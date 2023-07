Bergstrasse

Bensheim: Bankmitarbeiterin durchschaut Trickbetrug

Bensheim (ots) – Eine sehr aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Donnerstag

(06.07.) einen Trickbetrug verhindert. Die Angestellte einer Bank in Bensheim

hatte sich am Vormittag bei der Polizei gemeldet, weil sie ein komisches Gefühl

bei einem älteren Kunden hatte, der auf die Schnelle 30.000 Euro abheben wollte.

Die Übergabe des Geldes an die Kriminellen konnte so verhindert werden.

Der Senior wurde, wie sich später herausstellte, von einem Telefonbetrüger, der

sich als Kommissar Schubert ausgab, mit dem sogenannten Schockanruf unter Druck

gesetzt. Hintergrund wäre angeblich, dass seine Tochter aufgrund eines Unfalls

in Schwierigkeiten sei und nun dringend eine Kaution von 30.000 Euro aufbringen

müsse. Vor lauter Angst und Sorge kam der Mann auch nicht auf die Idee, einfach

mal selbst bei der Tochter anzurufen.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich auf Geldforderungen am Telefon

einzugehen. Die Kriminellen werden leider auch weiterhin bei oft älteren

Menschen zu Hause anrufen und diese oder eine ähnliche Geschichte erfinden, um

ans Ersparte zu kommen. Die Täter kennen nur eine Antwort: Legen Sie einfach den

Hörer auf!

Gorxheimertal/Unter-Flockenbach: Ungebetene Gäste suchen Wohnungen in Mehrfamilienhaus heim/Täter erbeten Schmuck und Geld

Gorxheimertal (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Siedlungstraße, haben

ungebetene Gäste am Donnerstag (06.07.), zwischen 9.00 und 18.40 Uhr, ihr

Unwesen getrieben. Die Täter gelangten gewaltsam durch die Haustür in das

Gebäude und verschafften sich dort Zugang zu zwei Wohnungen. Dort entwendeten

sie Geld, Schmuck und Parfum. Mit ihrer Beute traten sie unerkannt die Flucht

an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei der Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) zu melden

(Rufnummer 06252/7060).

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mörlenbach (ots) – Am Donnerstag (06.07.) befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer

aus Wald-Michelbach die L3120 von Mörlenbach in Richtung Weiher. Bei einem

Überholvorgang kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Pkw Ford eines

61-jährigen aus Wald-Michelbach. Der 54-jährige Motorradfahrer wurde durch den

Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber ins

Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Fahrer und dessen 57 Jahre alte

Beifahrerin wurden ebenfalls zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden bei dem

Zusammenstoß stark beschädigt. Gemäß ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden

von mind. 18 000 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Darmstadt wurde vom

Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein

Gutachter hinzugezogen. Die Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt. Die L3120 war

in beide Fahrtrichtungen für 4 Stunden voll gesperrt.

Verkehrsunfall unter Alkohol

Lorsch (ots) – Am Donnerstagabend (06.07.) kam es in der Nibelungenstraße in

Lorsch gegen 23:45 Uhr zu einem Unfall, nachdem ein 24-jähriger Autofahrer aus

Lorsch, wohl unter dem Einfluss von Alkohol, von der Fahrbahn abkam und dort mit

zwei Pkw und einer Hauswand kollidierte. An den Fahrzeugen und der Hauswand

entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Der

Unfallverursacher wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über

sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs. Die Straße war durch den Einsatz der Polizei und der Feuerwehr

für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Darmstadt

Darmstadt Südhessen: Rund 120 Oberstufenschülerinnen und -schüler beim „Tag des Rechtsstaates“

Was bedeutet „Rechtsstaat“, was zeichnet ihn aus, was bedeutet Gewaltenteilung und welche Organe gehören dazu? Um diese und viele weitere Fragen ging es für rund 120 Oberstufenschülerinnen und -schüler aus vier südhessischen Schulen am Donnerstag (6.7.) beim „Tag des Rechtsstaates“ im Polizeipräsidium Südhessen.

Das innovative Projekt des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport, des Hessischen Kultusministeriums sowie des Hessischen Justizministeriums wird an allen Gerichtsstandorten sowie allen Polizeipräsidien in ganz Hessen angeboten und soll den jungen Menschen die Bedeutung des demokratischen Rechtsstaats und die Wichtigkeit verdeutlichen, sich für diesen einzusetzen.

