Kaiserslautern – Mit Robin von Lauppert kehrt ein ehemaliger Dansenberger zu seinem Heimatverein zurück. Beim TuS war der 24-jährige Sportstudent bereits in der Jugend von 2007-2012 aktiv und gehörte in der Saison 2018/2019 dem Dansenberger Drittligakader an.

Zuletzt hat er sich bei der VTZ Saarpfalz als Leistungsträger in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar etabliert. Der Allrounder, der sowohl im Rückraum als auch am Kreis flexibel einsetzbar ist, wird zudem das Athletiktraining sowohl für die TuS-Jugendmannschaften als auch für die Aktiventeams unterhalb der 3. Liga neu aufstellen.

Robin von Lauppert kehrt nicht nur als Spieler, sondern auch als künftiger Athletiktrainer mit großer Vorfreude nach Dansenberg zurück:

„Ich freue mich sehr, wieder der Dansenberger Handballfamilie anzugehören. Der Kontakt ist nie abgerissen und ich habe die Freundschaften mit Spielern, die ich in meiner Zeit beim TuS geschlossen habe, gerne gepflegt. Ich bin bereit, in einer vollen Sporthalle vor den TuS-Fans alles zu geben, muss mich aber nach meiner Schulter-OP im Mai noch etwas gedulden, bis ich wieder zu 100% fit sein werde. Durch mein Studium und meine bisherige Tätigkeit als Athletiktrainer sehe ich gute Chancen mein Wissen in diesem Bereich an die TuS-Jugend weiterzugeben und aktiv die Verzahnung von Jugend- und Aktivenbereich voranzutreiben. Wie wichtig die Athletik im Handball geworden ist, sieht man immer mehr. Deshalb ist es wichtig, dass bereits ab der C-Jugend die Jugendlichen individuell athletisch ausgebildet werden. Diese Aufgabe werde ich ebenfalls mit großer Leidenschaft anpacken.“

Teammanager Alexander Schmitt sieht in Robin von Lauppert einen flexibel einsetzbaren Allrounder, der bei Bedarf auch für das Oberligateam zur Verfügung stehen wird:

“Mit Robin kehrt ein Dansenberger Eigengewächs zurück und zwar nicht nur als Spieler, sondern auch als Athletiktrainer. Er hat die Chance, sich im Drittligakader zu beweisen, erhält aber auch die Möglichkeit, in der Oberliga Spielpraxis zu sammeln. Dass er künftig auch das Athletiktraining im Jugendbereich federführend organisieren wird, freut uns umso mehr.“

STECKBRIEF

Name: Robin von Lauppert

Geboren: 13.01.1999

Geburtsort: Kaiserslautern

Familienstand: ledig

Beruf: Student (Sportwissenschaft und Gesundheit), Athletik- & Personaltrainer

Größe: 182 cm

Gewicht: 93 kg

Position: Rückraum/Kreis

Nationalität: Deutsch

Bisherige Vereine:

VT Zweibrücken Saarpfalz

HSG Worms

TV Homburg