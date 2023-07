Polizeieinsatz in Gießen – Falschmeldungen kursieren – Bislang alles friedlich

Derzeit gehen bei der Polizei mehrere Anrufe besorgter Bürger ein. Hintergrund sind Nachfragen zu einer vermeintlichen Gefahrensituation in Gießen. Es kursieren Gerüchte, wonach die Gießener Bevölkerung gefährdet sei und man am Besten das Stadtgebiet am Wochenende meiden soll. Die Polizei hat keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Gießener Bevölkerung und keine konkreten Hinweise auf die in den Gerüchten beschriebenen Szenarien. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, solche Falschmeldungen nicht weiterzuverbreiten.Die Polizei begleitet den Einsatz über ihren Twitterkanal (@Polizei_MH) und verbreitet auch Presseinformationen unter www.polizeipresse.de. Nutzen Sie ausschließlich diese offiziellen Quellen als Informationsquellen. Bisher beobachtet die Polizei einen friedlichen Verlauf.

47Jähriger bleibt im Gewahrsam

In der Nacht zum Freitag, 07. Juli, nahm die Polizei bei den verstärkten Kontrollen anlässlich der vom 07. bis 09. Juli angemeldeten Veranstaltungen und Versammlungen in Gießen einen identifizierten 47 Jahre alten Mann in Gewahrsam, der im Vorfeld öffentlich zur Begehung schwerer Straftaten aufgerufen hatte.Eine Richterin des Amtsgerichts Gießen bestätigte jetzt die Ingewahrsamnahme des 47 Jahre alten Mannes und verfügte eine Gewahrsamsdauer bis kommenden Montag. Außerdem muss der von der Polizei identifizierte Mann, der öffentlich zu Straftaten aufgefordert hatte, die Kosten des Verfahrens tragen. Die Polizei geht auch weiterhin konsequent gegen jedwede festgestellten Verstöße vor.

Linden/A45: Mehrere Tonnen Kies nach Unfall auf Fahrbahn verteilt

Nachdem am Freitag (07.07.23) gegen 09.00 Uhr der Reifen eines LKW auf der Autobahn 45 platzte, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug. Das Gespann geriet auf die linke Fahrspur, prallte gegen die Leitplanke und kippte dort um. In der Folge verlor der LKW mehrere Tonnen geladenen Kies. Der Fahrer verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Bergung des Fahrzeuges und die Reinigungsarbeiten führten zu längeren Staus und Verkehrsbehinderungen auf Nebenstrecken. Eine Rundfunkwarnmeldung informiert über die Sperrmaßnahmen, die noch mehrere Stunden andauern könnten.

Gießen: Mehrere Fahrzeugaufbrüche im Stadtgebiet

Im Gießener Stadtgebiet kam es in der Nacht von Dienstag (04.07.23) auf Mittwoch (05.07.23) zu mehreren PKW Aufbrüchen. In der Jahnstraße, Professorenstraße sowie Eichgärtenallee schlugen die Unbekannten die Scheiben von vier Fahrzeugen ein, durchsuchten diese und entwendeten lediglich aus einem BMW Bargeld und Schmuck. Einen Rucksack ließen Unbekannten zwischen 20.30 Uhr am Sonntag (02.07.23) und 07.35 Uhr am Donnerstag (06.07.23) aus einem Ford mitgehen. Auch hier schlugen die Täter die Scheibe des Fahrzeuges ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Arbeitsgruppe Reifen (Polizei Gießen) unter 0641/7006-0 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Unfallflucht in der Mittelstraße

Zwischen Freitag (30.Juni) 16.00 Uhr und Donnerstag (06.Juli) 10.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Mittelstraße einen geparkten Seat. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Leon zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag (04.Juli) zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr einen am rechten Parkstreifen der Gottlieb-Daimler-Straße geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen Passat CC zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen weißen Van handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Beim Ausparken BMW beschädigt

Zwischen Mittwoch (28.Juni) 11.00 Uhr und Montag (03.Juli) 12.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken in der Straße „Schützenweg“ einen geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem blauen 420d zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Leicht verletzter Radler nach Unfall

