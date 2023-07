Einbruch in Schule,

Limburg, Gartenstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 03:35 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher Unbekannte in eine Schulgebäude in Limburg eingebrochen. Die Einbrecher betraten im Schutze der Dunkelheit das Gelände einer Schule in der Gartenstraße. An einem Seiteneingang des Schulgebäudes öffneten die Unbekannten die Tür gewaltsam. Da hierbei der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Schaden von circa 1.500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Kupfer aus Haus gestohlen,

Weilburg, Mauerstraße, Montag, 26.06.2023 bis Donnerstag 06.07.2023

(wie) In den letzten Wochen sind Diebe in ein Haus in Weilburg eingestiegen und haben Kupfer daraus gestohlen. Ein 55-Jähriger bemerkte bei seiner Rückkehr zum Haus in der Mauerstraße den Diebstahl der Metallgegenstände und verständigte die Polizei. Wie die Diebe genau in das Haus gelangten ist bisher noch unbekannt. Aus dem Inneren wurden diverse Metallteile, sowie Messing und hauptsächlich Kupferteile entwendet. Zudem durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Mähroboter gestohlen,

Dornburg-Wilsenroth, St.-Georg-Straße, Freitag, 30.06.2023 bis Sonntag, 02.07.2023

(wie) Am vergangenen Wochenende wurde ein Rasenmähroboter von einem Grundstück in Wilsenroth gestohlen. Eine 59-Jährige bemerkte am Sonntag, dass ihr Roboter nicht mehr auf ihrem Grundstück unterwegs war. Offenbar hatte ein Unbekannter das Grundstück einfach betreten und den Rasenmäher im Wert von circa 750 EUR entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Automaten aufgebrochen,

Weilburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.07.2023, bis 21:30 Uhr

(wie) In Weilburg hat ein Unbekannter am Donnerstag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den Inhalt entwendet. Eine Zeugin verständigte am späten Donnerstagabend die Polizei, da sie den beschädigten Automaten in der Frankfurter Straße neben einem Kiosk entdeckt hatte. Der Zigarettenautomat war von einem unbekannten Täter gewaltsam geöffnet und der gesamte Inhalt an Bargeld und Zigarettenpackungen entwendet worden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

E-Scooter Fahrer macht fast alles falsch, Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 06.07.2023, 13:15 Uhr

(wie) Ein Elektroroller-Fahrer hat am Donnerstag in Weilburg eine Vielzahl von Gesetzen gebrochen. Der 44-Jährige fiel einer Polizeistreife in der Limburger Straße auf, da er mit hoher Geschwindigkeit auf seinem E-Scooter unterwegs war und mit diesem in Kurven ins Schlingern kam. Beim Nachfahren waren die Beamten erstaunt, dass der normalerweise mit maximal 20 km/h fahrende E-Roller mit circa 50 km/h unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde dann schnell klar, dass mit Fahrer und Gefährt so einiges im Argen war. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Zudem war der Roller derart verändert worden, dass er als Kleinkraftrad einzustufen und somit führerscheinpflichtig war. Einen Führerschein konnte der Fahrer aber nicht vorweisen. Außerdem stand der 44-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin. Somit nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest und ließen einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Zumindest scheint der E-Scooter nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht gestohlen gewesen zu sein. Der 44-Jährige wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

Mögliche Betrüger aufgefallen – Polizei sucht Zeugen, Beselich, Landesstraße 3022, Mittwoch, 05.07.2023, 15:20 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist einer Polizeistreife ein Fahrzeug mit möglichen Betrügern bei Beselich aufgefallen, es werden nun Zeugen gesucht. Die Streife bemerkte auf der L 3022 zwischen Beselich und Steinbach einen schwarzen VW Passat mit rumänischem Kennzeichen, der am rechten Fahrbahnrand stand. Ein Mann stand außerhalb des Fahrzeuges und versuchte offensichtlich und mit Nachdruck andere Pkw anzuhalten. Teilweise lief er Fahrzeugen dabei hinterher. Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, brach er sein Vorhaben ab und sprang schnell in den VW. Die Streife kontrollierte daraufhin den vermeintlichen Pannenwagen. Es stellte sich heraus, dass keine Notlage oder Panne vorlag, ihr Verhalten konnten die beiden Insassen nicht erklären. Ein griffbereites Einhandmesser in der Beifahrertür stellten die Beamten sicher. Da die beiden Insassen bereits einschlägig wegen Betrugsdelikten bekannt sind, vermuten die Beamten, dass auch hier wieder Verkehrsteilnehmer betrogen werden sollten. Es ist eine geläufige Masche mit dem Fahrzeug eine Panne oder Spritmangel vorzutäuschen und so hilfsbereite Menschen dazu zu bringen, Geld auszuleihen, welches dann natürlich nie zurückgezahlt wird. Daher bittet die Polizei um Kontaktaufnahme, falls die Männer vor Eintreffen der Streife bereits mit der Masche erfolgreich waren oder zumindest Fahrzeuge zu Anhalten gebracht hatten. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Polizei Info-Stand zum Wohnungseinbruch, Weilburg, Marktplatz, Mittwoch, 12.07.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am kommenden Mittwoch wird die Polizei einen Informationsstand auf dem Marktplatz in Weilburg aufbauen. Im Rahmen der Wohnungseinbruch-Prävention der hessischen Polizei stehen allen Interessierten die Spezialistinnen und Spezialisten der Limburger Polizei von 10 Uhr bis 12 Uhr auf dem Marktplatz zur Verfügung. Die Polizei freut sich auf alle Besucher des Informationsstandes in Weilburg und wird Informationen zum Schutz der eigenen vier Wände aber auch zur Prävention vor Betrügern bereithalten.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: B 54, Gemarkung Hadamar

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.