Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

A65/LD-Nord – Brennendes Wohnmobil

Kurz nach 8 Uhr wurde heute Morgen (06.07.2023) ein Kilometer vor der AS Landau-Nord (Fahrtrichtung KA) ein brennendes Wohnmobil gemeldet. Beim Eintreffen der Streife sowie der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, wobei auch die angrenzende Böschung bereits in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Warum das Wohnmobil in Brand geraten ist, ist derzeit nicht bekannt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Wegen den Löscharbeiten war die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.