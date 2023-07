Neustadt: Benefizkonzert „Hoffnung säen durch Musik“ am 16. Juli 2023

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 16. Juli 2023, um 11 Uhr wird in der protestantischen Kirche Neustadt-Haardt ein ganz besonderes Benefizkonzert stattfinden. Initiiert von der in Neustadt lebenden japanischen Sopranistin Rie Mattil wird ein buntes Programm mit Werken von der Barockmusik bis hin zur Populärmusik erklingen.

Der musikalische Streifzug umspannt nicht nur Jahrhunderte, sondern auch verschiedene Länder. Gemeinsam mit den auch in Neustadt lebenden Musikern Magdy Mikaelberg (Mezzo-Sopran) und Miklós Spányi (Cembalo) wird Rie Mattil mehrere Duette zu Gehör bringen. Am Klavier wird die japanische Pianistin Nami Okada romantische Werke vortragen. Außerdem werden die beiden japanischen Musikerinnen einige Lieder aus ihrem Heimatland vorstellen.

Schließlich wartet das Konzert noch mit einer Premiere auf, und zwar dem Auftritt der Schüler(innen) der 3. Klasse der Michael-Ende-Schule (Neustadt-Haardt). Die Kinder begannen im Jahr 2020 während der Coronavirus-Pandemie ihre Grundschulzeit und mussten von Anfang an Einschränkungen als ihren Alltag hinnehmen. Dennoch verloren sie nicht die Freunde an der Musik, sondern stimmten mit großer Begeisterung der Teilnahme am Konzert zu. Aus einer langen Liste wählten sie demokratisch ihre Lieblingssongs aus. Dabei kam ein sehr buntes und lebendiges Programm zustande.

Magdy Mikaelberg und Miklós Spányi



Der Eintritt ist frei. Spenden werden an den lokalen gemeinnützigen Verein „Hilfe im Tal“ weitergegeben, der in Not Geratene tatkräftig unterstützt. Unmittelbar vor dem Konzert bietet Pfarrerin Annette Leppla um 10:30 Uhr eine kurze Andacht unter dem Motto „Hoffnung säen“ an.