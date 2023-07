Mainz-Zollhafen – Rollerdiebe gesucht

Mainz-Zollhafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:00 Uhr

wurde der Roller eines 50-jährigen Mainzers auf dem Rotterdamer Platz am Mainzer

Zollhafen entwendet.

Ein Zeuge beobachtete, wie zwei schwarz gekleidete Männer zunächst bei dem

Roller standen. Als der Roller startete, flüchtete einer der Männer zu Fuß, der

Andere fuhr mit dem Roller in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Roller handelt es sich um ein Leichtkraftrad der Marke Piaggio Hexagon

mit einem Wiesbadener Kennzeichen.

Der Diebstahl wurde durch den 50-Jährigen erst Stunden später bemerkt und

beanzeigt.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, die zur Ergreifung der bislang unbekannten

Täter und dem Auffinden des entwendeten Rollers führen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Drei Haftbefehle beim Fahren ohne Fahrschein festgestellt

Mainz (ots) – Ein 28-jähriger Marokkaner fuhr am 5. Juli 2023 mit einem ICE von

ohne die dafür erforderliche Fahrkarte vorweisen zu können und verweigerte dem

Zugbegleiter die Angaben zu seiner Person. Entsprechend wurde eine Streife der

Bundespolizei in Mainz gerufen. Die Polizisten stellten fest, dass es sich bei

dem Mann um keinen Unbekannten handelt. Aufgrund verschiedener Diebstähle

bestanden drei Haftbefehle zur Strafvollstreckung gegen ihn, außerdem eine

Aufenthaltsermittlung wegen des Verstoßes gegen das Asylgesetz sowie eine

Einreiseverweigerung für die Niederlande. Da der Mann die Geldstrafe von

insgesamt 1485 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der

Ersatzfreiheitsstrafe von 119 Tagen in die JVA Rohrbach eingeliefert. Den Mann

erwarten zudem Strafanzeigen wegen des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland

sowie des Erschleichens von Leistungen.

PKW brennt auf Autobahn

A 61/Warmsroth (ots) – Zu einem PKW-Brand mit anschließenden erheblichen

Verkehrsbehinderungen kam es heute am 5.7.2023 gegen 15:10 Uhr auf der A 61.

Zirka 1000 Meter nach der Anschlussstelle Stromberg geriet in Fahrtrichtung

Koblenz ein PKW in einen Vollbrand. Der Fahrer konnte den Wagen noch auf dem

Standstreifen abstellen und alle drei Insassen konnten das Auto unverletzt

verlassen. Die A 61 musste für die Löscharbeiten voll gesperrt werden. Der

Verkehr lief während der Einsatzzeit über die linke Fahrspur. Es kam zu einem

Rückstau von zehn Kilometern. Vermutlich geriet das Auto aufgrund eines

technischen Defektes in Brand. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000

Euro. Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiautobahnstation auch die

Feuerwehr aus der VG Stromberg. Gegen 17:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei

befahrbar und die Sperrung konnte aufgehoben werden.