In Anlehnung an einen fiktiven Sachverhalt stellten Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Südhessen mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft Darmstadt an verschiedenen Stationen polizeiliche Maßnahmen dar. Dabei ging es um Beweissicherung, eine Durchsuchung mit einem Datenträgerspürhund und eine Vernehmungssituation sowie der Einsatz im Rahmen einer Versammlung und die polizeiliche Pressearbeit. Die Stationen boten viele Möglichkeiten, selbst in die Rolle einer Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten zu schlüpfen und die Maßnahmen so besser nachzuvollziehen.

Mit vielen neuen Einblicken in die spannende Arbeit der Polizei oder die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sowie Erkenntnissen zur Bedeutung rechtsstaatlichen Handelns ging der Tag für die Schülerinnen und Schüler zu Ende.

Darmstadt: Brand in Kleingartenanlage ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan / Ursache und Schadenshöhe noch unklar

Darmstadt (ots) – Der Brand von drei Gartenhütten einer Kleingartensiedlung im

Finkenweg rief am Donnerstagabend (6.7.), gegen 22.40 Uhr, die Feuerwehr und die

Polizei auf den Plan.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert und Anwohner zudem die Löscharbeiten

der Feuerwehr unterstützt. Etwa 20 Kanarienvögel und mindestens drei

Großpapageien konnten dabei leider nicht mehr aus ihren Volieren gerettet

werden. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt war mit zwei Löschzügen und 50 Mann im

Einsatz. Sie brachten das Feuer unter Kontrolle und waren bis nach Mitternacht

mit Nachlöscharbeiten und Glutnesterbekämpfung beschäftigt.

Was den Brand, der mutmaßlich von einer der Hütten ausging und in der weiteren

Folge auf die benachbarten Grundstücke übergriff, verursachte, ist derzeit noch

unklar. Die Ermittlungen hierzu hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch nicht beziffert.

Darmstadt: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang der Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

einem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung stehen,

sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt Zeugen mit Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Männer am Donnerstag (6.7.) gegen 18.30

Uhr, in der Arheilger Straße aneinander. Was zunächst mit einem verbalen

Konflikt begann, mündete darin, dass der noch unbekannte Täter sein Gegenüber,

einem 41 Jahre alten Mann aus Darmstadt, in das Gesicht schlug. Ob er darüber

hinaus dafür einen noch unbekannten Gegenstand benutzte, ist Gegenstand der

Ermittlungen. Infolge des Schlages erlitt der Darmstädter leichte Verletzungen,

die im Nachgang ärztlich behandelt wurden. Zu dem flüchtenden Kontrahenten ist

bekannt, dass er auf eine Körpergröße von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt

und als „kräftig“ beschrieben wurde. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein dunkles

T-Shirt und eine kurze Hose. Seine Haare waren schwarz und kurz.

Zeugenhinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg / Groß-Zimmern: Wichtige Augenzeugen und Ersthelfer

nach Unfall auf der Bundesstraße 26 gesucht

Dieburg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend (6.7.)

auf der Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt ereignete, suchen die

Polizeibeamten in Dieburg für die Rekonstruktion des Hergangs, Zeugen des

Geschehens.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten dort, gegen 22.30 Uhr, auf der linken

Fahrspur und nach der Anschlussstelle Groß-Zimmern, zwei in gleiche Richtung

fahrende Autos. Dabei handelte es sich um einen weißen Mercedes, besetzt mit

einem 18-jährigen Dieburger und seinen 23 Jahre alten Beifahrer sowie einen 36

Jahre alten Mann aus Weiterstadt, als Fahrer eines roten BMWs und seine

32-jährige Beifahrerin aus Gräfenhausen. Beide Insassen des BMWs verletzten sich

infolge der Kollision leicht und kamen zur weiteren ärztlichen Behandlung in

umliegende Krankenhäuser. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund

25.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass sich im Vorfeld der Kollision,

ein weiteres Fahrzeug, bei dem es sich um einen Lastwagen oder Transporter

gehandelt haben soll, auf der rechten Spur befand. Dieses noch unbekannte

Fahrzeug soll von den Unfallautos möglicherweise überholt worden sein,

beziehungsweise soll der Versuch unternommen worden sein, daran vorbeizufahren.

Im Anschluss der Kollision, zu deren Ursache es widersprüchliche Angaben der

Unfallbeteiligten gibt, sollen weitere Verkehrsteilnehmer angehalten und als

Ersthelfer agiert haben. All diese hilfsbereiten und engagierten Personen, aber

auch der Fahrer des noch unbekannten Fahrzeuges auf der rechten Spur, sind

wichtige Zeugen und werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern

zu melden. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 sind die ermittelnden Ordnungshüter

zu erreichen.

