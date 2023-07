Rollerfahrer gestürzt

Hünfeld. Am Donnerstag (06.07.) ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der Mackenzeller Straße ein Alleinunfall, bei dem ein 45-jähriger Rollerfahrer aus Hünfeld stürzte. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen touchierte der Hünfelder zunächst aus noch unklarer Ursache mit seinem Zweirad den Bordstein und stürzte in der Folge. Dabei verletzte er sich schwer und musste in die Klinik transportiert werden. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich für die Beamten der Verdacht auf Alkohol am Steuer, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Polizeistation Hünfeld

Unfall mit leicht verletzter Person

Fulda. Am Donnerstag (06.07.) kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 85-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Fulda befuhr die Rabanusstraße in Richtung Dahlbergstraße. An der Ecke Bahnhofstraße wollte der 28-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand die Einmündung passierten. Zeitgleich wollte eine 85-jährige Fußgängerin aus Eichenzell die Bahnhofstraße überqueren. Vermutlich als die Ampel umschaltete betrat die Frau aus Eichenzell die Fahrbahn und wurde sodann aus noch unklarer Ursache von dem anfahrenden E-Scooter-Fahrer gestreift. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Polizeistation Fulda

Alleinunfall

Haunetal. Am Donnerstag (06.07.), um 7:20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Fahrer aus Haunetal mit seinem Leichtkraftrad die L3471 aus Richtung Wetzlos kommend in Fahrtrichtung Solms. Auf Höhe einer leichten Linkskurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro an seinem Leichtkraftrad.

Festnahme nach Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen – Appell der Polizei

Alsfeld. Am vergangenen Samstag (01.07.), gegen 21.45 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in der Landgraf-Hermann-Straße. Hierbei wurden nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mehrere Personen durch Schläge, Tritte und versprühte Reizstoffe leicht verletzt. Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Alsfeld waren schnell zugegen, konnten die Lage deeskalierend lösen und die Personalien Anwesender erheben.

Aufgrund vorliegender Erkenntnisse hinsichtlich eines womöglich erneuten Aufeinandertreffens der Jugendlichen, kontrollierten Polizistinnen und Polizisten der Polizeistation Alsfeld am Sonntag (02.07.) eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Goetheparks. Ein 17-jähriger Alsfelder – der nach vorliegendem Kenntnisstand auch an den Streitigkeiten des Vortags beteiligt war – flüchtete hierbei zunächst vor der Streife, konnte jedoch wenig später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde ein mitgeführter Schlagring sichergestellt. Der Alsfelder, der bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde daraufhin festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen am Montag (03.07.) einer Haftrichterin am Amtsgericht in Alsfeld vorgeführt. Diese erlies Untersuchungshaftbefehl wegen wiederholter gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt für Jugendliche überstellt wurde.

Die Polizei in Alsfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen – diese dauern derzeit noch an. Hintergrund der Streitigkeiten dürften nach momentanem Kenntnisstand vorangegangene, persönliche Differenzen zwischen den Jugendlichen sein.

Für gesicherte Informationen folgen Sie den offiziellen Kanälen der osthessischen Polizei!

In diesem Zusammenhang kursiert aktuell eine WhatsApp-Nachricht in den sozialen Netzwerken, in der die Polizei angeblich hinsichtlich einer Jugendgruppe sensibilisiere. Dieser Aufruf stammt nicht von der osthessischen Polizei! Die Polizei Osthessen versteht die durch solche im Umlauf befindlichen Meldungen entstandenen Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern, Eltern sowie Jugendlichen und nimmt diese ernst. Vor diesem Hintergrund gehen wir jedem Hinweis auf mögliche Straftaten nach und werden lageangepasst mit uniformierten und zivilen Kräften im Stadtgebiet präsent sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht jedoch keine Gefahr für unbeteiligte Dritte.

Daher appelliert Ihre Polizei:

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen.

Verbreiten Sie keine Falschmeldungen.

Folgen Sie für gesicherte Informationen den offiziellen Kanälen

der osthessischen Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (06.07.) in der Friedenstraße einen grauen Golf auf und stahlen persönliche Gegenstände. Das Fahrzeug stand unter einem Carport auf einem Privatgrundstück. Es entstand circa 40 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Ein Schulgebäude in der Abt-Richard-Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag (06.07.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und stahlen zwei Ventilatoren. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lichtmast am Bahnhof beschädigt

Haunetal-Neukirchen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Ein bislang

Unbekannter hat am Bahnhof Haunetal-Neukirchen offensichtlich mit seinem

Fahrzeug einen Lichtmast umgefahren. Anschließend entfernte sich der Verursacher

ohne den Unfall zu melden.

Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Die Schadenshöhe beträgt rund 5000

Euro.

Ein Bahnmitarbeiter entdeckte gestern Vormittag (6.7.) die umgeknickte

Straßenlaterne und verständigte die Bundespolizei in Fulda.

Am Laternenmast stellten die Ermittler blaue Farbanhaftungen fest, die

vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Brand eines Schuppens, Rotenburg an der Fulda

Hersfeld – Rotenburg (ots)

In der Innenstadt von Rotenburg geriet ein kleiner Lagerschuppen in Brand. Eine Nachbarin verständigte rechtzeitig die nebenan wohnende Besitzerin; diese unternahm noch Löschversuche mit einem Gartenschlauch. Die alarmierte Feuerwehr Rotenburg konnte in kurzer Zeit den Brand löschen. Der ca. 90-Jahre alte Schuppen sowie die darin befindlichen acht Mülltonnen wurden stark beschädigt; den aus einer Holzkonstruktion bestehende Schuppen hat die Feuerwehr kontrolliert zum Einsturz gebracht. Der Schaden beträgt ca 30.000 Euro, da durch Rauchentwicklung das nebenstehende dazugehörige Gebäude an der Außenfassade verschmutzt wurde. Personen wurden nicht verletzt, die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Feuer zerstört Mähdrescher

Am Donnerstagnachmittag (06.07.) geriet gegen 15.30 Uhr auf einem Feld in Höhe der Gemeinde Mücke, im Bereich des Ortsteils Ruppertenrod, nahe der Bundesstraße 49, ein Mähdrescher in Vollbrand. Das Fahrzeug war gerade bei der Getreideernte eingesetzt, als plötzlich Flammen aus dem Heck des Fahrzeugs schlugen. Die Feuerwehren aus Mücke, Feldatal und auch aus Alsfeld waren vor Ort im Einsatz. Aufgrund des in Flammen geratenen Mähdrescher fing auch das abzuerntende Feld auf einer Fläche von eineinhalb Hektar Feuer. Den rund vierzig eingesetzten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Felder zu verhindern. Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an der komplett ausgebrannten Arbeitsmaschine sowie an dem Feld wird derzeit auf circa 350.000 Euro geschätzt. Neben den Feuerwehren war auch die Polizei Alsfeld mit einer Streife zur Ermittlung der Brandursache vor Ort.