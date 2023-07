Mainz – Gonsenheim; Täter nach bewaffnetem Raub festgenommen

Mainz – Gonsenheim (ots) – Gegen 08:00 Uhr kam es heute Morgen in der

Elsa-Brändström-Straße zu einem bewaffneten Raub. Ein männlicher Täter forderte

unter Vorhalt eines Messers, von einem 64-jährigen Anwohner Geld. Der Anwohner

verhielt sich genau richtig, ging auf die Forderung ein und händigte sein

Portemonnaie aus. Danach flüchtete der Täter zunächst in unbekannte Richtung.

Noch während der laufenden Fahndung meldete sich ein Ladenbesitzer aus der

Straße „Am Sportfeld“ der soeben Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden

sei. Es handelte sich mutmaßlich um denselben Täter.

Im Rahmen der intensiven Fahndung durch Streifenbesatzungen mehrerer

Dienststellen, konnte der Täter nur wenig später in der Nähe des Mainzer

Hauptbahnhofs festgenommen werden. Bei dem 20-jährigen Mainzer wurden ein Messer

und die mutmaßliche Beute aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen werden durch den Kriminaldauerdienst der Polizei Mainz geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz; Aufmerksame Bankangestellte verhindern hohen Schaden

Mainz (ots) – Immer wieder kommt es zu den bekannten Schockanrufen durch

Betrüger. Zumeist ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger werden von angeblichen

Angehörigen angerufen, welche dringend benötigtes Geld fordern. Zuletzt konnte

dies vermehrt von aufmerksamen und geschulten Bankangestellten verhindert

werden. So auch am vergangenen Mittwoch.

Ein 74-jähriger Mainzer wurde von einer falschen Polizistin angerufen, weil die

Tochter angeblich einen Verkehrsunfall gehabt hätte. Anschließend reicht man das

Telefon an eine weitere Betrügerin weiter, um weiter Druck aufzubauen, indem man

sich als weinende Tochter ausgibt. Nachdem der Mainzer auch noch von einer

falschen Staatsanwältin kontaktiert wird, war er bereit die geforderten

42.000EUR für die Abwendung einer Haftstrafe für seine angebliche Tochter zu

zahlen.

Zum Glück geriet er bei der Auszahlung an einen aufmerksamen Bankmitarbeiter,

der den Betrug durchschaute. Vorbildlich verweigerte dieser die Auszahlung und

verständigte die Polizei. Der Rentner konnte seine Altersrücklage somit behalten

und die Betrüger gingen leer aus.

Das Polizeipräsidium Mainz arbeitet mit den örtlichen Banken zusammen, um in

Schulungen die Angestellten zu sensibilisieren und so Betrugstaten zu verhindern

und aufzuklären.

Klären sie ihre Eltern und Großeltern auf! Detaillierte Informationen und Tipps

unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Haftbefehl am Bahnhof Bingen vollstreckt

Bingen (ots) – Gegen 1:00 Uhr am 7. Juli 2023 wurde durch eine Streife der

Bundespolizei ein Mann am Bahnhof Bingen angetroffen und kontrolliert. Bei der

Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 22-jährigen Syrer ein Haftbefehl

wegen Urkundenfälschung vorlag. Der Mann hatte sich bei seiner Einreise nach

Deutschland mit einer gefälschten rumänischen Identitätskarte ausgewiesen und

führte außerdem eine weitere gefälschte italienische Identitätskarte mit sich.

Beide Dokumente lauteten zudem auf Aliasdaten seiner Person. Dafür wurde er

rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 890 Euro verurteilt. Da er den Betrag

nicht bezahlen konnte wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 89

Tagen in die JVA Rohrbach verbracht.