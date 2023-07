Diebstahl von Verkehrsschild und Nissenleuchte

Speyer (ots) – Am 07.07.2023 gegen 03:55 Uhr stellten Beamte der Polizei Speyer im Schillerweg unter der Brücke vier Jugendliche/junge Erwachsene fest. Ein 18-Jähriger trug ein Verkehrsschild (Durchfahrt verboten) in beiden Händen. Noch vor der Kontrolle rannten 3 Jugendliche davon.

Der 18-Jährige Schildträger wurde von den Beamten kontrolliert und durchsucht. In seinem Rucksack fanden die Polizisten eine noch im Betrieb befindliche Nissenleuchte und in der rechten Hosentasche führte er zugriffsbereit ein Messer mit sich. Im Rahmen der Fahndung wurde noch ein 16-Jähriger aufgegriffen, der zuvor aus der Gruppe geflüchtet war. Bei ihm fanden die Beamten Einweg-E-Zigaretten und verbotene Feuerwerkskörper.

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 04.07.2023, 12:00 Uhr bis 06.07.2023, 18:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mittels spitzem Gegenstand die Beifahrerseite von 5 geparkten Fahrzeugen in der Zeppelinstraße. Die Fahrzeuge standen alle in einer Reihe, in Längsaufstellung zur Fahrbahn, mit der Beifahrerseite zum Gehweg. Der bisher bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10 000 EUR.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum in der Zeppelinstraße etwas beobachtet? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Motorradfahrer verletzt

Speyer (ots) – Am 06.07.2023 gegen 20:58 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Landauer Straße in Richtung Innenstadt. In einer langegezogenen Kurve kam der Fahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und dem betätigen der Vorderradbremse von der Straße ab.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Am Grünstreifen entstand kein Schaden.