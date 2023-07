Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wer hatte „Grün“? – Polizei sucht Zeugen – Offenbach

(fg) Wer hatte „Grün“? Diese Frage stellt sich derzeit die Polizei in Offenbach, nachdem es am Donnerstagabend, im Kreuzungsbereich der Bieberer Straße, Landgrafenring, Emmastraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem roten VW Caddy und einem grauen Peugeot gekommen war. Gegen 20.15 Uhr war ein 60 Jahre alter Offenbacher in seinem VW auf der Bieberer Straße und wollte diese nach dem Passieren des Kreuzungsbereichs weiter befahren. Die 30-Jährige aus Eppertshausen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Geradeausspur des Landgrafenrings und beabsichtigte weiter in die Emmastraße zu fahren. Es kam zur Kollision, wobei ein Schaden von rund 6.000 Euro entstand; verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Im Rahmen der Unfallanzeige gaben die Beteiligten an, bei grünzeigender Lichtzeichenanlage gefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, gerade im Hinblick auf die Ampelschaltung, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers zu melden.

Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen – Rodgau/Jügesheim

(fg) Unweit einer aufgebrochenen Garage nahmen Beamte der Polizeistation Heusenstamm am frühen Freitagmorgen zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest. Das Duo, es handelt sich um zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren, steht im Verdacht, kurz nach 3 Uhr die Garage in der Straße Ostring (60er-Hausnummern) aufgebrochen und ein darin abgestelltes Fahrrad entwendet zu haben. Etwa 500 Meter vom Tatort entfernt nahm eine herbeigeeilte Streifenbesatzung die zwei Männer, auf die die zuvor über Funk ausgestrahlte Personenfahndung passte, wahr und kontrollierte diese; aufgrund des mitgeführten Fahrrads erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den Männern mutmaßlich um die gemeldeten Fahrraddiebe handelte. Das Rad wurde der Eigentümerin übergeben, währenddessen die Tatverdächtigen zur Polizeistation sistiert wurden. Auf diese kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

Spendenbetrüger unterwegs: Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Opfer – Rodgau/Dudenhofen

(fg) Betrüger waren am Mittwoch und Donnerstag vor und in einem Supermarkt in der Hegelstraße zugange und erbeuteten in mindestens einem Fall Bargeld. Die jungen Männer und eine Frau hatten dort am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr Menschen angesprochen, unter dem offensichtlichen Vorwand, Geld für Gehörlose zu sammeln. Einer der Männer hatte auf diese Weise von einem 65-Jährigen fünf Euro ergattert. Da es bereits Ende Juni zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt gekommen war wurde das Marktpersonal seitens der Polizei entsprechend sensibilisiert. Aufgrund dessen meldete sich am Donnerstagmorgen Personal des Einkaufsmarktes und gab an, dass es erneut zu Spendenbetrügereien auf dem Parkplatz und im Markt komme. Eingesetzte Streifen konnten kurz darauf fünf Personen, zwei der Tatverdächtigen wurden durch Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtigen im Alter von 15, 18, 20 und 25 Jahren sowie eine 22-jährige Frau mussten mit zur Wache; die Festgenommenen erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des betrügerischen Erlangens von Geld- oder Sachwerten durch Sammlungen. Die Polizei schließt weitere Geschädigte nicht aus und bittet diese sowie das noch unbekannte Opfer und weitere Tatzeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kripo zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 28. Kalenderwoche 2023

(dj) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie zum Zwecke des Lärmschutzes. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

