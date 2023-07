Nicht auf falsche TWL-Mitarbeiter hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023, klingelte ein falscher TWL-Mitarbeiter bei einer Seniorin in der Kornackerstraße und behauptete, er müsse einen Wasserschaden im Haus beheben. Sie ließ ihn zunächst herein, wurde jedoch sehr schnell skeptisch und verwies den Mann resolut aus ihrer Wohnung.

Hierbei bemerkte sie, dass bereits ein weiterer Mann vor der Tür gewartet hatte. Auch er flüchtete. Der Enkel der Seniorin, der in diesem Moment zufällig am Haus vorbeikam, verfolgte einen der Männer auf Zurufe seiner Großmutter. Er verlor ihn jedoch aus den Augen, als der Täter in der Hauptstraße in einen silbernen VW einstieg und wegfuhr.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 30-40 Jahre, kräftig, ohne Bart und mit einer dunklen Jacke, dunkler Umhängetasche und weißem Basecap bekleidet. Er habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Sie haben den Vorfall in der Kornackerstraße beobachtet oder können weitere Angaben zum Täter oder seinem Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots) – Ein 17-jähriger Fahrradfahrer missachtete am 06.07.2023, gegen 07:50 Uhr, in der Saarlandstraße eine rote Ampel und es kam zum Unfall mit einem gerade in den Adlerdamm abbiegenden Sattelschlepper.

Der Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt. Der LKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall wegen der Größe des Fahrzeugs nicht bemerkt haben.

Kellerabteile aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (05.07.2023, 22 Uhr bis 06.07.2023, 5 Uhr) wurden mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Fontanestraße aufgebrochen. Aus einem der Keller wurde ein Werkzeugkoffer gestohlen. Ob aus den weiteren Abteilen ebenfalls etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird aktuell ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Über Monate Waren gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein Schaden vermutlich im niedrigen 5-stelligen Bereich entstand in einem Lebensmitteldiscounter in der Maxdorfer Straße, weil 2 Frauen im Alter von 32 und 64 Jahren über Monate regelmäßig Waren stahlen.

Sie hatten jeweils größere Mengen Lebensmittel eingekauft, jedoch nur einen geringen Cent-Betrag gezahlt. Dies konnte gelingen, da eine Kassiererin den Frauen bei der Tat half, indem sie falsch kassierte.

Betrugsversuche scheitern

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023 kam es erneut zu mehreren Betrugsversuchen via Mobiltelefon. Eine 79-Jährige erhielt einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, welcher ihr von einem schweren Unfall ihrer Schwägerin berichtete. Die 79-Jährige erkannte die Masche aber schnell und zeigte sich dem Anrufer gegenüber misstrauisch, woraufhin dieser das Gespräch beendete.

Eine 69-Jährige erhielt eine WhatsApp-Nachricht, der Verfasser gab sich als ihr Kind aus. Auch in diesem Fall war der Frau die Betrugsmasche bereits bekannt und sie erstattete Anzeige.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.