Unfall mit Personenschaden

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023 gegen 08:40 Uhr, fuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer die Mannheimer Straße in Richtung L532. An der Einmündung missachtete der 20-Jährige beim Abbiegen die Vorfahrt einer 75-jährigen PKW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der Einmündungsbereich bis 10:20 Uhr gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Betrunken Unfall verursacht

Neuhofen (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023 gegen 16:40 Uhr, stieß ein 78-jähriger PKW-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz des Wildparks gegen ein geparktes Fahrzeug und flüchtete. Durch Zeugen wurde das Kennzeichen notiert, sodass der Mann kurze Zeit später daheim angetroffen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille.

Nach den Angaben des Mannes habe er nach der Fahrt daheim etwas getrunken. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Betrunken am Steuer erwischt

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023 gegen 23:15 Uhr, wurde ein 50-jähriger PKW-Fahrer im Pfalzring einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Unfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 06.07.2023 gegen 12:25 Uhr, befuhr eine 17-Jährige Kleinkraftradfahrerin den Neustückweg. Im Einmündungsbereich zur Straße „Am Schulzentrum“ fuhr ein unbekannter Radfahrer auf die Fahrbahn und stieß hierbei mit der 17-Jährigen zusammen. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Radfahrer erkundigte sich kurz nach dem Wohlbefinden der jungen Frau und verließ die Örtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zum dem Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.