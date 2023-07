Hilferufe im Wohngebiet

Kaiserslautern (ots) – Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass eine Frau

im Stadtgebiet am Donnerstag aus einer hilflosen Lage befreit werden konnte.

Anwohner des Wohnviertels im nördlichen Stadtgebiet waren am Vormittag auf

Hilferufe aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie ebenfalls die Rufe wahrnehmen.

Sie lokalisierten die Wohnung, aus der die Schreie kamen, und konnten die

entsprechende Wohnungstür öffnen. In den Räumen fanden sie die 61-jährige

Bewohnerin in hilfloser Lage auf dem Boden. Die Frau war nach eigenen Angaben am

Vortag gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine. Der

Rettungsdienst wurde verständigt und brachte die 61-Jährige zur weiteren

Versorgung ins Krankenhaus. |cri

E-Scooter aus Garten entwendet

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Dienstag wurde im Veilchenweg der

E-Scooter eines 37-Jährigen gestohlen. Der Mann stellte den Elektro-Roller zuvor

im Hinterhof seines Wohnhauses ab. Den Roller schloss er jedoch nicht ab. In der

Nacht betrat ein Unbekannter den Garten des 37-Jährigen. Er entwendete den

E-Scooter. Weitere Details über den Dieb sind aktuell nicht bekannt. Das

Fahrzeug besitzt kein Versicherungskennzeichen. Zeugen, die Hinweise auf den

Täter geben können, werden gebeten unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizei in Kontakt zu treten. |ksr

Dieb knackt Pkw

Kaiserslautern (ots) – Ein Pkw wurde in der Nacht zu Donnerstag auf dem

Betzenberg geknackt. Ein 24-Jähriger parkte das Auto den Abend zuvor in der

Kantstraße. Am folgenden Morgen stellte er fest, dass die Beifahrertür leicht

geöffnet war. Ebenso war der komplette Pkw durchwühlt. Der Halter informierte

die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren. Entwendet wurde nach ersten

Erkenntnissen nichts. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

Einbruch während Bewohner schlafen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während die Bewohner schliefen, sind

Einbrecher in Rodenbach in ein Wohnhaus am westlichen Ortsrand eingedrungen. In

der Nacht von Montag auf Dienstag (3./4. Juli) nutzten die Unbekannten die

Tatsache, dass die Terrassentür des Reihenhauses nur geschlossen, aber nicht

verriegelt war. Sie betraten die Räume und schnappten sich, was offen herumlag:

etwas Bargeld sowie zwei Armbanduhren der Marken Seiko und Omega.

Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen

Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr. Zeugen, denen in diesem

Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Unsere dringende Empfehlung: Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen nicht nur

„ins Schloss gedrückt“, sondern verriegelt, beziehungsweise abgeschlossen

werden. Machen Sie es potenziellen Einbrechern so schwer wie möglich, in Ihre

Wohnung oder Ihr Wohnhaus einzudringen! |cri

Kreditkarte deckt Diebstahl auf

Kaiserslautern (ots) – Aus verschiedenen Gründen ermittelt die Polizei gegen

einen 32-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Zum einen steht er im Verdacht,

mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben. Darüber hinaus hat er gegen

das Waffengesetz verstoßen.

Bei dem Mann wurde ein Geldbeutel mit einer Kreditkarte gefunden, die ihm nicht

gehört. Ermittlungen ergaben, dass die Karte zusammen mit anderen Gegenständen

im April aus einem Auto gestohlen wurde. Der 32-Jährige hat sich noch nicht dazu

geäußert, wie er in den Besitz der Karte kam. Ob der Mann für weitere Diebstähle

im gleichen Tatzeitraum verantwortlich ist, steht noch nicht fest.

Weil bei ihm auch ein Schlagring gefunden wurde, leitete die Polizei ein

weiteres Ermittlungsverfahren ein. Der 32-Jährige hat zugegeben, dass die Waffe

ihm gehört. |cri

Mutmaßlichen Räuber identifiziert

Kaiserslautern (ots) – Nach einem Raub in der Feuerbachstraße Ende Mai ist die

Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Schliche gekommen. Es handelt sich um

einen 32-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet.

Er steht im dringenden Verdacht, am Abend des 30. Mai 2023 in einer Bankfiliale

eine Frau beraubt zu haben, die sich zuvor an einem Automaten Bargeld von ihrem

Konto auszahlen ließ. Nachdem sich das Opfer zunächst geweigert hatte, das Geld

auszuhändigen, stieß der Täter die Frau zu Boden und entriss ihr die Scheine

(wir berichteten: https://s.rlp.de/DRdGT).

Mit Hilfe der Bilder aus der Kameraüberwachung kamen die Ermittler dem

32-Jährigen auf die Spur. Zu den Vorwürfen hat sich der Mann bislang nicht

geäußert. Er lässt sich von einem Anwalt vertreten. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Scheibe eingeschlagen – Tasche geklaut

Kaiserslautern (ots) – Am helllichten Mittwochnachmittag hat ein Autoknacker in

der Albertstraße zugeschlagen. Ein Zeuge beobachtete gegen 16 Uhr aus einiger

Entfernung einen Mann, der an einem geparkten Audi eine Seitenscheibe einschlug,

in das Fahrzeuginnere griff und etwas herausholte. Anschließend fuhr der

Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon.

