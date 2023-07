Graues Wohnmobil in Ahrensbergstraße gestohlen: Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kassel-Brasselsberg: Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Ahrensbergstraße in Kassel ein Wohnmobil gestohlen. Die Besitzer hatten den Diebstahl am Mittwochmorgen um 6:30 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem grauen Wohnmobil des Herstellers Citroen, Modell Pössl Summit 600 Plus, mit Kasseler Kennzeichen führte bis dato leider nicht zum Erfolg. Letztmalig gesehen worden war das vor einem Wohnhaus abgestellte Fahrzeug im Wert von ca. 30.000 Euro am Dienstag gegen 23:10 Uhr. Wann genau in der Nacht die Diebe zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt.

Die zuständigen Ermittler des für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Ahrensbergstraße und angrenzenden Straßen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei eine Serie von Wohnmobil-Diebstählen verzeichnet, wobei die Tatorte in Kassel, Fuldatal, Ahnatal und Niestetal lagen. Die Serie mit insgesamt 20 versuchten und vollendeten Taten begann Anfang Oktober 2022. Zunehmende Sicherungsmaßnahmen von Wohnmobilbesitzern sowie das angepasste Streifen- und Fahndungskonzept der Polizei dürften dazu geführt haben, dass die Serie Ende Dezember 2022 endete. Mit Blick auf den neuerlichen Fall am Brasselsberg möchte die Polizei die Bevölkerung abermals sensibilisieren und Wohnmobilbesitzer auf die Begehrtheit der Fahrzeuge bei Dieben Hinweisen. Hierzu gibt die Polizei folgende Tipps:

Auskundschaften am Tag in Vorbereitung eines nächtlichen Diebstahls betreffen können: Rufen Sie die Polizei. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit

auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie die Polizei. Achten Sie auch auf Personen, die Fahrzeuge fotografieren. Dies

kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Parken Sie Wohnmobile wenn möglich nicht am Straßenrand.

eingezäunten Grundstück, am besten mit abschließbarem Tor, ab oder parken Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen. Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. Ist Ihr Fahrzeug

mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. Installieren Sie zusätzliche und sichtbare Sicherungen,

beispielsweise eine Parkkralle oder eine Lenkradsperre. Dies kann mögliche Täter bereits abschrecken oder den Dieben die Arbeit erheblich erschweren. Installieren Sie zusätzliche Ortungssysteme. Diese gelten als

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Flüchtender Fahrer fällt im Schlangenweg Abhang herunter und kann festgenommen werden

Kassel: Offenbar nachdem er im betrunkenen Zustand mit seinem Pkw über eine Verkehrsinsel gefahren und später zu Fuß geflüchtet war, ist ein Autofahrer in der Nacht zum heutigen Freitag im Schlangenweg einen Abhang heruntergefallen. Ein besorgter Anwohner hatte deswegen gegen 0:30 Uhr die Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Wie sich herausstellen sollte, war der 34-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt worden und konnte nach ambulanter Behandlung von den Rettungskräften bereits wieder entlassen werden. Den Heimweg durfte er danach trotzdem noch nicht antreten, denn nach ihm hatte die Polizei bereits gesucht. Offenbar er war gegen Mitternacht mit einem BMW in der Wilhelmshöher Allee, auf Höhe des Bahnhofs Wilhelmshöhe, über eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild gefahren und anschließend geflüchtet. Den BMW, an dem durch den Unfall ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden war, fanden die bei dem „Sturzeinsatz“ eingesetzten Polizeibeamten schließlich auch in der Straße „Terrasse“, Ecke Amalienstraße. Der 34-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest rund 2,2 Promille ergab, musste eine Streife aus diesen Gründen zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht verantworten.

Haus in Baunatal von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Hagebuttenweg in Baunatal eingebrochen und haben einen Wandtresor erbeutet. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr, und dem gestrigen Donnerstag, 16:15 Uhr, ereignet. Die Täter waren über ein Kellerfenster in das Haus eingestiegen, das sie mit einem Hebelwerkzeug aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen. Mit einem Wandtresor, den sie in einem Zimmer im Keller gewaltsam aus der Verankerung rissen, ergriffen die Einbrecher anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Mittwoch oder Donnerstag im Wohngebiet rund um den Hagebuttenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.