Roßdorf: Zahlreiche Motorroller im Visier Krimineller / Wer

hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib

der Fahrzeuge geben?

Roßdorf (ots) – Auf mindestens vier Motorroller im Gemeindegebiet Roßdorf hatten

es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (5.7) und Donnerstagnachmittag

(6.7.) abgesehen.

In der Thüringer Straße entwendeten sie gleich zwei Fahrzeuge, einen schwarzen

Roller vom Hersteller „Explorer“ und einen schwarzen Piaggio-Roller. Letzteren

schoben sie bis zur Erbacher Straße, beschädigten das Fahrzeug im Frontbereich

und hebelten das Top Case auf, bevor sie den Roller zurückließen und flüchteten.

In der Sackgasse entwendeten sie einen roten Motorroller, Modell „Sym“ und in

der Ringstraße hatten sie es am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr auf

einen blau-karierten Roller vom Hersteller „Ital Jet“ abgesehen.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut

und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Babenhausen: Einbruch in Hundeverein / Täter entwenden

zahlreiche Getränkekisten / Wer hat den Abtransport beobachtet?

Babenhausen (ots) – Auf dem Gelände eines Hundevereins „Außerhalb Babenhausen“

haben Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (5.7.) und Donnerstag (6.7.) ihr

Unwesen getrieben, einen Container aufgehebelt und 14 voll bestückte

Getränkekisten entwendet. Die Polizei in Dieburg hat eine Verfahren eingeleitet

und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Möglicherweise konnten die Diebe beim Abtransport der Beute beobachtet

werden? Unter der Rufnummer 06071/9656-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler

für alles Sachdienliche zu erreichen.

Roßdorf: Scheibe eingeschlagen und Taschen entfernt

Roßdorf (ots) – Ein in der Darmstädter Straße am Straßenrand geparktes graues

Auto geriet am Donnerstagabend (6.7.) zwischen 18.55 Uhr und 19.35 Uhr in das

Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen die Scheibe ein und schnappten sich

auf der Rückbank zurückgelassene Taschen. Mit den Taschen flüchteten sie

zunächst auf ein in circa 200 Meter benachbartes Grundstück, um dort die

entwendeten Taschen zu durchsuchen. Daraus entwendeten sie unter anderem

Kleidung, ließen die durchwühlten Taschen dann zurück und flüchteten mit ihrem

entnommenen Diebesgut.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt und nimmt

alle in diesem Zusammenhang stehenden Zeugenhinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Gross-Gerau

Gernsheim: Geparktes Fahrzeug angefahren

Gernsheim (ots) – Am Freitag (07.07.) wurde auf dem Parkplatz „Ärztehaus“

zwischen 09.00 Uhr – 09.15 Uhr ein schwarzer Pkw Audi Kombi beim Ausparken

beschädigt. Der Verursacher (ein roter Pkw) flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem

Verursacher geben ??

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim (Unfallflucht-Ermittlung) unter

Telefonnummer 06258-9343-0

Bischofsheim: Anhaltesignale missachtet – Fahrt endet für 36-Jährige auf der Polizeiwache

Nachdem eine 36-Jährige am späten Donnerstagabend (06.07.) auf der Bundesstraße 43 die Anhaltesignale der Polizei missachtete, wurde sie nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt.

Eine Streife beabsichtigte gegen 23.50 Uhr die Fahrzeugführerin eines Ford zu kontrollieren. Nachdem diese die Anhaltesignale der Ordnungshüter missachtete, versuchte sie sich mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen und missachtete hierbei zudem zwei rote Ampeln. An der Auffahrt zur A 671 endete ihre Fahrt wenige Minuten später nach einem Unfall. Glücklicherweise wurde keiner der insgesamt fünf Fahrzeuginsassen verletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

Wie sich anschließend herausstellte, war die 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und am ihrem Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Fahrerin wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in mehreren Strafverfahren zu verantworten haben.

Bischofsheim: Im „Drive In“ gewendet/39-Jährige mit über zwei Promille

Weil eine Autofahrerin im „Drive in“ eines Schnellrestaurants „Am Schindberg“ wendete und anschließend alles andere als platzsparend auf dem Parkplatz ihr Auto abstellte, verständigten Zeugen am Donnerstagabend (06.07.), gegen 20.00 Uhr, die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei der 39 Jahre alten Wagenlenkerin zeigte anschließend über zwei Promille an.

Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die 39-Jährige wird sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.