Donnerstagabend (06.Juli) gegen 19.05 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Rathausstraße in Ettingshausen und beabsichtigte nach links in die Braugasse abzubiegen. Dabei stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der auf der Bessinger Straße unterwegs war und in die Rathausstraße abbiegen wollte. Der Unbekannte hielt kurz an, sprach mit dem Radler und fuhr anschließend davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Flucht nach Auffahrunfall

Donnerstagnachmittag (06.Juli) gegen 16.55 Uhr befuhren ein 31-Jähriger in einem Mercedes, eine 26-Jährige in einem Hyundai und ein Unbekannter hintereinander den rechten Fahrstreifen der Nordanlage in Richtung Rodheimer Straße. Als der Mercedes-Fahrer in Höhe der Hausnummer 21 bremste, bemerkte der Unbekannte dies offenbar zu spät und versuchte noch links auszuweichen. Dabei streifte er den vorausfahrenden Hyundai und schob diesen auf den Mercedes. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.250 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Polizei weiterhin im Einsatz – Platzverweise und eine Ingewahrsamnahme in der vergangenen Nacht

Bezug zu den Pressemeldungen vom 06 und 07. Juli)

Wie die Polizei bereits berichtete, setzt die Polizei bereits im Vorfeld der angemeldeten Versammlungen in Gießen und der Veranstaltung in den Hessenhallen auf eine starke Präsenz und verstärkte Kontrollen.Bei einer dieser Kontrollen in der Nacht zum Freitag, 07. Juli, identifizierte die Polizei einen 47 Jahre alten Mann, der öffentlich zu Straftaten aufgerufen hat. Die Polizei nahm den 47Jährigen und fünf seiner Begleiter in Gewahrsam, stellte unter das Waffenverbot fallende Gegenstände zum Selbstschutz, so unter anderem eine Schutzbrille, sicher und sprach insgesamt in der Nacht 12 Platzverweise aus. Über die Dauer der Gewahrsamnahme des 47Jährigen entscheidet im Lauf des heutigen Freitags ein Gericht. Die Polizei entließ die fünf Begleiter des 47Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei wird weiterhin konsequent gegen festgestellte Verstöße vorgehen. Auch heute sind wieder mehrere Hundert Einsatzkräfte im Einsatz.Es ist mit Beginn um 14 Uhr am Bahnhof eine Versammlung mit anschließendem Aufzug angemeldet. Der Anmelder erwartet 300 Teilnehmer. Die Polizei hat wegen möglicher Verkehrsbehinderungen eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst.

Für Medienschaffende ist eine Pressesammelstelle am Lehmweg Ecke An der Hessenhalle eingerichtet, über die ein Polizeisprecher zu erreichen ist. Telefonisch können Anfragen an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen – Telefonnummer 0641-7006-2058 gerichtet werden.

Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten sind auch heute in Gießen im Einsatz.

In den Hessenhallen der Gießener Messe findet am 08. und 09. Juli eine eritreische Kulturveranstaltung statt. Im vergangenen Jahr kam es zu massiven Angriffen auf die Veranstaltung. Auch in diesem Jahr liegen der Polizei Hinweise zu Aufrufen zu Gewalttaten vor. Um erneute Ausschreitungen zu verhindern, setzt die Polizei unter anderem auf eine starke Präsenz im Stadtgebiet von Gießen, auch im Vorfeld der Veranstaltung.

Schon in der vergangenen Nacht führte die Polizei eine Vielzahl an Kontrollen durch. Dabei konnten Verstöße gegen die vom Landkreis Gießen eingerichtete Waffenverbotszone festgestellt werden. Mehreren Personen wurden daraufhin Platzverweise erteilt. Einige davon befinden sich noch im Gewahrsam zur Durchführung notwendiger polizeilicher Maßnahmen.

Am Nachmittag ist in der Gießener Innenstadt ein Aufzug im Rahmen einer Versammlung angemeldet. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss in diesem Zusammenhang gerechnet werden.

Die Polizei wird auch heute konsequent gegen festgestellte Verstöße vorgehen.