Sachbeschädigung an Stromkasten; Polizei sucht Zeugen

Zeugen haben heute Morgen gegen 08.40 Uhr einen beschädigten Stromverteilerkasten am Radweg entlang der B 249 zwischen Meinhard-Schwebda und Meinhard-Grebendorf gemeldet. Die zur Überprüfung vor Ort entsandten Beamten stellten fest, dass der Kasten komplett aus der Verankerung gerissen war und z.T. auch Kabel heraushingen. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Stromkasten mutwillig beschädigt wurde und haben daher Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Tennis-Clubheim; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen wurde durch Mitglieder des Tennis-Vereins TC Großalmerode festgestellt, dass unbekannte Täter in das dortige Clubheim eingebrochen waren. Demnach haben sich die Einbrecher zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Freitagmorgen 10.00 Uhr über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Tennisclubs in der Heinrich-Koch-Straße in Großalmerode verschafft. Im Inneren brachen die Täter eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten und das Inventar nach Wertgegenständen. Die Diebe klauten u.a. Geld aus den Getränkekassen. Der Stehlwert wird mit 100 Euro angegeben. Dazu kommt ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Unfall mit Kradfahrer

Um 13:56 Uhr befuhr gestern Mittag ein 57-Jähriger aus Wanfried mit einem Kleinkraftrad die B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried. Ein nachfolgender 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt beabsichtigte in der Gemarkung „Feldmühle“ den Kradfahrer zu überholen. Zu dieser Zeit befuhr ein 42-Jähriger aus Wanfried die K 79 (aus Richtung Heldra) und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur B 250 in Richtung Treffurt abzubiegen. Der überholende 70-Jährige bemerkte den herannahenden Pkw des 42-Jährigen und nahm an, dass dieser abbiegen wolle, worauf er mit seinem Auto wieder nach rechts einscherte, um einen möglichen Zusammenstoß mit dem Pkw des 42-Jährigen zu verhindern. Dieser hatte den Überholvorgang jedoch registriert und hielt an der Haltelinie im Kreuzungsbereich an. Durch das Einscheren kam der Kradfahrer zu Fall, rutschte einige Meter über die Bundesstraße und kam dann in dem angrenzenden Graben zum Liegen. Dabei wurde er leicht verletzt und nach Erstbehandlung zur weiteren Untersuchung in das Eschweger Krankenhaus gebracht. An dem Krad und dem Pkw des 70-Jährigen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 EUR. Eine Kollision mit dem Pkw des 42-Jährigen fand nicht statt.

Wildunfälle

Um 22:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die L 3422 zwischen Kammerbach und Orferode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das verletzt davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Am gestrigen Nachmittag kam es, um 16:15 Uhr, zu einem Zusammenstoß mit einem Waschbären, der von dem Pkw einer 53-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard auf der B 249 zwischen Eschwege und Schwebda erfasst wurde. Der Waschbär konnte nicht mehr aufgefunden werden; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Schlagdstraße in Wanfried wurde in der Nacht vom 05.07./06.07.23 ein Pkw Suzuki Wagon durch Unbekannte beschädigt. Diese schlugen die Heckscheibe des Fahrzeuges ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Stromkasten angefahren

Um 07:04 Uhr befuhr heute Morgen ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Lkw rückwärts von der Eichsfelder Straße in Witzenhausen in den Heiligenstädter Weg. Beim anschließenden Abbiegen wurde der auf dem Bürgersteig stehende Stromkasten angefahren und beschädigt. Schaden: ca. 2500 EUR.

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 05.07.23, 18:00 Uhr und dem 06.07.23, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Schreibwarenladen in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen einzubrechen. Hierauf deuten Hebelspuren an der Eingangstür hin; ein Eindringen in das Geschäft fand jedoch nicht statt. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl von Lasermessgerät

Zwischen dem 04.07.23, 17:30 Uhr und dem 05.07.23, 11:00 Uhr drangen Unbekannte in den Technikraum der Uni Witzenhausen in der Nordbahnhofstraße ein. Der Raum wurde zur Lagerung von Arbeitsgeräten für dort tätige Firmen zur Verfügung gestellt. Gestern Vormittag wurde durch die geschädigte Firma festgestellt, dass ein Hilti-Lasermessgerät und eine Heizungspumpe entwendet wurden. Hinweise: 05542/93040.