Aufgrund der Entfernung konnte der Zeuge den Täter nur sehr vage beschreiben.

Demnach war der Mann dunkel gekleidet und trug eine sogenannte Schiebermütze auf

dem Kopf.

Die alarmierte Polizeistreife verständigte die Fahrzeughalterin. Sie konnte nach

einer ersten Überprüfung ihres Autos sagen, dass der Dieb ihre Handtasche aus

dem Wagen gestohlen hatte – und mit ihr den Geldbeutel samt Führerschein,

Personalausweis, EC-Karte, Versicherungskarte und Bargeld.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen der Täter auf seiner Flucht

aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631

369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Feuriger Nachbarschaftsstreit

Kaiserslautern (ots) – Ein Disput zwischen zwei Nachbarn sorgte am

Donnerstagabend in Erfenbach für Aufruhr. Das stundenlange Verbrennen von

Feuerholz im Garten eines 66-Jährigen war Auslöser dafür. Dessen jüngerer

Nachbar empfand die daraus entstandene Rauchentwicklung als unzumutbar. Der Mann

stellte den Senior zur Rede. Daraus resultierte ein hitziger Streit, ebenso

verbale Drohungen. Der 36-Jährige wies den Tatvorwurf der Bedrohung gegenüber

der alarmierten Polizei zurück. Die Beamten richteten an den Mann eine

Gefährderansprache. Es gelang ihnen, den Disput zu schlichten. Letztlich

entschuldigte sich der 36-Jährige für sein aufbrausendes Verhalten. Wegen der

Bedrohung blickt er dennoch einem Strafverfahren entgegen. |ksr

Trinkspiel endet mit eingeschlagener Scheibe

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Glasflasche zerschmetterte in

der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz einer Grillhütte die Seitenscheibe eines

Pkw. Der Halter des Fahrzeugs rief daraufhin die Polizei. An der Örtlichkeit

wurde der mutmaßliche Werfer befragt. Dieser gab an, bei einem Trinkspiel

verloren zu haben. Aus Wut schmiss er daraufhin eine Flasche in Richtung

Parkplatz. Dort war das Auto eines 29-Jährigen abgestellt. Die Flasche traf die

hinterste Seitenscheibe des Kofferraums und schlug diese ein. Bei dem

19-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille festgestellt.

Beide Personen tauschten zur Schadensregulierung ihre Personalien aus. |ksr

Telefonbetrüger schockieren Seniorin

Kaiserslautern (ots) – Mit der erfundenen Geschichte über einen tödlichen

Verkehrsunfall haben Betrüger am Donnerstag eine Frau aus dem Stadtgebiet

geschockt. Es gelang den Tätern, die 84-Jährige am Telefon davon zu überzeugen,

dass ihr Sohn einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem mehrere Menschen

gestorben seien, und dass sich ihre Schwiegertochter im Krankenhaus befinde.

Die Seniorin war offenbar so überrumpelt, dass sie sich auch dazu überreden

ließ, ihren Schmuck als „Kaution“ herzugeben, um ihren Sohn vor einer

vermeintlichen Haftstrafe zu schützen. Eine fremde Frau holte die wertvollen

Stücke am Nachmittag an der Haustür der 84-Jährigen ab. – So lange wurde die

Seniorin am Telefon in Gespräche verwickelt und erhielt permanent Anweisungen,

wie sie sich verhalten soll.

Eine Nachbarin, die sich über das merkwürdige Verhalten ihrer Bekannten

wunderte, verständigte zwar in der Zwischenzeit den echten Sohn, und der

informierte sofort die Polizei – aber als die Beamten vor Ort eintrafen, war die

Abholerin mit dem hochwertigen Schmuck bereits über alle Berge. Von der Frau

liegt folgende Beschreibung vor: etwa „Ende 20“ Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter

groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer Hose und einem sommerlichen

Oberteil; die Unbekannte sprach Hochdeutsch.

Zeugen, denen die Abholerin im südwestlichen Stadtgebiet aufgefallen ist, und

die Hinweise auf ihren Fluchtweg oder eventuell benutzte Fahrzeuge geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Körperverletzung im Stadtpark

Kaiserslautern (ots) – Ein Passant verletzte am Donnerstagmittag im Stadtpark

einen Mann mit einer Bierflasche. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

„zog“ dieser dem 57-jährigen mutmaßlichen Opfer besagte Flasche über den Kopf.

Der Mann trug Verletzungen davon. Der Täter flüchtete. Eine Fahndung der Polizei

verlief erfolglos. Dem Geschädigten war der Täter jedoch bekannt. Die

Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung dauern an.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |ksr