, den Dieb einzuholen, festzuhalten

und ihn der Polizei zu übergeben. Die Beamten nahmen ihn fest und verbrachten

ihn auf die Wache.