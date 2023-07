Folgemeldung zu Versuchtem Tötungsdelikt vom 06.07.2023 in Braunfels

Braunfels: Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstag (6.7.) gegen 14.40 Uhr in der Nähe Feriengebiets Wintersburg.

Nach ersten Ermittlungen stach ein 30-Jähriger dabei offenbar mit einem Messer auf einen 58-Jährigen ein. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Die Tatwaffe führte er nicht mit sich. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sie auf seiner Flucht in Richtung Wetzlarer Straße wegwarf oder entsorgte.

Die Polizei führte am Freitag (7.7.) Suchmaßnahmen nach der Waffe durch, konnte diese aber bisher nicht auffinden.

Der Mann wurde am Freitag (7.7.) dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl.

Die Kriminialpolizei bittet um Hinweise zur Tat. Die Ermittler fragen insbesondere:

Wer hat die Auseinandersetzung nahe dem Feriengebiet Wintersburg beobachtet?

Wem ist der Tatverdächtige auf seiner Flucht vom Feriengebiet in Richtung Wetzlarer Straße begegnet?

Gibt es Zeugen, die Hinweise über den Verbleib der Stichwaffe, vermutlich eines Messers geben können? Hat jemand diese gar aufgefunden und an sich genommen?

Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar, Tel.: 06441/918-0 entgegen.

Feuer in landwirtschaftlichem Betrieb

Braunfels: Zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb kam es am Freitagmittag (7.7.) in der Straße „Sportanlage“. Die Feuerwehr löschte einen Melkstand ab. Menschen und Tiere kamen offenbar nicht zu Schaden. Nach ersten Erkenntnissen ist die Ursache des Feuers in einem technischen Defekt zu suchen. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Radler berauscht

Solms: Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 51-Jähriger Fahrradfahrer. Der Mann fiel am Donnerstag (6.7.) gegen 23.10 Uhr einer Polizeistreife auf, als er mit seinem unbeleuchteten Pedelec durch Burgsolms fuhr. Der offenbar alkoholisierte Mann musste „pusten“. Das Messgerät zeigte daraufhin mehr als 2 Promille. Ein Arzt ließ den Radler auf der Polizeistation zur Ader. Anschließend konnte er zu Fuß seiner Wege gehen.