Gladenbach: Kleinwagen mit frischem Unfallschaden gesucht

Nach einer Unfallflucht von Dienstag (04.07.2023) in der Kreuzstraße in Gladenbach bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war gegen 16.05 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs und wollte nach links in die Kreuzstraße abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem VW einer 66-Jährigen zusammen, die auf der Kreuzstraße unterwegs war. Ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen, fuhr die Unbekannte einfach weiter. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich an dem unbekannten Auto, vermutlich ein Citroen C2 oder Smart, gestohlene Kennzeichen. Auf der rechten Fahrzeugseite dürften sich an dem Kleinwagen frische Unfallspuren bzw. blaue Fremdfarbe befinden. Eine Zeugin gab zudem an, dass an dem PKW offenbar der linke Außenspiegel fehlt. Die Autofahrerin ist etwa 40-50 Jahre alt, kräftig und hat schulterlange, rot gefärbte Haaren. Sie trug eine Brille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Wem ist der beschreibene PKW mit dem frischen Unfallschaden auf der rechten Seite aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Frau geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter Tel. 06461/ 92950 entgegen.

Biedenkopf: Einbrecher erbeuten mehrere E-Bikes

Auf mehrere Fahrräder hatten es Diebe in einem Fachhandel in der Marburger Straße in Eckelshausen abgesehen. Die Unbekannten versuchten offenbar zunächst die Fenster aufzuhebeln und scheiterten. Daraufhin schlugen sie die Scheibe ein und öffneten das Fenster. Aus der Werkstatt ließen die Einbrecher fünf E-Mountainbikes im Wert eines fünfstelligen Betrages mitgehen. Wer hat in diesem Zusammenhang zwischen 01.50 Uhr am Mittwoch (05.07.23) und 07.30 Uhr am Donnerstag (06.07.23) verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0.

Sinkershausen: Reifen- und Felgenschaden nach Ausweichmanöver

Eine entschuldigende Geste reicht leider nicht aus, um den entstandenen Schaden zu ersetzen. Beim Ausweichmanöver nach der Vorfahrtverletzung des Fahrers eine schwarzen Audi Kombi prallte der Jeep eines 33-Jährigen gegen einen hohen Randstein. Dadurch entstand an dem Rad ein Schaden. Der Unfall an der Einmündung Bachgrundstraße/Bellnhäuser Straße passierte bereits am Mittwoch, 14. Juni, um 18.35 Uhr. Nach Schilderung des Jeepfahrers war er auf der durch Verkehrszeichen bevorrechtigten Bachgrundstraße unterwegs. Beim Abbiegen des schwarzen Kombi aus der Bellnhäuser auf die Bachgrundstraße wich der Jeepfahrer aus und verhinderte erfolgreich eine Kollision der Autos. Das Ausweichmanöver endete allerdings an dem hohen Randstein der Verkehrsinsel in Höhe der Bushaltestelle. Der Kombifahrer reagierte zwar mit einem Handzeichen fuhr dann aber, womöglich in Unkenntnis des entstandenen Schadens am Jeep weiter. Die Polizei Biedenkopf bittet den Fahrer des schwarzen Audi, sich unter Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 zu melden.(MA)

Marburg: Frauen bewerfen sich mit Drogerieartikeln

Mit Drogerieartikeln bewarfen sich am Donnerstag zwei Frauen in einem Drogeriemarkt in der „Neue Kasseler Straße“. Gegen 11.00 Uhr befand sich eine unbekannte Frau mit einem Mann an der Kasse, als eine bislang unbekannte Frau in das Geschäft kam. Danach gerieten die beiden Frauen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf bewarfen sich die Kontrahentinnen mit den Drogerieartikeln. Dabei beschädigten sie diese und eine Plexiglasscheibe. Die Frau an der Kasse war etwa 40-50 Jahre alt, braun gebrannt und schlank. Sie hat lange blonde Haare und fuhr nach dem Vorfall mit einem weißen Transporter davon. Die andere Frau war ebenfalls schlank, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und Mitte/Ende 30. Sie hatte dunkelblonde Haare. Sie fuhr anschließend mit einem blauen VW Lupo davon. Hinweise zum Vorfall und den Frauen nimmt die Polizeistation Marburg unter 0641/406-0 entgegen.

B3/Lollar: Berauscht in Warnbaken gefahren

Offenbar alkoholisiert und berauscht unterwegs war Donnerstagfrüh (06.Juli) gegen 5.55 Uhr ein 26-Jähriger in einem Mercedes auf der Bundesstraße 3. Der Mercedes-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen in südlicher Richtung und überfuhr im Bereich einer Baustelle mehrere Warnbaken. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 15.900 Euro. Nachdem sich Hinweise sich auf den Konsum von Alkohol und auch Drogen ergaben, pustete er 1,06 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen, die bis 11.20 Uhr andauerten.

Marburg: Parkplatzrempler

Am Donnerstag (06.Juli) touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Neuen Kasseler Straße einen geparkten VW. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 5.10 Uhr und 18.15 Uhr den schwarzen Touran auf der Fahrerseite. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060 entgegen.

Biedenkopf: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitag (23.Juni) zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Kramer-Straße einen geparkten grauen BMW. Anstatt sich um den etwa 250 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr er einfach davon. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter Tel. 06461/92950 entgegen.

Amöneburg: Von der Fahrbahn abgekommen

Donnerstagnachmittag (06.Juli) gegen 16.55 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann in einem VW die Landstraße 3073 von Schweinsberg kommend in Richtung Kirchhain. Aus unbekannter Ursache kam der VW-Fahrer von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 76-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.